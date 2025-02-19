دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المصرف (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية ) عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "فينيفا لخدمات تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م "، التي ستقدم مجموعة حلول مبتكرة لتمويل سلاسل الإمداد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوصول المالي للشركات في مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة من خلال تحسين التدفقات النقدية، ورفع كفاءة إدارة رأس المال العامل، إلى جانب دعم النمو المستدام.

وقع الاتفاقية كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، وأنتوني مانينغ، المدير العام والمدير التنفيذي لشركة فينيفا، وذلك على هامش منتدى مراجعة التجارة العالمية " Global Trade Review "لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025.

ومن خلال هذه الشراكة، سيقدم المصرف وفينيفا مجموعة من منتجات تمويل سلاسل الإمداد، مستفيدين من القوة المالية للشركات الرئيسية لتوفير السيولة وتخفيف المخاطر عن الشركات الصغيرة والمتوسطة. والجدير بالذكر، أن فينيفا هي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي ومتخصصة في تقديم الخدمات المالية، تكرس جهودها لتعزيز الشمول المالي، وتحسين فرص الحصول على التمويل بطريقة منظَّمة ومتخصِّصة في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتضمن هذه الحلول تمويل المبالغ المستحقة للدفع، مما يُتيح للمشترين إمكانية تحسين إدارة رأس المال العامل مع ضمان الحصول على دفعات مبكرة بتكلفةٍ أقل، بالإضافة إلى تمويل المبالغ المستحقة للقبض، مما يُسهل على الموردين الوصول إلى المدفوعات بسرعةٍ أكبر بناءً على الجدارة الائتمانية للمشترين.

في هذه المناسبة، أشار فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، إلى أن التعاون مع فينيفا يمثل لحظةً محوريةً في جهود المصرف المستمرة لإعادة صياغة مفهوم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بحلولٍ فعالة وأدواتٍ استراتيجية تعزز كفاءتها وتحسن سيولتها وتدعم نموها المستدام. وأضاف: "نسعى جاهدين من خلال توظيف الحلول المالية الرقمية المبتكرة إلى فتح آفاق جديدة للنمو، وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع التغيرات، والمنافسة بفعالية، والاستعداد لمواجهة التحديات المتسارعة في بيئة الأعمال". وأكد أن هذا التعاون يجسد التزام المصرف الدائم برؤية دولة الإمارات في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها دعامة رئيسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد أنتوني مانينغ، المدير العام لشركة فينيفا، بأن هذا التعاون مع المصرف يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز البنية التحتية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وأضاف: " نهدف من خلال تقديم حلول رقمية مخصصة لتمويل سلاسل الإمداد إلى تزويد هذه الشركات بالسيولة والأدوات الفعالة اللازمة لدعم نمو أعمالها وتعزيز مرونتها المالية."

ووفقًا لوزارة الاقتصاد، تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا حاسمًا في دعم التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل، فضلاً عن دورها في تنمية رأس المال البشري الوطني. ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات في دولة الإمارات إلى مليون شركة بحلول عام 2030، مما يُرسخ مكانتها كقوة رئيسية في دفع عجلة النمو المستدام.

لمحة عن المصرف:

تأسس المصرف (المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية)، أحد المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 1976 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 50 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. يهدف البنك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية؛ حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة التبادل التجاري في الممرات التي يستهدفها في شمال أفريقيا، مع التركيز بشكلٍ رئيسي على دعم وتلبية احتياجات عملائه في دولة الإمارات وخارجها. يقدم المصرف مجموعة خدمات شاملة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للمؤسسات، والخدمات المصرفية الإسلامية، وحلول الخزانة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.almasraf.ae.

للاستفسارات الإعلامية: press@almasraf.ae

لمحة عن Finneva:

مركز دبي المالي العالمي . Finneva Holdings Ltd هي إحدى الشركات التابعة لشركة Finneva Information Technologies LLC شركة

Finneva من خلال شركاتها التابعة تقدم خدمات مالية وتركز على زيادة الشمول المالي والوصول إلى التمويل بطريقة منظمة ومتخصصة عبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تهدف المبادرة إلى إحداث تحول في الحياة التجارية وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة من خلال عرض يركز على العملاء وأن تكون رائدة في هذا المجال.

تسعى Finneva من خلال عروضها إلى مواجهة التحديات التي تواجهها الشركات من خلال ترتيب "الائتمان الرقمي" و"العمليات الغير جزئية " والتي تخدم احتياجاتها المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات