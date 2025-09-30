دبي: أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، وهي شركة استثمارية رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، "المسار الشامل للتعليم" ("المسار للتعليم "، والمعروفة سابقاً باسم أمانات التعليمية)، والرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طلب تسجيل أسهمها وطرحها للاكتتاب العام الأولي ("الطرح العام الأولي") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

وتتيح موافقة هيئة السوق المالية للشركة طرح 30,720,400 سهم كجزء من الطرح العام الأولي وتمثل ما مجموعه 30% من رأس المال المصدر للشركة. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل - بما في ذلك معلومات عن البيانات المالية، وفريق الإدارة، والأنشطة التشغيلية، والمخاطر، في نشرة الاكتتاب التي سيتم نشرها قبل بدء فترة الاكتتاب.

وتعدُّ "المسار الشامل للتعليم" المزوّد الرائد للتعليم المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم أكبر مزوّد خاص لخدمات الاحتياجات التعليمية الخاصة في المملكة العربية السعودية، والمزوّد الأول للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخدم شركة "المسار" أكثر من 23,000 طالباً من خلال محفظتها التي تضم شركة تنمية الإنسان (المملوكة بنسبة 60%)، المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاص التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل عبر مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية؛ وجامعة ميدلسكس دبي (المملوكة بنسبة 100%)، وهي أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية؛ وشركة نما القابضة (المملوكة بنسبة 35%)، المزود الرائد للتعليم العالي عبر خمسة فروع جامعية في أبوظبي والعين ودبي، بما في ذلك جامعة أبوظبي وجامعة ليوا.

وتسعى " المسار للتعليم" إلى رفع مستوى جودة التعليم المتخصص وجعله متاحاً وبأسعار معقولة في القطاعات التي تعاني من نقص في هذه الخدمات. وانسجاماً مع الأهداف الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم "المسار للتعليم" في بناء كوادر بشرية مؤهلة في المنطقة.

وكانت " المسار للتعليم" قد أعلنت عن تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين إلى أكثر من 23,000 طالب تقريباً. كما سجلت نمواً في الإيرادات بنسبة 23 % على أساس سنوي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. علاوةً على ذلك، وضعت الشركة استراتيجية نموّ واضحة المعالم تركز على توسيع شبكة مراكزها في قطاع تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة، وزيادة عدد الطلاب المسجلين في قطاع التعليم العالي، واستكشاف فرص توسيع عروضها في مجالات جديدة مثل توفير خدمات السكن لذوي الاحتياجات التعليمية المتخصصة.

نبذة عن شركة أمانات القابضة:

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر شركة مدرجة في المنطقة تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، برأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 وتتولى تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وتشمل أعمال الرعاية الصحية التابعة لشركة أمانات المزود الرائد للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة سكون في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتتضمن أعمال شركة أمانات التعليمية شركة المسار الشامل للتعليم التي تنطوي تحت مظلتها كل من جامعة ميدلسكس، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية؛ وشركة تنمية الانسان، المزود الرائد لخدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية؛ وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

