الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية (والتابعة لمجموعة سيرا)، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع "فيزيت بريتن" هيئة السياحة البريطانية ، بهدف تعزيز الترويج لبريطانيا كوجهة مفضلة للمسافرين السعوديين.

وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات سوق السفر العالمي في لندن، لتؤكد على استمرار التعاون بين الجانبين بما يتماشى مع تنامي الطلب على السفر وتوطيد الروابط بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا.

تُظهر أبحاث فيزيت بريتن اهتماماً كبيراً لدى المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي باكتشاف وجهات تتجاوز لندن، تشمل السواحل والريف الخلّاب في بريطانيا، ومدنها النابضة بالحياة، وفعالياتها الثقافية والرياضية، وتراثها الملكي، ومواقع تصوير الأفلام والمسلسلات، وتجاربها الفاخرة. ويهدف هذا التعاون مع المسافر إلى تسليط الضوء على مختلف الأمم والمناطق في بريطانيا، وتطوير مجموعة جديدة من الباقات عالية القيمة التي تتضمن تجارب مميزة لا تُوجد إلا في بريطانيا العظمى.

بحسب بيانات "أوكسفورد إيكونوميكس"، تظل بريطانيا واحدة من أفضل عشر وجهات للمسافرين السعوديين وتشهد طلبًا قويًا على مدار العام. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل "المسافر" على تسليط الضوء على أبرز الوجهات وأكثرها رواجًا في أنحاء بريطانيا من خلال عروض مصممة خصيصًا، وحملات موجهة، وتجارب سفر تبرز الثقافة البريطانية وتراثها وجاذبيتها العصرية للجمهور السعودي.

وقال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "إن استمرار تعاوننا مع "فيزيت بريتن" يعكس التزامنا المشترك بتعزيز تجارب السفر للمسافرين السعوديين. فالمملكة المتحدة تظل وجهة خالدة تجمع بين الأصالة والتنوع والتجارب العصرية الفريدة. ومع "فيزيت بريتن"، نتطلع إلى تعزيز تفاعلنا مع المسافرين السعوديين وإبراز أفضل ما تقدمه بريطانيا من خلال منصاتنا وعروضنا المصممة خصيصًا لهم."

غاري روبسون، مدير فيزيت بريتن لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند، صرّح قائلاً: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع "المسافر" لإلهام مزيد من الزوار من المملكة العربية السعودية لاختيار بريطانيا كوجهتهم المقبلة. يُعد المسافرون السعوديون من بين أعلى الزوار الدوليين إنفاقًا، وتمثل هذه الشراكة فرصة قيّمة لتعزيز العلاقات في أحد أهم أسواق مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لنا. ومن خلال حملاتنا باللغتين الإنجليزية والعربية، والمحتوى المصمم خصيصاً، ومنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، نسلّط الضوء على أجمل ما تتميز به مناطق ودول المملكة المتحدة لجذب الزوّار السعوديين. ومع تحسّن خدمات الربط الجوي وتطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الذي يسهل عملية السفر أكثر من أي وقت مضى، نتطلع إلى الترحيب بعدد أكبر من الزوار السعوديين في السنوات القادمة."

تقدّر أحدث توقعات فيزيت بريتن أن يصل عدد الزيارات من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة هذا العام إلى 404,000 زيارة. ومن المتوقع أن ينفق الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية 975 مليون جنيه إسترليني في عام 2025 على رحلاتهم إلى المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 26٪ عن عام 2024.

وتبقى بريطانيا وجهة متميزة وذات اهتمام كبير لدى "المسافر"، إذ تشهد طلبًا مستمرًا من شرائح السفر الترفيهي والعملي على حد سواء. ومن خلال منظومتها الرقمية المتكاملة وشراكاتها الاستراتيجية، تواصل "المسافر" تقديم تجارب سفر عالية الجودة لعملائها السعوديين عبر جميع نقاط التواصل.

حول فيزيت بريتن (VisitBritain)

فيزيت بريتن هي هيئة السياحة البريطانية ، وتعمل على الترويج لبريطانيا دوليًا كوجهة سياحية، ، وتعزز النمو الناتج عن السياحة الوافدة عبر مختلف الأمم والمناطق، وتدعم الوظائف والأعمال والاقتصادات المحلية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: من نحن وفريقنا VisitBritain.org

