الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: الموافقة المبدئية لإطلاق "تكة" تعكس حجم الثقة والمكانة الراسخة التي يحظى بهما مصرف "أبوظبي الإسلامي- مصر" وشركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي"

القاهرة: أعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي-مصر" عن صدور قرار البنك المركزي المصري بمنح موافقته المبدئية على إطلاق بطاقة "تكة" مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة "أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكيADI-CF "، ذراعه للتمويل الاستهلاكي و"ميزة".

وصرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر: "إنّ حصولنا على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لإطلاق هذا المنتج المبتكر يعكس حجم الثقة والمكانة الراسخة التي يحظى بهما "مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر" وشركة "أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي"، داخل السوق المصرية، وتابع: "تستهدف شركة "أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" ريادة التحول في مفهوم التمويل الاستهلاكي في مصر، وذلك تجسيدًا لمدى التزام وحرص المصرف على دعم الشمول المالي من خلال إدارة محفظة متنوعة وفريدة من المنتجات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

من جانبه، قال أحمد عفت، رئيس مجلس إدارة شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" ورئيس قطاع التجزئة بمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر": "جاء تأسيس الشركة من منطلق رؤية المصرف تجاه التطور المتواصل الذي تشهده السوق المصرفية المحلية، حيث تتطلب مواكبة هذه التحولات قدرًا مماثلًا من الابتكار والأفكار غير التقليدية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، بناءً على الإلمام التام والإدراك السريع والشامل لاحتياجات العملاء، التي تتسم بالتغير المستمر".

واستطرد: "يفتح تطبيق "تكة" آفاقًا تمويلية جديدة كأول منتج تمويل استهلاكي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر، وهو ما يعتبر انطلاقة قوية للشركة لبدء أعمالها في السوق المصرية، حيث نعمل على إعادة تصور مفهوم التمويل الاستهلاكي، الذي يلعب أكثر من أي وقتٍ مضى دوراً كبيرًا في دفع عجلة الاقتصاد".

وصرحت ياسمين هلال، الرئيس التنفيذي لشركة "أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي": "من المتوقع أن يعمل التطبيق الجديد على سد احتياجات المستهلكين للتمويل الاستهلاكي، ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم، إلى جانب تعزيز الشمول المالي". وتابعت: "تم تصميم تطبيق "تكة" ليتسم بسهولة الاستخدام والسرعة في الأداء، وهو تطبيق استهلاكي رقمي بالكامل، يتيح إمكانية الحصول على تمويل للأفراد، مع وجود -أو بدون- تاريخ تعامل ائتماني."

بدوره؛ قال أحمد رفعت، مدير إدارة المنتجات والعلاقات التجارية بشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي: نعمل على طرح "تكة" ليكون المنتج الأول للتمويل الاستهلاكي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر. ومن مميزات "تكة" الفريدة من نوعها، أنه سوف يتيح للعملاء حرية الشراء والتقسيط لدى الشبكة الواسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية في مصر، والتي تصل لأكثر من 800,000 نقطة بيع، بما يسمح لهم بشراء السلع مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتقسيط من خلال تطبيق "تكة". إلى جانب استخدام التطبيق أساليب متقدمة لتحليل البيانات، مما يسمح للعملاء في مصر بالحصول على التمويل عبر تطبيق "تكة" بشكل أسرع وأسهل من أي منصة أخرى متوفرة حالياً عبر الهاتف المحمول".

كان « مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر» قد حصل نهاية العام الماضي على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق شركة «أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي»، الذراع التمويلي المملوك بالكامل للمصرف، والمتخصصة في حلول التمويل الاستهلاكي في مصر.

وفي إطار سعيها للمحافظة على المصداقية والأمان وسرية بيانات العملاء، حصلت شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" على شهادة اعتماد معيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI)، بما يضمن الأمان والسرية التامة لبيانات حاملي البطاقات.

ويتم الاستعداد لإطلاق بطاقة "تكة" مسبقة الدفع، باعتبارها أول منتج للتمويل الاستهلاكي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر والقواعد الشرعية المطبقة في هذا الشأن.

#بياناتحكومية

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أسماء غنيم، مسؤل العلاقات الإعلامية

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