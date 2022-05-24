دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين كوري تومسون، نائباً جديداً للرئيس التنفيذي، ورئيساً للعمليات الرقمية لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وسيتولى تومسون مهامه في إدارة وتنفيذ استراتيجيات بنك المشرق الرقمية لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بما في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية، والمشرق الذهبي، والخدمات المصرفية الخاصة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأقسام الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية والمخصصة للإماراتيين. وإضافة إلى ذلك، سيولي كوري اهتماماً كبيراً لإثراء منظومة العمل الرقمية لبنك المشرق، والتركيز على الشراكات، وقدرات الجيل التالي في قطاعات «المشرق نيو-Mashreq Neo»، و«نيو بيز-Neo Biz»، وحلول الدفع، «نيو باي-Neo Pay».

ويمتلك كوري خبرات واسعة في عمليات التحول الرقمي، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في المجالات والاستراتيجيات الرقمية لدى نخبة من المؤسسات المالية قبل انضمامه إلى المشرق، وأسهم في تحقيق نتائج فصلية متميزة من حيث العروض والخدمات الرقمية والحلول الموجهة للمؤسسات التي تشهد تحولات هامة على صعيد تكنولوجيا المعلومات. كما أسهم كوري في تجديد وتطوير العديد من منصات التجارة الإلكترونية وغيرها من الإنجازات اللافتة.

وقال فرناندو موريللو، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك المشرق: "في الوقت الذي يتكيف فيه القطاع المصرفي مع القوى المحركة السريعة للاقتصاد الرقمي، فإن خبرة كوري الغنية في هذا المجال ستمكن بنك المشرق من المضي قدماً بثقة لتعزيز حضوره وتبوئه مكانة مرموقة. ويعد كوري، بعد قيادته الناجحة للعديد من المشاريع، الأنسب لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي ستطور الخدمات المصرفية للأفراد لدينا، وتساعدنا على تحقيق رؤيتنا في الارتقاء بالمشرق إلى آفاق جديدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم أفضل التجارب للعملاء في جميع أنحاء العالم."

من جانبه، قال كوري تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات الرقمية لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: "يسعدني أن أكون جزءاً من مؤسسة رائدة مثل بنك المشرق التي تقدم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المبتكرة لعملائها، وتتمتع بمكانة رائدة في عالم العمل المصرفي، وأتطلع بشغف للمساهمة في تحقيق رؤية المشرق المتقدمة، ودفعها نحو مزيد من المرونة، والتحول الرقمي، والارتقاء بتجارب العملاء إلى مستويات عالية. وقد أظهر المشرق، بصفته مصرفاً عالمياً بارزاً، مثابرة كبيرة وسرعة في التطور تجاوزت توقعات العملاء، وأتطلع إلى اغتنام الفرص الجديدة التي تنتظرنا لتعزيز الأداء العالي للبنك."

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