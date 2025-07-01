وقعت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، مذكرة تفاهم مع شركة نيفر كلاود الكورية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنية السحابية والحلول الذكية، وذلك خلال منتدى الاستثمار والشراكة الذي نظمته شركة المربع الجديد في مركز المؤتمرات بالعاصمة الكورية سيئول خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 2 يوليو الجاري.

وتهدف المذكرة، التي تمتد لثلاثة سنوات، تعزيز التعاون في مجالات التقنية الذكية والتحول الرقمي، وتشمل تطبيقات متقدمة في الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة، ومنصات المدن الذكية، وحلول رقمية لمتابعة تقدم أعمال البناء في وجهة المربع الجديد، الذي يعد أحد أبرز مشاريع التطوير الحضري في العاصمة الرياض، ويمتد على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمربع الجديد، مايكل دايك، خلال مراسم التوقيع، أن وجهة المربع الجديد تجسد تطلعات رؤية السعودية 2030 من خلال إعادة تشكيل مشهد التطوير العقاري في العاصمة الرياض وتحويلها إلى مركز عالمي للابتكار والاستثمار، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة نيفر كلاود تؤكد التزام المربع الجديد ببناء علاقات استراتيجية مع شركاء دوليين لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة نيفر كلاود كيم يو وون: يسعدنا أن يتم تقديم وتطبيق تقنياتنا المبتكرة والمتنوعة في وجهة المربع الجديد، الذي يُعد نموذجًا ومعيارًا لمدن المستقبل. بصفتنا شريكًا تقنيًا مساهمًا في دعم مسيرة الابتكار في المملكة العربية السعودية، سنواصل العمل على تحقيق نتائج عملية وفعالة تعكس طموح هذا التعاون.

وأشار دايك أن مشاركة المربع الجديد في منتدى الاستثمار والشراكة، الذي يعقد على مدى يومين، وبحضور أكثر من 500 مشارك من المستثمرين والمطورين وصناع القرار ومزودي الخدمات والحلول الذكية، أستعرضنا فيه، المخطط العام لوجهة المربع الجديد، وفرص الاستثمار والشراكة، إلى جانب إقامة معرض يضم نماذج مجسمة وعروض الواقع الافتراضي التي تبرز مكونات الوجهة التى المتوقع أن تسهم في خلق أكثر من 300,000 وظيفة جديدة، كما يضم ما يزيد عن 100,000 وحدة سكنية، وأكثر من 10,000 غرفة فندقية، ومرافق تعليمية وصحية متكاملة، ومنشآت رياضية وترفيهية حديثة، من بينها استاد المربع الجديد الذي يتسع لأكثر من 45,000 متفرج، ويُعد من الوجهات الرئيسية في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وقال دايك يُعد "المكعب" – الذي يقع في قلب الوجهة – أيقونة عمرانية وثقافية تمثل محورًا رئيسيًا في تجربة الزوار والسكان، إذ يحتوي على مساحات متعددة الاستخدامات تشمل مراكز تجارية وثقافية، وسياحية، وسكنية، وترفيهية. وقد أُنجزت حتى الآن أعمال حفر تتجاوز 14 مليون متر مكعب، بما يعادل 5,400 مسبح أولمبي، ضمن الاستعدادات لتنفيذ مكونات المشروع الأساسية.

واختتم دايك حديثه أن المربع الجديد يواصل بناء شراكات محلية ودولية نوعية، شملت شركات كبرى مثل: أتكنس ريليز، وبيكتل الأمريكية، وشركة تشاينا هاربور، ومجموعة (stc) بالإضافة إلى مؤسسات وطنية مهمة مثل صندوق التنمية السياحي ومؤسسة الملك خالد.

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