وجدنا في السعودية كل ترحاب من قبل الحكومة ومجتمع الأعمال

أكد السيد عمر صلاح الخان المؤسس والشريك الإداري لشركة "بارك بوينت"؛ الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل مواقف السيارات في البحرين والسعودية، أنّ المملكة العربية السعودية تمثل اليوم بيئة استثمارية خصبة وواعدة، مشيرا إلى أن المملكة تشهد نهضة حضارية واقتصادية وعمرانية شاملة، مما يوفر فرصًا هائلة للشركات بمختلف الأنشطة التجارية.

وقال الخان في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني السعودي إن الشركات العاملة بين البحرين والسعودية تقوم بدور كبير في دعم اقتصاد البلدين وتساهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات بين السوقين، وهذا التعاون من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة لهما.

وحول توسع "بارك بوينت" في السوق السعودي قال "تأسست بارك بوينت في البحرين عام 2008، ودخلنا السوق السعودي في العام 2022، وهناك وجدنا ترحيبًا ودعمًا كبيرًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص السعودي الأمر الذي ساهم في تسهيل توسعنا في المملكة، فالبحرين تعد مكانًا ممتازًا لتأسيس الأعمال، أمّا السعودية فهي المكان الأمثل لنمو الأعمال وتوسعها وذلك بفضل غناها بالفرص الاستثمارية المتنوعة."

وأكد الخان أنّ "بارك بوينت" حققت قفزة نوعية في عام 2022 بتوسيع نشاطها إلى السوق السعودي، وقال "نفخر بأننا نقدم اليوم خدماتنا لأبرز المشاريع والجهات في المملكة مثل ليسن فالي، وبوليفارد الرياض، وواجهة روشن، إضافة إلى الصالة التنفيذية في مطار الملك خالد الدولي، المطار الرئيس للعاصمة الرياض."

وأوضح أن "بارك بوينت" تدير حاليًا أكثر من 11 ألف موقف سيارة في كل من البحرين والسعودية، وبيّن أن الشركة لا تسعى فقط إلى التوسع التجاري، بل تعمل بشكل حثيث على تعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في كل مشاريعها، مؤكدًا التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتقديم حلول تقنية متقدمة في إدارة المواقف، مما يسهم في تحسين البنية التحتية الحضرية وتقديم خدمات تلبي احتياجات المستقبل، الأمر الذي يعزز موقع "بارك بوينت" كشريك استراتيجي في تطوير المدن الذكية في المنطقة.

عن شركة بارك بوينت:

"بارك بوينت" شركةٌ متكاملةٌ لحلول مواقف السيارات تعمل بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مع خطط للتوسع في باقي دول الخليج، وتقدم حلولا مبتكرة في مجال إدارة مواقف السيارات وخدمة صف السيارات وغسيل السيارات، وبما يضمن تحسين إيرادات مالكي مواقف السيارات وزيادة الكفاءة مع تقديم باقةٍ من الخدمات المميزة للمستخدمين تتمثل في تزويدهم بخيارات الدفع الرقمية وفرصة الحجز، ومعلوماتٍ حول مواقف السيارات تحت منصةٍ واحدة.

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