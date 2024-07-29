مع تعافى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم من تحديات الجائحة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسية لنمو الأعمال التجارية والتوسُّع. وفي حين قدَّمت الحكومة مبادرات متنوعة لدعم نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدولة، تُوفِّر "القيصر للخدمات المحاسبية" حلولًا مالية شاملة مصمّمة خصيصًا لتناسب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

دبي- يقع مقر شركة القيصر للخدمات المحاسبية (AlQaisar Accounting Services) في الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز عالمي للتجارة والأعمال التجارية يضم أكثر من نصف مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وهي مستعدة لتحقيق زيادة تصل إلى مليون شركة بحلول عام 2030، من خلال تقديم حلول مالية شاملة مصمّمة خصيصًا لتناسب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات التي تشتهر بها المنطقة.

هناك حقيقة غير معروفة جيدًا تكمن في أن البيئة التجارية المفعمة بالحياة في الإمارات العربية المتحدة تُقدِّم فرصًا هائلة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتتميز الدولة بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية وإطار تنظيمي آخذ في التقدُّم، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين ورجال الأعمال. ومع ذلك، فإن التغلب على تعقيدات المشهد المالي والتنظيمي للإمارات العربية المتحدة يمكن أن يكون أمرًا شاقًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهنا يبرز دور شركة "القيصر للخدمات المحاسبية"، حيث تُقدِّم الخبرة والدعم المخصّص لضمان ازدهار الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في هذه السوق التنافسية.

يؤكد المؤسس السيد قيصر نواز (زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA))، الذي أسّس الشركة في عام 2020، على التزامه بتمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويوضح ذلك قائلاً: "تتمثل مهمتنا في تقديم حلول مالية مخصّصة وشاملة من شأنها تمكين المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال تلبية احتياجاتها المالية والمتعلقة بالامتثال والمحاسبة بكفاءة وفعالية".

حلول مالية شاملة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم

تُقدِّم شركة "القيصر للخدمات المحاسبية" مجموعة شاملة من الحلول المالية المصمّمة خصيصًا لتناسب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتُقدِّم خدمات مدير الحسابات المالية (CFO) التي تتيحها الإدارة المالية الاستراتيجية والتخطيط، مما يضمن تمتع الشركات بالخبرة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. وتضمن المحاسبة وإلتسجيل الدفتري دقة السجلات المالية وامتثالها للمعايير التنظيمية. وتُقدِّم الشركة كذلك خدمات تدقيق إضافية، حيث تُجري عمليات تدقيق مالية شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

أصبح التنقل بين اللوائح الضريبية المعقدة أسهل بفضل خدمات الامتثال الضريبي والاستشارات التي تُقدِّمها شركة "القيصر". وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى تأسيس نفسها في الإمارات العربية المتحدة، تسهم الشركة في تسهيل عملية التأسيس من خلال تراخيص الأعمال وتسجيلات الشركات. كما تعمل على تسهيل عملية فتح حسابات الأعمال من خلال خدمات إعداد الحسابات البنكية التي تُقدِّمها، وتساعد في الأمور القانونية الخاصة بتأشيرات الموظفين عبر خدمات معالجة التأشيرات التي تُوفِّرها. ولضمان الامتثال المستمر للوائح الإمارات العربية المتحدة، تُقدِّم الشركة أيضًا الامتثال القانوني وعمليات التدقيق السنوية.

مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2030

تعتمد رؤية الإمارات العربية المتحدة للتنويع الاقتصادي بشكل كبير على نجاح قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لديها. ومن خلال تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بحلول عام 2030، هناك حاجة واضحة لأنظمة دعم قوية لمساعدة هذه الشركات على الازدهار.

لا يزال الوصول إلى التمويل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات العربية المتحدة. وبينما قدَّمت الحكومة مبادرات متنوعة لدعم نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فإن مشاركة المؤسسات المالية ومزودي الخدمات أمر ضروري. وتلبيةً لهذه الحاجة، تساعد شركة "القيصر" العملاء في إنشاء الهيكل اللازم للوصول إلى حلول مالية شاملة تعمل على سد الفجوة بين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والموارد التي تحتاج إليها.

النهج الذي يرتكز على العميل والتقدير

من خلال تقديم خدمات مخصّصة تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل عميل، تضمن شركة "القيصر" حصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على الدعم الذي تحتاج إليه لتحقيق النجاح. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة "القيصر للخدمات المحاسبية" إلى توسيع عروض خدماتها لتشمل المزيد من الأدوات الرقمية للعملاء، مما يعزّز تقديم الخدمات من خلال تكامل التكنولوجيا. وتخطّط الشركة أيضًا لاستهداف الشركات الجديدة التي تدخل سوق الإمارات العربية المتحدة، ومساعدتها في تلبية احتياجات التأسيس والامتثال.

بالاستفادة من خبرتها الواسعة وحلولها الشاملة، تلتزم شركة "القيصر للخدمات المحاسبية" بأن تصبح المزود الرائد للخدمات المحاسبية في الإمارات العربية المتحدة. وتتمثل رؤيتها في تمكين الشركات من تحقيق كامل إمكانياتها من خلال التوجيه والدعم المالي للخبراء.

حول شركة "القيصر للخدمات المحاسبية"

تأسست شركة "القيصر للخدمات المحاسبية" عام 2020 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف معالجة التحديات المالية التي تواجهها الشركات في ظل التغييرات التشريعية الجديدة. وبفضل تمتعها بخبرة تزيد عن عِقد في تقديم خدمات المدير المالي (CFO) والمحاسبة والتدقيق والضرائب، تُقدِّم الشركة حلاً شاملاً لتلبية جميع الاحتياجات المالية والمتعلقة بالامتثال. وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بشكل خاص، وضمان حصولها على التوجيه والموارد اللازمة للنجاح في السوق الديناميكية للإمارات العربية المتحدة. ويرأس الشركة السيد قيصر نواز، وهو زميل لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA)، ويضم فريقه أيضًا زملاءً لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA) ومحاسبين قانونيين معتمدين (ACCA). ونحن نُقدِّم كفاءة لا مثيل لها ومصداقية عالمية في الإدارة المالية. ويضمن التزامنا بالمعايير الأخلاقية الشفافية والمصداقية في جميع تعاملاتنا مع العملاء. ومن خلال الرؤى الاستراتيجية والالتزام بالتطوير المهني المستمر، نُقدِّم حلولًا مخصصة تعمل على تعزيز السلامة المالية لشركتك وضمان الامتثال القانوني.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على الموقع https://al-qas.com.

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