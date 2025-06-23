أبوظبي، الإمارات: في خطوة استراتيجية لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية في جميع أنحاء المنطقة، أطلقت مجموعة برجيل القابضة، أربعة مراكز متخصصة للصحة النفسية ضمن منصة "الكالما" للصحة النفسية والرعاية، وذلك من خلال دمج مرافق "أسبريس" للرعاية الصحية.

تقع هذه المراكز في سيتي ووك بدبي ومدينة دبي الطبية، والبطين بأبوظبي، ومركز الملك عبد الله المالي بالرياض، وتتميز بتقديم رعاية صحية نفسية شخصية ومرنة تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات النفسية.

تقدم هذه المراكز المتكاملة والحديثة رعاية شخصية من خلال مجموعة متنوعة من أشكال العلاج، تشمل جلسات فردية وجماعية وعائلية، بما يتماشى مع مهمة الكالما لبناء منظومة رعاية صحية نفسية قائمة على القيمة، ومتجذرة في الوقاية، وسهولة الوصول، والرعاية العامة، حيث ستقدم هذه المراكز الأربعة مجتمعة سنوياً حوالي 90000 استشارة.

على الرغم من أن الصحة النفسية تؤثر على ما يصل إلى واحد من كل خمسة أفراد سنويًا، إلا أنها تمثل حاليًا أقل من 5% من إجمالي الإنفاق الصحي في جميع أنحاء المنطقة. ويتفاقم هذا النقص في الاستثمار بسبب النقص المستمر في المتخصصين السريريين ومحدودية الوصول إلى الشبكات المتكاملة، مما يسلط الضوء على فجوة حرجة صُممت الكالما لمعالجتها.

يمثل هذا الإطلاق المرحلة الأولى من استراتيجية توسع ممتدة لسنوات، من خلال ترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية ومواءمة عملياتها مع نماذج كيرالتي العالمية للرعاية الصحية القائمة على القيمة، حيث تُرسي الكالما الأساس لمنصة قابلة للتوسع، ومُصممة لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق نتائج صحية واقتصادية قابلة للقياس.

وصرح جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "يُمثل دمج هذه المراكز في منظومتنا البيئية خطوة محورية في تحقيق رؤيتنا لمنصة إقليمية للصحة النفسية، متجذرة في قيم الكالما والمتمثلة في التميز السريري والشمولية. يُمكّننا ذلك من توسيع نطاق الوصول إلى رعاية عالية الجودة، مع تسريع تحقيق النتائج التي تهم المرضى والأنظمة الصحية على حد سواء."

وأُطلقت الكالما كمشروع مشترك استراتيجي بين برجيل القابضة وشركة كيرالتي، الرائدة في مجال الرعاية الصحية ومقرها كولومبيا، وهي منظمة عالمية تتمتع بخبرة تقارب خمسة عقود في مجال الرعاية القائمة على القيمة، وبصفتها شريكًا مؤسسًا، تقدم كيرالتي خدمات الصحة النفسية المتكاملة والرعاية الأولية في تسع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعم أكثر من 500,000 فرداً حول العالم في مجال الصحة السلوكية.

وقال الدكتور إميليو هيريرا، الرئيس التنفيذي لشركة الكالما: "في الكالما، نؤمن بأن نظام الرعاية الصحية يُعرّف بمدى دعمه لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، ولا صحة بدون صحة نفسية، ويعكس ترسيخ وجودنا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التزامنا بتعزيز الأولويات الوطنية وتقديم أفضل الأدلة العلمية وأعلى مستويات الجودة في الرعاية لخدمة المجتمع، وهذه ليست سوى البداية."

سهّلت شروق، الشركة الإقليمية الرائدة في إدارة الاستثمارات، التكامل الاستراتيجي لمرافق "أسبريس" للرعاية الصحية.

وقال محمود عدي، الشريك المؤسس في شروق: "نفخر برؤية هذه المرافق تُصبح ركيزةً أساسيةً لمنظومة متكاملة إقليميًا في مجال الصحة النفسية، ونحن نؤمن بأن الاستثمار الخاص قادر على إحداث تحوّل جذري في القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة الأفراد".

في الأشهر المقبلة، ستدمج الكالما هذه المراكز بالكامل تحت علامة تجارية موحدة، وتوسع السعة السريرية، وتطلق منصة رقمية للصحة النفسية للوصول إلى الفئات السكانية المحرومة، ويجري حاليًا دراسة إنشاء مراكز أخرى في مناطق جديدة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كجزء من خطة التوسع الإقليمي للمشروع المشترك، وتتمتع شركة الكالما بمكانة مرموقة تؤهلها للعب دور محوري في تشكيل منظومة الصحة النفسية للجيل القادم في المنطقة، وتقديم قيمة مضافة للمرضى والأنظمة وأصحاب المصلحة.

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