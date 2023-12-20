الرياض، المملكة العربية السعودية وَقَّعَتْ شركة المراعي مذكرة تعاون مشترك مع كلاً من معهد الصناعات الغذائية، والهيئة العامة للنقل، والأكاديمية السعودية اللوجستية بهدف توطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية عبر برامج التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف. جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 13 و14 ديسمبر 2023م بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض .

وفي هذا السياق، قال فهد الدريس الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة المراعي: " إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية، لتحقيق التوطين في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد أحد أهم أولويات خطط المراعي الاستراتيجية، خصوصا أن الشركة تعد واحدة من أكبر بيئات العمل في المملكة، إذ يتجاوز عدد الموظفين السعوديين فيها أكثر من 9000 سعودي، بينهم أكثر من 900 موظفة سعودية".

وأضاف الدريس، أن الاتفاقيات الموقعة لتدريب و تأهيل الشباب تعد من ضمن منظومة المراعي المتكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر البشرية الوطنية، لافتا إلى أن المراعي قدمت أكثر من نصف مليون ساعة تدريبية لموظفيها خلال العام 2022م، وهو ما رفع معدل احتفاظ الشركة بالموظفين إلى 90 % خلال نفس العام.

جديرُ بالذكر أن شركة المراعي تُعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وحصدت العديد من الجوائز في مجال احترافية بيئات الأعمال، ومنها حصول الشركة على المرتبة الثالثة ضمن تصنيف “لينكدإن” لأفضل 15 جهة عمل في تحقيق التطور الوظيفي للمهنيين بالمملكة العربية السعودية لعام 2022.

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