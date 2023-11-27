دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المتحدثين المشاركين في دورتها التاسعة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي. وتجمع القمة تحت سقفها نخبة من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين، لمناقشة الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل، وإحراز تقدم ملموس نحو الحياد الكربوني.

ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، تمهد القمة الطريق أمام الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، التي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023. وستركز القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28)، عبر محاور السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تعمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات في حشد جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الحوار وسط بيئة دولية مليئة بالتحديات، وتمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ونظراً إلى أن الاقتصاد الأخضر يعتبر أحد الفرص الاقتصادية لضمان أن يكون النمو العالمي الاقتصادي أكثر شمولاً، بات تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر أحد أولويات النهوض بالاقتصاد العالمي، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للبشرية جمعاء."

ومن أبرز المتحدثين في القمة فخامة فيليبي كالديرون، الرئيس السابق للولايات المتحدة المكسيكية؛ معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ السفيرة باتريشيا إسبينوزا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ ون بوينت 5 ؛ جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستدامة في بيبسيكو؛ جيمس باكتشوس، بروفيسور متميز في الشؤون العالمية في جامعة سنترال فلوريدا؛ إلين جاكوسكي، الرئيس التنفيذي للاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي لدى ماستر كارد؛ فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"؛ غلادا لان، زميل باحث أول، برنامـج البيئة والمجتمع في معهد تشاتام هاوس؛ غيوم ماسكوتو، نائب رئيس أول، المدير الإداري، رئيس التمويل المستدام في بنك أمريكا؛ جيفانيتش هنري، عضو في فريق الأمين العام الاستشاري للشباب المعني بتغير المناخ وزميل في تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، لدى الأمم المتحدة؛ محمدو تونكارا، مدير قسم الاستراتيجيات والشراكات وإدارة العلاقات، والحوكمة، والعضوية، والاتصالات في مكتب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز؛ روبيرتا دانيلون ليونهارت، شريكة في ماتشادو ماير؛ الدكتورة روبيرتا رابيلوتي، بروفيسور في الاقتصاد، جامعة بافيا؛ روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة؛ الدكتور ستيليوس غرافاكوس، اقتصادي أول في استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS) العالمية في المبادرة العالمية للنمو الأخضر؛ تيموسين انجن، مدير أول في إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية؛ وأوتي كولييه، نائب مدير مركز المعارف والسياسات والمالية لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

كما يشارك في القمة فريدريك رينفلت رئيس وزراء السويد السابق؛ كلير أونيل، استشاري إزالة الكربون عالمياً، وكيلة الوزارة البريطانية السابقة المختصة في شؤون المناخ والطاقة السابقة، الرئيسة المعينة السابقة لـCOP26؛ الدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للاستدامة في المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ الدكتور جيمس فليتشر، مؤسس ومدير إداري في سولوريكون؛ الدكتور ريغوبيرتو أرييل يبيز غارسيا، مدير قطاع البنية التحتية والطاقة في بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛ أيادي ميشرا، المجلس الاستشاري لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي، الأمم المتحدة؛ بير اينار إليفسين، الرئيس التنفيذي لأموندسن لإدارة الاستثمارات؛ الدكتورة إيزابيلا بون، زميل باحث في الحوكمة والأخلاق العالمية في جامعة أكسفورد؛ الدكتور شاميكا سيريمان، مدير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ الدكتور برنت لوكين، عالم غذاء عالمي لدى الصندوق العالمي للحياة الفطرية؛ كريستيان ديزيجليز، المدير الإداري ورئيس المجموعة للبنية التحتية المستدامة والابتكار لدى بنك إتش إس بي سي؛ كارلي ليونغ، مناصرة العمل المناخي في هونغ كونغ الخاصة بمؤتمر الأطراف COP 27 لدى الأمم المتحدة؛ الدكتور بن كالديكوت، مدير مجموعة أكسفورد للتمويل المستدام في جامعة أكسفورد؛ كاري تشان، الشريك المؤسس والرئيسة التنفيذية في أفانت ميتس؛ أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب؛ كيم لو، رئيسة الاستدامة العالمية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أون سيميكونداكتور؛ الدكتور كريستينا فوجت، رئيس مجلس الإدارة لدى اللجنة العالمية للقانون البيئي التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ إنجفيلد سولفانغ، نائب مدير ورئيس العمل المناخي والتنمية الشاملة في المبادرة العالمية للنمو الأخضر؛ الدكتور جيمس باكتشوس، بروفيسور متميز في الشؤون العالمية في جامعة سنترال فلوريدا؛ الدكتور رالف بلومنثال، نائب رئيس أول، رئيس برمجيات الشبكة في الشرق الأوسط في سيمنس؛ جورميت كور، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية؛ بن سكوت، محلل أول في كربون تراكر؛ سايمن بلاك، اقتصادي متخصص في المناخ لدى صندوق النقد الدولي؛ مارتن تشيلكوت، رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لدى مانيوفاكتشر 2030؛ أمبرتو دي بريتو، أمين عام الاتحاد الدولي للنقل البري؛ ديفيد هاي، رئيس مؤسسة براند فاينانس؛ جيمي فيرجسون المدير العالمي للعمل المناخي في مؤسسة التمويل الدولية إلى جانب باقة من المتحدثين العالميين.

ويمكن التسجيل لحضور القمة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.wges.ae

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- انتهى -

