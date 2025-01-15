الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت المسافر، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، عن شراكتها مع "تأشير"، الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، خلال مؤتمر ومعرض الحج 2025 في جدة. وسيتعاون الطرفان في العديد من المبادرات لتعزيز تجربة حجز السفر للمسافرين القادمين إلى المملكة.

بصفتها الشريك الرسمي للسفر، ستقدم المسافر لعملاء "تأشير" حلول سفر شاملة، مما يضمن تجربة حجز سلسة ومريحة. ويأتي توقيع الاتفاقية، خلال مؤتمر ومعرض الحج في جدة، ليعزز التعاون المستمر بين الطرفين، والذي يخدم حاليًا الحجاج، لتقديم تجربة سفر سلسة لجميع الزوار الذين يستخدمون عروض المسافر متعددة القنوات.

وستركز الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية، مع التركيز على تبسيط حجز تذاكر الطيران عبر المنصات الرقمية في المقدمة. كما ستلعب باقات الحج والعمرة وحجوزات السفر الترفيهي دورًا مهمًا، بينما ستتعاون المسافر وتأشير بشكل أكبر في حلول إدارة السفر.

وقال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: " نفتخر بالشراكة مع تأشير لتوسيع تعاوننا من خلال الاستفادة من قوة المسافر كمنصة سفر شاملة. ومع ريادتنا في السوق، وابتكاراتنا التكنولوجية المتقدمة، وحلولنا السلسة عبر قنوات الحجز، نسعى لتقديم تجارب استثنائية للمسافرين القادمين إلى المملكة. تتماشى هذه الشراكة مع الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030، ودعمًا للأجندة الوطنية لاستقبال المزيد من الزوار وتعزيز رحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية."

ومن جانبه أفاد المهندس فهد العمود الرئيس التنفيذي لشركة تأشير، عن الشراكة قائلاً: "نفخر في تأشير بتقديم خدمات مبتكرة وموثوقة للزوار القادمين إلى المملكة العربية السعودية بمختلف شرائحهم. حيث ستدعم شراكتنا مع المسافر تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مما يتيح للزوار الاستفادة من الخبرة الواسعة للمسافر في مجال السفر، وحلول الحجز المبتكرة، والخدمات الشاملة. معًا، نسعى لدعم رؤية المملكة 2030 من خلال خلق تجربة سفر سلسة ولا تُنسى للمسافرين من جميع أنحاء العالم."

تهدف الشراكة بين الطرفين إلى تعزيز تجربة الزوار من خلال توفير وصول سلس إلى مقدمي الخدمات المعتمدين والموثوقين. وبالنظر إلى المستقبل، نحن نخطط لتوسيع هذا التعاون ليشمل حلول لسفر الأعمال، وخدمات إدارة الوجهات عبر اكتشف السعودية وعروض أخرى تستفيد من الخبرة المحلية الواسعة للمسافر. سيمكننا هذا التوسع الاستراتيجي من تلبية احتياجات شريحة أوسع من المسافرين وتقديم دعم شامل لرحلاتهم إلى المملكة.

ستستفيد المسافر من عقود من الخبرة والمعرفة والتميز في قطاع السفر لتقديم باقات سفر شاملة وسلسة، مما يضمن تجربة لا تُنسى وخالية من المتاعب للزوار القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

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