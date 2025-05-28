الكويت: أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن إطلاق التقرير السنوي الأول (لصندوق المركز العقاري)، والذي يتيح للمستثمرين رؤية شفافة وموثوقة حول التوجهات الاستراتيجية للصندوق، ونموه المؤسسي وريادته في القطاع العقاري. ويقدم التقرير تحليلاً معمقاً حول مكانة الصندوق السوقية وممارساته في إدارة المخاطر ونهجه الاستثماري طويل الأمد، مسلطاً الضوء على إدارته الاستباقية للعقارات وتوافقه مع أولويات المستثمرين المتجددة، مثل استقرار الدخل ومقاومة التضخم وتحقيق القيمة على المدى البعيد. وتُعزز هذه العناصر مجتمعة مكانة الصندوق كأداة استثمارية ناضجة ذات رؤية مستقبلية واعدة.

ويُتاح "صندوق المركز العقاري"، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، لكل من المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين، ويتميز بعدة خصائص تنافسية، منها التوزيعات النقدية الشهرية، إضافة إلى خيارات مرنة لإعادة استثمار الأرباح والاستفادة من الفائدة المركبة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد ميلاد إيليا، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "إن إطلاق التقرير السنوي الأول لصندوق المركز العقاري يعكس خبراتنا العميقة وبصيرتنا الاستراتيجية والتزامنا المتواصل بتحقيق أداء متميز للصندوق. كما يُقدّم للمستثمرين فهماً أوسع لتوجهاته الاستراتيجية وآفاق نموه على المدى الطويل. ويُعد الصندوق الأول من نوعه في الكويت، وقد نجح في ترسيخ سجل حافل بالعوائد المستدامة، من خلال محفظة مدروسة من الأصول عالية الجودة، واستراتيجيات استثمارية منضبطة، وإدارة أصول استباقية. ويواصل فريقنا تقديم حلول عالية الجودة، ما يعزز مكانة الصندوق كخيار موثوق لمن يسعون إلى الاستقرار والنمو المالي طويل الأجل، مع التزامه الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية."

وأضاف السيد خالد أحمد المباركي، نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "حرصنا على أن يتضمن التقرير تحليلاً شاملاً للخطوات الاستراتيجية التي ساهمت في ترسيخ أداء الصندوق، موضحاً قدرته على الحفاظ على مستويات أداء مستقرة حتى في ظل التحديات الاقتصادية وظروف السوق المتقلبة. كما يُبرز التقرير النهج المتنوع للصندوق، القائم على موازنة الأصول العقارية الاستثمارية والتجارية لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويسلط التقرير الضوء كذلك على أهمية الإدارة المنضبطة للأصول، من خلال تنفيذ تحسينات استباقية للعقارات واتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الصندوق في السوق".

ويواصل "المركز" ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في الشفافية والابتكار ضمن المشهد الاستثماري الإقليمي، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتقديم حلول ذكية تمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم المالية. وقد كان "المركز" من أوائل الشركات الاستثمارية التي تُصدر تقريراً عن الاستدامة، قبل أن تُصبح معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) محور اهتمام المؤسسات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، ما يعكس رؤيته الاستباقية والتزامه الدائم بالتميّز المؤسسي. ويعتمد "المركز" في هذا الإطار على استراتيجيات استثمارية مسؤولة ومنتجات مالية مبتكرة تستجيب لتطلعات المستثمرين، وتعزّز من جاهزية العملاء لمواكبة التحوّلات المتسارعة في بيئة الأعمال، بفضل فهمه العميق لديناميكيات الأسواق وتوجهاتها المستقبلية.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.44 مليار دينار كويتي (4.67 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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