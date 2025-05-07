أعلنت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن شراكة استراتيجية مع كل من هيئة السياحة السنغافورية ومطار شانغي في سنغافورة. وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض سوق السفر العربي في دبي، لتوسيع نطاق الحملة التسويقية المشتركة التي أُطلقت العام الماضي بين الجهات الثلاث.

تهدف هذه الشراكة إلى توظيف ريادة المسافر في قطاع السفر، إلى جانب خبرتها العميقة على أرض الواقع ومنصاتها الرقمية المتطورة والمتكاملة، لتعزيز الاتصال وسهولة الوصول للسياح المتجهين من وإلى سنغافورة. وستتيح هذه الشراكة لكل من هيئة السياحة السنغافورية ومطار شانغي الاستفادة من الحملات الترويجية عبر قنوات المسافر المتعددة، فضلاً عن الوصول إلى شبكتها الواسعة من شركات الطيران والفنادق، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة نحو هذه الوجهة العالمية.

تُجسّد مذكرة التفاهم تنامي الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في الاقتصاد السياحي العالمي، إلى جانب تزايد مكانة سنغافورة كوجهة مفضلة لدى السياح السعوديين. ويأتي هذا التعاون في أعقاب تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بهدف دعم أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي، انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.

صرّح جوليانا كوا، مساعدة المدير التنفيذي للمجموعة الدولية في هيئة السياحة السنغافورية، حول الشراكة قائلاً: "تتمتع سنغافورة بجاذبية متنامية كوجهة سياحية عالمية، بفضل ما تقدمه من تجارب ومعالم متنوعة تلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة، مما يجعلها وجهة لا غنى عن زيارتها. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع المسافر، والتي تستند إلى خبرتهم العميقة في السوق وريادتهم في المجال الرقمي، نتطلع إلى تعزيز حضورنا واستقطاب المزيد من الزوار من المملكة العربية السعودية والوصول إلى شرائح جديدة من المسافرين."

من جانبه أكّد مُزمل أحسين الرئيس التنفيذي لشركة المسافر (جزء من مجموعة سيرا) ، على أهمية هذه الشراكة بقوله: "تعكس شراكتنا مع هيئة السياحة السنغافورية ومطار شانغي التزامنا بتسهيل حركة السفر بين المملكة العربية السعودية وسنغافورة، من خلال توفير تجربة سلسة ومتكاملة للمسافرين. وبفضل مكانة المسافر الريادية وانتشارها الواسع داخل المملكة، نواصل تمكين المسافرين من الوصول إلى وجهاتهم بكل يُسر عبر منصتنا متعددة القنوات."

يام كوم وينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات شانغي، صرّح قائلاً: "يُشكّل السفر الجوي عنصراً أساسياً في تلبية احتياجات التنقل المتسارعة في عالمنا اليوم. وتُواصل مطارات شانغي، بصفتها من أبرز مراكز الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ترسيخ مكانتها كبوابة عالمية ووجهة سياحية متميزة بحد ذاتها. ونحن على ثقة بأن شراكتنا الاستراتيجية مع المسافر، شركة السفر الرائدة قي المملكة العربية السعودية، ستفتح آفاقاً جديدة للنمو، ونتطلع من خلالها إلى استقبال أعداد متزايدة من الزوّار السعوديين في سنغافورة."

يُعد مجلس سنغافورة للسياحة (STB) جهة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة في سنغافورة، ويتولى مسؤولية قيادة وتنمية قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الخدمية الحيوية وركيزة أساسية في اقتصاد الدولة. ويضطلع المجلس بدور محوري في الترويج لسنغافورة كوجهة سياحية متميزة على المستوى العالمي. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وعقد الشراكات الفاعلة، وتعزيز الابتكار، يسعى المجلس إلى ترسيخ مكانة السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي، مع الالتزام بأعلى معايير التميز في القطاع.

مطار شانغي في سنغافورة هو المطار الرئيسي وأحد أبرز مراكز النقل في آسيا. يُعد رمزًا عالميًا في مجال تقديم الخدمات، ويُعتبر وجهة متميزة في حد ذاته، بالإضافة إلى كونه الأكثر حصولًا على الجوائز في العالم. يسعى مطار شانغي، برؤية طموحة، لأن يكون مركز طيران عالمي من الطراز الأول، يتمتع بإدارة استثنائية تسهم في ربط الناس والأعمال وتعزز النمو الاقتصادي لسنغافورة. ويمضي المطار قدمًا في تبني الابتكار المستمر لمواكبة التزايد المستمر في حركة المسافرين. يُشغّل المطار أكثر من 100 شركة طيران، التي تنفذ أكثر من 7,400 رحلة أسبوعيًا، ما يربط سنغافورة بـ 163 مدينة في 49 دولة وإقليم حول العالم.

ابتداءً من عام 2023، تم إعفاء المواطنين السعوديين الحاملين لجوازات سفر صادرة من المملكة العربية السعودية من متطلبات تأشيرة الدخول إلى سنغافورة، في خطوة تسهم في تعزيز سهولة وانسيابية التنقل بين البلدين. وفي إطار دعم الربط الجوي وتوسيع خيارات السفر، أبرمت "طيران الرياض" – الناقل الوطني الجديد للمملكة – اتفاقية شراكة استراتيجية مع "طيران سنغافورة"، ما يوفر للمسافرين مزيداً من المرونة والتنوع في وجهاتهم وخيارات رحلاتهم.

تعكس شراكة ألمسافر مع مجلس السياحة في سنغافورة ومطار شانغي التزام الشركة بتعزيز سبل الاتصال وتسهيل الوصول للمسافرين بين المملكة العربية السعودية ووجهاتهم العالمية.

المسافر (جزء من مجموعة سيرا) - شركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية

نرتقي برحلات مسافرينا من المملكة العربية السعودية، المنطقة والعالم، ونقوم بتسخير خبراتنا التي تمتد لأكثر من 40 عاماً، لدعم رؤية المملكة كشركة وطنية رائدة في مجال السياحة.

توفر المسافر الفرص للسفر إلى الخارج، وبغرض الترفيه والسياحة الدينية، في حين تخدم عملائها من الأفراد والمؤسسات، الشركاء، والموردين بأحدث حلول السفر بنهجها الرقمي واستشارات السفر.

عبر منصتها التقنية عالمية المستوى، إمكانيات التوريد والتنفيذ المركزية واتخاذ القرارات التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات، ترتقي المسافر بتجارب السفر خلال أعمالها المتعددة التي تعمل تحت مظلة المسافر:

المسافر، العلامة التجارية الرائدة في مجال السفر في الشرق الأوسط، والتي تقدم تجربة حجوزات سهلة وسلسة للرحلات المحلية والدولية من خلال شبكتها متعددة القنوات.

المسافر أعمال، هو قطاع خدمات متخصص، يلبي احتياجات الشركات والهيئات الحكومية، بينما تلبي المسافر كونسيرج احتياجات كبار الشخصيات والعملاء المتميزين من خلال خدمات مخصصة.

المسافر للأنشطة، أول منصة شاملة للجولات والأنشطة والتجارب السياحية والثقافية والترفيهية لسوق المملكة العربية السعودية، حيث توفر خيارات غير مسبوقة من عروض منتجات السفر والسياحة للمسافرين من وإلى وداخل المملكة.

اكتشف السعودية هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

هي شركة إدارة الوجهات الرائدة في المملكة، وهي متخصصة في السفر الوافد، والتوزيع عبر الإنترنت وحلول الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. مواسم هي الشركة الرائدة المتخصصة في تقديم خدمات سياحة الحج والعمرة للشركات، حيث تقدم ترتيبات سفر عالية الجودة من البداية إلى النهاية ومصادر مبسطة للوكلاء الخارجيين في الأسواق الدولية الرئيسية.

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نيفين وليم

بيرسون || bursonglobal.com

nivine.william@bursonglobal.com

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