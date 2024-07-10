أكد المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان عبدالعزيز الرومي، أن ما حققه بوبيان من نجاحات وإنجازات على مستوى مختلف قطاعات الأعمال خلال السنوات الأخيرة إنما هو إنعكاساً واضحاً لنهجه المميز في تنفيذ مباردات واستراتيجيات أعمال ممنهجة تتماشى مع الرؤية الشاملة للاستثمار في العنصر البشري بوجه عام سواء كان الارتقاء بمهارات وكفاءات كوادره البشرية أو رفع مستوى الابداع والابتكار لدى حديثي التخرج، استعداداً لتقلد المناصب القيادية مستقبلاً.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية شارك فيها الرومي على هامش مؤتمر الشرق الأوسط المنُعقد مؤخراً بأبو ظبي ونظمته جمعية التدريب والتطوير ATD بهدف تطوير وتنمية المواهب وكيفية تعزيز استراتيجيات العمل لتطوير القيادة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار متناولاً قصة نجاح بوبيان في تطوير كفاءات موارده البشرية وصقل مهاراتها القيادية وكيف استطاع أن يفرض نفسه ليكون أحد أهم وجهات العمل المُفضلة لدى هذه الشريحة الواسعة.

وخلال المناقشة ركز الرومي على جهود بوبيان الرامية إلى تبني أفضل الممارسات الرائدة لخلق بيئة عمل استثنائية متطورة ومنظومة تدريبية مميزة اعتماداً على الأدوات والإمكانيات اللازمة لإحداث فارقاً إيجابياً ملحوظاً على مستوى الأداء المؤسسي والإسهامات المؤثرة في تطوير القطاع المصرفي.

ثقافة تطوير الأداء

وأوضح أن بوبيان يعمل بصورة متواصلة لتوفير فرص تدريبية متطورة لموظفيه من خلال تعاونه مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية المرموقة، مثل شراكته الاستراتيجية مع جامعة دووك DUKE الأمريكية الخاصة بإطلاق البرنامج التدريبي لإعداد قاداته داخلياً وتعزيز مهاراتهم القيادية لمواكبة التطورات والتحديات في المرحلة الحالية التي تعزز الخدمات الإلكترونية والرقمية.

وأضاف أن البرنامج التدريبي مع جامعة Duke تكون من عدد من المحاضرات وورش العمل الحصرية حول محاكاة وتطبيق القيادة التي تم توفيرها من قبل رواد فضاء من وكالة NASA، وبعض الموضوعات الأخرى مثل الابتكار والتكنولوجيا المالية والتفكير الاستراتيجي وثقافة إدارة المخاطر وغيرها حول مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية.

واستكمل الرومي مناقشته حول موظفيه الجدد مستعرضاً برنامج Career Prime كونه جزءاً من استثمار البنك في صقل مهارات المعينين حديثاً والذين تم اختيارهم للالتحاق بالعمل في البنك بعد أن اجتازوا مراحل عدة من التقييمات المكثفة لاختيار المرشح الأنسب للبرنامج.

وقال أن البرنامج كان مزيج من المحاضرات والدورات التدريبية المقسمة إلى برامج مصرفية أساسية ومهارات شخصية مثل القيادة والتفكير الاستراتيجي والإبداع واتخاذ القرارات ومهارات التواصل وغيرها من الموضوعات المتخصصة في المهارات الفنية للخدمات المصرفية، موضحاً أن أهم ما ميز Career PRIME هو اتاحة الموظفين الفرصه للإطلاع على طبيعة عمل إدارات البنك المختلفة والمشاركة في المشاريع القائمة لتوجيههم نحو فهم أوضح للتطلعات الخاصة بأدوارهم المستقبلية.

تنمية مهارات حديثي التخرج

وعلى مستوى حديثي التخرج، أشار الرومي إلى أن بوبيان لا يألوا جهداً لخلق مساحات واسعة للبحث والتطوير لحديثي التخرج تساعدهم على استكشاف أفكار جديدة تتحلي بالتميز والابتكار وقابلة للتطبيق العملي لتعزز مهاراتهم الشخصية وتحفز طاقاتهم الإبداعية، كونهم المحرك الرئيسي للتنمية وتحقيق النجاح من خلال رسم سُبل التطور الوظيفي المدعومة بعوامل النجاح المستقبلي لتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين وفقاً لمسار مهني صحيح.

ونوه أن اختيار الجوانب والموضوعات التي تناولها الاكاديميات التدريبية تتم بدقة واحترافية لتُرسخ رؤية بوبيان العميقة تجاه سياسته الهادفة إلى تكوين فريق عمل متميز يتمتع أفراده بخبرات مصرفية في بيئة مجهزة بأحدث التقنيات بما يثري مستقبلهم المهني، وهو ما ساهم في غرس المزيد من ولاء الموظفين للمؤسسة.

يُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة المدرب التنفيذي والمفكر القيادي العالمي الدكتور مارشال جولدسميث، ومدرب الرؤساء التنفيذيين الأول على مستوى العالم مارك سي تومسون، بجانب مجموعة من أبرز قيادي الموارد البشرية الإقليميين من ماليزيا والهند ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

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