دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق "حساب نيو بلس التوفيري"، وهو منتج ادخاري عالي الفائدة مصمم لتمكين العملاء، سواءً كانوا موظفين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك أو من غير أصحاب الرواتب، من الحصول على عوائد رائدة في السوق بطريقة رقمية سلسة. ويقدم الحساب الجديد لعملاء الرواتب فائدة تصل إلى 6.25% ومكافأة استرداد نقدي تصل إلى 5,000 درهم إماراتي، ما يجعله أحد أكثر العروض جاذبية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظراً لأنه يركز على البساطة والشفافية، يُتيح "حساب نيو بلس التوفيري" للعملاء الذين يحولون رواتب شهرية تزيد عن 10,000 درهم إماراتي، الحصول على فائدة بنسبة 6.25%، بالإضافة إلى مكافأة راتب قدرها 3,500 درهم إماراتي ومكافأة استرداد نقدي مبكر بقيمة 1,500 درهم إماراتي.

أما العملاء الذين لا يحولون رواتبهم ويحتفظون برصيد قدره 50,000 درهم إماراتي أو أكثر، فيمكنهم الحصول على معدل فائدة يبلغ 5%، بالإضافة إلى مزايا استرداد نقدي تشمل استرداد 5% على معاملات بطاقات الخصم المباشر، و300 درهم إماراتي على الحوالات، ومكافأة استرداد نقدي مبكر بقيمة 1,500 درهم إماراتي.

وعلى عكس الحسابات الأخرى في السوق، يأتي عرض المشرق دون الحاجة إلى التسجيل للحصول على منتجات إضافية، مثل بطاقات الائتمان أو القروض، ما يؤكد التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية سلسة تضع العميل في المقام الأول.

وفي تعليقه على هذا العرض الجديد، قال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "نحن سعداء بإطلاق منتج يلبي الطلب المتزايد على حلول ادخار شفافة ومجزية. ومع "حساب نيو بلس التوفيري"، لا يحصل العملاء على فوائد تنافسية فحسب، بل يحظون أيضاً بتجربة مصرفية رقمية متكاملة من خلال تطبيقنا الحائز على الجوائز، والمصمم لتبسيط إدارة أموالهم ودعم نموهم المالي بشكل ذكي."

من جانبه، قال رادو توبليسينو، رئيس قسم NEO في المشرق: "لطالما حرص المشرق NEO على توفير تجارب مصرفية سهلة وسلسة وعالية القيمة، تناسب احتياجات عملائنا. ومع "حساب نيو بلس التوفيري"، فإننا نرسي معياراً جديداً لما تقدمه حلول الادخار الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عوائد لا مثيل لها، ودون أي متطلبات خفية، وتجربة رقمية بالكامل تُركز على العميل من البداية إلى النهاية."

هذا ويتوفر "حساب نيو بلس التوفيري" حصرياً عبر تطبيق المشرق على الهاتف الجوال، وهو التطبيق المصرفي الأعلى تقييماً في دولة الإمارات، مع تقييم 4.8، ويمكن فتحه بشكل فوري، ما يوفر للعملاء وصولاً سهلاً إلى مجموعة أدوات المشرق الرقمية لإدارة الثروات والاستثمار. ويشمل ذلك تداول الأسهم الأمريكية بدون رسوم، وصناديق الاستثمار المشتركة، وغيرها الكثير.

ويساهم إطلاق هذا الحساب بتقوية وترسيخ مكانة المشرق كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فضلاً عن أنه يعزز دوره في رسم ملامح مستقبل التمويل الشخصي في دولة الإمارات. ويمكن لأي عميل فتح "حساب نيو بلس التوفيري" عن طريق التسجيل رقمياً بالكامل وبدون أي متطلبات إضافية، وهو مصمم للأفراد ذوي العقلية الاستثمارية الطموحة والراغبين في إدارة أموالهم بكفاءة أكبر من خلال هواتفهم الذكية.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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