الدوحة، قطر – أعلنت شركة "المستثمر الأول"، المؤسسة المالية الرائدة المعروفة بحلولها المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة لمجموعة بنك دخان، عن إبرام شراكة تسويق استراتيجية مع شركة "وساطة للأوراق المالية - وساطة"، المزود البارز للخدمات الاستثمارية، لتوسيع نطاق العروض والخدمات الاستثمارية التي تقدمها وساطة لتتضمن الصكوك السلامية .

يسهم هذا التعاون الاستراتيجي في توفير منصة قوية تثري الخيارات الاستثمارية المتاحة لعملاء شركة وساطة بتقديم منتجات مبتكرة ومنخفضة المخاطر ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أن الاستفادة من الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة المستثمر الأول في الاسواق المحلية والعالمية، إلى جانب قدراتها المتقدمة في تنفيذ الصكوك، ستمنح شركة وساطة القدرة على زيادة عروض منتجاتها للعملاء. كما سترسّخ هذه الشراكة مكانة شركة المستثمر الأول كإحدى الشركات الرائدة في سوق الرأس المال، وبالأخص في مجال الصكوك، بفضل صندوق الصكوك المرموق الذي تديره ويتجاوز حجم أصوله 450 مليون ريال قطري فضلاً عما تقدّمه من خدمات متكاملة في مجال تنفيذ الصكوك. وتعزز هذه الشراكة مكانة "وساطة" في مجال الحلول المالية، وتعزّز قدراتها لتوفير باقة متنوعة من فرص الاستثمار الآمنة والموثوقة لعملائها.

بهذه المناسبة، صرّح السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول، قائلًا: "سعداء بالتعاون مع شركة وساطة لتوفير فرص استثمارية في أسواق رأس المال العالمية، لا سيما في الصكوك، وذلك من خلال هذه الشراكة التي تبرهن على التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية تطلعات المستثمرين، في وقت نؤكد فيه أهمية تعزيز ثقافة الاستثمار والادخار المحلي.".

من جانبه، صرح السيد محمد أبو غوش، الرئيس التنفيذي لشركة وساطة، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز قدراتنا على تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجال الصكوك. إن هذا التعاون المثمر ليس مجرد مكسب كبير لشركتينا فحسب، بل هو مكسب عظيم لعملائنا الكرام."

وجدير بالذكر أن شركة المستثمر الأول وشركة وساطة تكرسان جهودهما لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائهما، والعمل معًا على دفع عجلة النمو المشترك عن طريق تقديم حلول استثمارية سلسة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نبذة حول بنك دخان:

تأسس بنك دخان ش.م.ع.ق. في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بسجل تجاري رقم 38012 بتاريخ 28 يناير 2008 ("تاريخ التأسيس"). بدأ بنك دخان ("البنك") أنشطته في 1 فبراير 2009 بموجب ترخيص مصرف قطر المركزي رقم (ر.م/19/2007). يعمل البنك وشركاته التابعة (يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" ويشار إليهم بشكل فردي بـ "شركات المجموعة") بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تحدده هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقًا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك. يتم القيام بالأنشطة الاستثمارية لغرض أصحاب المال وبالنيابة عن العملاء.

يعمل البنك من خلال فرعه الرئيسي الواقع في مدينة لوسيل بالدوحة وفروعه التسعة المنتشرة في دولة قطر. البنك مملوك للجهات التالية: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.6٪، وصندوق المعاشات العسكرية (قطر) بنسبة 11.7٪، وشركة قطر القابضة (الذراع الاستثماري والاستراتيجي المباشر لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة قطر) بنسبة 7.0٪، والأسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد من الأفراد والشركات. قام البنك بتغيير علامته التجارية من بنك بروة إلى بنك دخان خلال شهر أكتوبر 2020 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة قطر.

في 22 يناير 2023، وبموجب القرار رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، تم تحويل البنك من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وتم الإعلان عن ذلك رسميًا في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي المنعقد في 25 يناير 2023. في 1 فبراير 2023، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج أسهم البنك في بورصة قطر.

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، بدأ التداول على أسهم البنك في بورصة قطر بتاريخ 21 فبراير 2023. تم إدراج البنك ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 مايو 2023. في 15 سبتمبر 2023، تم إدراج البنك في مؤشر FTSE المتوسط. قامت بورصة قطر بإدراج مؤشر البنك في بورصة قطر ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

نبذة حول المستثمر الأول

شركة المستثمر الأول هي شركة تابعة لبنك دخان ش.م.ع. و هي مرخصة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي كشركة استثمار تقدم خدمات إدارة الأصول والاستشارات المالية. وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي تعتمد على إدارة الأصول والاستشارات المالية، ومقرها دولة قطر. تسعى الشركة دائما لتحقيق التميز، وتقديم حلول مالية شاملة وتوجيهات مالية استراتيجية. وتمتلك شركة المستثمر الأول سلسلة من أكثر المنتجات والخدمات الاستثمارية تنوعًا وابتكارًا في المنطقة، والتي تغطي القطاعات عالية النمو ذات الإمكانات الطويلة المدى.

حرصت الشركة على تنمية أعمالها في مجال إدارة الأصول على مر السنين و هي تدير حاليًا ما يزيد عن 2.6 مليار ريال قطري من الأصول، والتي يتم استثمارها عبر فئات الأصول المختلفة. كذلك، تم تقديم النصح من قبل أعضاء فريقها في ادارة الاستشارات المالية للعديد من الشركات القطرية و زادت قيمة العمليات الاستشارية عن 11 مليار يرال ريال قطري.

تحرص شركة المستثمر الاول على ضرورة تعزيز العلاقات طويلة الأمد القائمة على الثقة. كما أن قاعدة عملائها واسعة وتشمل جهات حكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة والشركات والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات العالية؛ وتتميّز الشركة باعتمادها الشفافية والموثوقية والابتكار، ونهج يركز على العميل، مما خولها ان تصبح من رواد الحلول الاستثمارية في ظل التقلّب المالي العالمي المتواصل.

نبذة حول شركة وساطة للأوراق المالية:

شركة وساطة للأوراق المالية (الإسلامية للأوراق المالية سابقًا) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إنماء القابضة، وهي شركة مساهمة عامة قابضة مدرجة في بورصة قطر. تأسست شركة وساطة للأوراق المالية عام 2003 لتقديم خدمات الوساطة المالية للمستثمرين في بورصة قطر. وفي بداية عام 2020، حصلت الشركة على تصنيف "الوسيط الشامل" حسب اعتماد هيئة قطر للأسواق المالية لتقديم الخدمات التالية:

تنفيذ أوامر تداول الأوراق المالية لصالح الغير. تداول الأوراق المالية لصالح الشخص نفسه. تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية. تزويد السيولة. فتح أسواق جديدة. تسويق الأوراق المالية والترويج لها.

وخلال هذه الفترة، حققت شركة وساطة نتائج ممتازة وأداءً باهرًا في مجالات أنشطتها المرخصة، مما ساهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المساهمين في أنشطة سوق الأوراق المالية في قطر. وتواصل شركة وساطة تعزيز حضورها المتنامي ومشاركتها الفاعلة في تداول الأسهم المدرجة في بورصة قطر، سواء عبر خدمات الوساطة أو التداول أو صناعة السوق أو توفير السيولة.

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