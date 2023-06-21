

الرياض، المملكة العربية السعودية: عمل مكتب المستشارون القانونيون، عبدالعزيز العجلان وشركاه بالتعاون مع بيكر آند مكنزي ليمتد كمستشار قانوني لشركة مصنع جمجوم للأدوية ("جمجوم فارما" أو "الشركة") بشأن طرحها العام الأولي المقدّر بـ 1.260 مليون ريال سعودي (أي ما يعادل 336 مليون دولار أمريكي) في السوق المالية السعودية (تداول)، والتي بدأت عملية التداول بأسهمها يوم الأمس.

تعود جذور جمجوم فارما إلى شركات جمجوم التجارية العائلية التي دخلت سوق الأدوية السعودية في ستينات القرن الماضي. وقد أصبحت شركة جمجوم فارما إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة مستحضرات الأدوية الجنيسة في المملكة العربية السعودية وتعمل في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

اشتمل الطرح على بيع المساهمين البائعين لعدد 21 مليون سهم تمثّل 30٪ من رأس المال المصدر للشركة وقد امتد نطاقه ليشمل المستثمرين المحليين والدوليين. وبناءً على سعر الطرح الذي حددته الشركة بـ 60 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، تُقدّر القيمة السوقية الضمنية للشركة بـ 4.2 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 1.12 مليار دولار أمريكي)، ما يجعل من هذا الطرح العام الأولي الطرح الأكبر حتى الآن في المملكة العربية السعودية لهذا العام.

وقد لقي الطرح دعمًا مؤسسيًا كبيرًا تجلّى بمشاركة استثنائية من مستثمرَين أساسيَين هما الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة اللتين اكتتبتا بعدد أسهم إجمالي قدره 5,166,666 سهمًا (أو ما نسبته 24.6% من أسهم الطرح). علاوة على ذلك، فقد فاق حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة بـ 67.2 ضعفًا (وبـ 88.8 أضعاف إذا ما تم استبعاد الأسهم التي تم تخصيصها للمستثمرَين الأساسيَين). كما لاقى الطرح اهتمامًا كبيرًا من جانب الشركات المستثمرة سعوديًا وعالميًا.

وتعليقًا على الصفقة، قال كريم نصار: "لا يسعنا التعبير عن مدى فخرنا واعتزازنا بدعمنا لشركة جمجوم فارما في أكبر طرح عام سعودي حصل حتى الآن في هذا العام. لقد كان المشوار شيّقًا للغاية عملنا فيه عن كثب مع عملائنا للتغلب على الصعوبات التي اعترضت طريقنا، فشاهدناهم يدخلون السوق السعودية العامة من باب النجاح. وما هذه الصفقة إلّا دليلٌ على العمل الجاد والدؤوب والتفاني في العمل وعلى الجهود المتظافرة التي بذلتها الأطراف المعنية كافة".

وعلّق قائدا فريق العمل لدى المستشارون القانونيون، روبرت إيستوود وسمر باهارون، قائلين: "إنّ هذا الإنجاز الباهر لا يعكس الإمكانات الابتكارية الاستثنائية التي يتمتع بها عملاؤنا فحسب، بل يكشف النقاب أيضًا عن سمات المرونة والتفاني التي ينعم بها فريق عملهم. لقد كان من دواعي الشرف والسرور أن ندعم شركة جمجوم فارما في هذه الصفقة التحوليّة ونأمل أن نرى عميلنا يصعد سلم النجاحات والازدهار على الدوام وأن يظل تأثير الشركة حاضرًا في قطاع الصيدلة".

واختتم عبدالرحمن العجلان قائلاً: "لقد أرست هذه الصفقة معيارًا جديدًا في القطاع ويشرفنا أن كان لنا دورٌ في تحقيق ذلك. نتمنى لعملائنا كلَّ النجاح بعد عملية الإدراج وهم ينتهزون فرصة الاستفادة من السوق العامة لدفع عجلة نموهم وتوسيع أعمالهم".

لقد تألّف فريق العمل العابر للحدود من كلٍّ من روبرت إيستوود، وسمر باهارون، وتشارلز فارنسورث (بيكر مكنزي لندن)، وخديجة نعمان، وبيان الداعج.

وقد عملت شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير للاكتتاب في حين عملت شركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشارَين ماليَين مشتركَين للطرح العام الأولي. كما عيّنت الشركة شركة الراجحي المالية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمتعهدي تغطية ومديري سجل الاكتتاب.

وتضاف هذه الصفقة إلى قائمة طويلة من الصفقات التي قدّم مكتب المستشارون القانونيون المشورة بشأنها مؤخرًا.

#بياناتشركات

- انتهى -