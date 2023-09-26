تهدف شراكة المشرق مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم إلى تحديد الأهداف العلمية الطموحة لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

يؤكد المشرق من خلال تعاونه مع المبادرة على جهوده المستمرة لمواجهة التغيّر المناخي وتعزيز رحلة ومستقبل الاستدامة انسجامًا مع رؤية عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات ومبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن إبرام شراكة مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) للالتزام بمعيارها المعتمد لصافي الانبعاثات الصفرية، أحد أهم المعايير المرموقة للاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية لدى الشركات. وسيتيح هذا المعيار أمام المشرق مسارًا واضحًا لكيفية انسجام خطط الحدّ من الانبعاثات بما يتوافق مع الأدلة المستندة إلى علم المناخ، كما سيوفر للمشرق التوجيهات والأدوات اللازمة لتحديد أهدافه الخاصّة بصافي الانبعاثات الصفرية على أساس علمي.

وبهذه الخطوة، يبدأ المشرق رحلة تشمل 5 مراحل على مساره نحو الالتزام بمعيار صافي الانبعاثات الصفرية المعتمد لدى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم. وستشهد هذه الرحلة تعاونًا وثيقًا بين المشرق وبين المبادرة لتحديد أهدافه الخاصة في الحدّ من الانبعاث الكربونية وتطويرها. وفي نهاية الرحلة، سيقوم البنك بالإفصاح عن حجم الانبعاثات السنوية على المستوى المؤسسي، بهدف متابعة وإبراز تقدّم المشرق في مسيرته نحو تحقيق أهدافه على هذا الصعيد.

وسيتيح تعاون المشرق مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم فرصة لمواءمة أهداف البنك مع أحدث مستجدّات علم المناخ على المدى الطويل، وهو الأمر الذي يوفر خارطة طريق قوية وذات مصداقية نحو تحقيق الحياد الكربوني. ويعتبر المشرق في الوقت الحالي البنك الوحيد الملتزم بهذا المعيار على مستوى المنطقة؛ حيث يساهم بدور ريادي فعّال ويقدم لقطاع التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمومًا، نموذجًا قيّمًا لتبنّي الأهداف المستندة إلى العلم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وذلك بالتزامن أيضًا مع التحضيرات القائمة لانعقاد (مؤتمر الأطراف COP28) في دبي خلال شهر نوفمبر 2023.

وصرّح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ممارساتنا والتزامنا بالاستدامة، أدركنا الحاجة إلى وضع معاييرنا الخاصة بالانبعاثات الكربونية والمعتمدة لدى الشركات في معالجة التغيّر المناخي. ونحن ملتزمون للغاية بالمساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، والتوعية بأهميتها لدى الشركات في جميع أنحاء المنطقة. وتعتبر شراكتنا مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم علامة بارزة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة؛ فهي تساهم بتعزيز نهجنا المعتمد في المسؤولية البيئية بالاعتماد على الممارسات العلمية".

وأضاف عبد العال: "ومن خلال تضافر جهودنا مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، يعزّز المشرق مكانته الرائدة في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة على مستوى القطاع المالي، والتزامه بالحدّ من الانبعاثات الكربونية، في سياق جهودنا المتواصلة للعمل من أجل الاستدامة. كما يُسعدنا تشجيع البنوك الأخرى وزملاءنا في القطاع المالي على الانضمام لجهودنا بما يؤكد على التعاون المشترك في تعزيز رؤية دولة الإمارات لعام الاستدامة 2023، والمساهمة بتحقيق أهدافها في الحياد المناخي بحلول عام 2050".

ومن جانبه، قال فيصل محمد الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإستراتيجية المؤسسية في المشرق: "نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية. ومع تبنّي معيار صافي الانبعاثات الصفرية المعتمد لدى المبادرة، وتأتي هذه المبادرة لتعكس الإلتزام المؤسسي والعمل المشترك للمشرق نحو معالجة التغير المناخي، وتعزيز المستقبل المستدام، بما يتماشى مع التزامنا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودعمنا لعام الاستدامة في دولة الإمارات والمساهمة بتحقيق أهداف الحياد المناخي".

وأضاف الشمري: "يتطلب الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة توفير استثمارات كبيرة في خطط الحدّ من الانبعاثات الكربونية. ومن هنا، يتمثل التزامنا مع المبادرة في تزويدنا بالتوجيهات والأدوات اللازمة لتحديد أهدافنا على مسار الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية".

وتجدر الإشارة إلى انضمام المشرق مؤخرًا إلى برنامج عمل الجاهزية للمحصلة الصفرية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء، وذلك بصفته متعاونًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن إطار التزام المشرق بنهجه الشامل للاستدامة والوصول إلى المحصلة الصفرية في الانبعاثات الكربونية، عبر التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية ومشاركتها، وعرض أفضل الممارسات المعتمدة على مستوى القطاع، ودعم مبادرة الحياد المناخي في دولة الإمارات. مع الإشارة إلى أن المقر الرئيسي العالمي للمشرق هو أول مقر مالي في المنطقة يحصل على شهادة الطاقة الصفرية من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) وشهادة المعيار الذهبي من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة وذلك ضمن العديد من المبادرات.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بنك المشرق

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، وما زالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بحيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. وباعتباره أحد أوائل البنوك الخاصة في المنطقة، تميزّ المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصّصة للعملاء الجُدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساندة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم عبر؛ "تحدَّ اليوم"، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتهم، ومشاركتهم في مواجهة التحدّيات وتحقيق أهدافهم المالية، وإطلاق العنان لتطلّعاتهم نحو التميّز والنجاح.

ورغم الحضور القويّ للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، إلا أنّ المقرّ الرئيسي للمشرق وعملياته العالمية ما يزال في الشرق الأوسط، ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع أنماط حياتهم، فضلًا عن إتاحة الفرص أمامهم في أي زمان ومكان.

معنا، "تحدَّ اليوم"، وسنواصل دعمك ومساندتك في كلّ خطوة تخطوها. يُرجى زيارة www.Mashreq.com/rise

نبذة عن مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)

مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم هي هيئة عالمية تمكن الشركات والمؤسسات المالية من وضع أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى أحدث المستجدات في علم المناخ. وتركز المبادرة على تسريع جهود الشركات حول العالم لخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف قبل حلول عام 2030 والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية قبل عام 2050. وتحدّد مبادرة الأهدف المستندة إلى العلم أفضل الممارسات في هذا المجال وتعزّزها، كما توفر الموارد والتوجيهات لتجاوز العوائق التي تحول أمام اعتماد تلك الممارسات، وتعمل على توفير تقييم مستقل يتوافق مع الأهداف الخاصة للشركات. وتقوم مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم على تعاون أربع من المنظمات البيئية المرموقة على مستوى العالم، وهي "سي بي دي" CDP، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومعهد الموارد العالمية (WRI) والصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، كما أنها إحدى التزامات تحالف "نحن نعني الأعمال" We Mean Business .

يشتمل معيار صافي الانبعاثات الصفرية من مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، (يُشار إليه أيضًا باسم "Net-Zero Standard") على إرشادات ومقاييس وتوصيات تدعم الشركات في تحديد أهدافها للوصول إلى المحصلة الصفرية في الانبعاثات، ليتم التحقق منها عبر مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المعيار في توفير نهج موحد وقوي للشركات لتحديد أهداف صافي الانبعاثات الصفرية التي تتوافق مع أحدث مستجدات علم المناخ. ويعدّ معيار صافي الانبعاثات الصفرية من مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم الإطار الوحيد في العالم لتحديد أهداف صافي الانبعاثات الصفرية لدى الشركات بما يتماشى مع علم المناخ، ويتضمن الإرشادات والمعايير والتوصيات التي تحتاجها الشركات لوضع أهدافها في الانبعاثات الصفرية استنادًأ للعلم، وبمراعاة الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية.