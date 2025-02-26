المنامة، مملكة البحرين: حققت شركة الكوهجي للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، إنجازاً جديداً بمراحل تنفيذ مشروع أونيكس سكاي فيو المرموق في خليج البحرين، حيث تم بنجاح الانتهاء من أعمال البنية الفوقية للمنصة، ما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في الجدول الزمني الطموح للمشروع.

ويتم حاليًا، مواصلة التقدم في بناء المشروع بوتيرة متسارعة، مع استمرار العمل في الطابق السابع. وبينما تمضي شركة الكوهجي للتطوير العقاري قدماً في أعمال هذا المشروع المتميز، يظل هدفها ثابتاً وهو إكمال البنية الفوقية بالكامل بحلول 31 ديسمبر 2025.

ومنذ إطلاقه، يضع مشروع أونيكس سكاي فيو معياراً جديداً في صناعة التطوير العقاري، محققاً إنجازات قياسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع حتى الآن 22٪ وهو ما يمثل تقدماً مذهلاً على الجدول الزمني المحدد لمراحل انجاز المشروع، كما يعد شهادة على التزام شركة الكوهجي للتطوير العقاري الثابت بالتخطيط الدقيق والتنفيذ السلس والتميز الهندسي في كافة مشاريعها.

وجدير بالذكر إن مشروع أونيكس سكاي فيو يقع في قلب خليج البحرين، وهو عبارة عن برج سكني ومكتبي مكون من 58 طابقاً مصمماً لرفع مستوى المعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية في خليج البحرين إلى آفاق جديدة. وتضم هذه التحفة المعمارية 442 وحدة سكنية ذات تصميم حديث وأنيق و12 طابقاً للمكاتب، وتتميز وحدات المشروع بتصميمات واسعة وإطلالات خلابة على البحر مع مزيج سلس من الجماليات الحديثة مع سحر ساحل البحرين. وتم تصميم كل مسكن بعناية لتوفير مستوى لا مثيل له من الرقي والفخامة، مما يجعل أونيكس سكاي فيو الوجهة المثالية للمعيشة الفاخرة في البحرين.

وتعليقا على هذا الإنجاز، أعرب المهندس محمد الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة الكوهجي للتطوير العقاري، عن سعادته بهذا التقدم الاستثنائي للمشروع، وصرح قائلاً: "يعد هذا الإنجاز شهادة على التزامنا الدؤوب بتقديم أفضل قيمة عقارية لمستثمرينا الكرام. ونحن فخورون للغاية بإخلاص فريقنا المتميز وعملهم الجاد، وخبراتهم المتميزة التي جعلت هذا الإنجاز ممكنًا".

وأضاف "نحن على الطريق الصحيح للوصول إلى آفاق جديدة في تنفيذ المشروع في الفترة المقبلة، وهدفنا هو إكمال البنية الفوقية وصب الطابق السادس والأربعين بحلول نهاية هذا العام، إن شاء الله".

ومع التزامها بالعمل الدؤوب والشغف بالتميز، تواصل شركة الكوهجي للتطوير العقاري، الارتقاء بمعايير البناء والتشييد في مشاريعها وفق الطراز العالمي، ويؤكد تقدم مراحل تنفيذ مشروع "أونيكس سكاي فيو" بثبات وقبل الموعد المحدد، على التزام الشركة بتقديم مشاريع تطويرية مميزة وعالية الجودة تعيد تعريف الحياة الحضارية والمعيشة الفاخرة في البحرين.

نبذة عن شركة الكوهجي للتطوير العقاري

تعتبر شركة الكوهجي للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي رائدة بتنفيذ مشاريع العقارات السكنية والتجارية عالية الجودة التي تتسم بالفخامة والاستدامة والتميز، وقد أسهمت شركة الكوهجي للتطوير العقاري بدور محوري في تعزيز وتنمية قطاع العقارات في مملكة البحرين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة والبارزة مثل أونيكس روتانا آند ريزيدنسز، ولافيرا وسلسلة فونتانا.

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