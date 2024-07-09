الدوحة، قطر ــ يسرّ القطرية للعطلات، القسم المختص بالعطلات والتابع للخطوط الجوية القطرية، أن تكشف النقاب عن أحدث خدماتها الاستثنائية والتي تشمل باقات التوقف بين الرحلات المصممة خصيصاً للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أصبح بإمكان المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يحجزون رحلاتهم إلى أي من الوجهات العالمية للخطوط الجوية القطرية والتي تزيد عن 170 وجهة، أن يستفيدوا من باقات التوقف بين الرحلات لتعزيز إجازاتهم وتحويل عطلتهم إلى عطلتين وذلك من خلال التوقف في دولة قطر لمدة تصل إلى أربع ليال.

وانطلاقاً مما سبق، ستتيح هذه الباقات، التي صُممت للارتقاء بتجربة السفر، المجال أمام المسافرين من المنطقة لاستكشاف مدينة الدوحة النابضة بالحياة حتى ولو لفترة قصيرة، فضلاً عن التمتع بالضيافة المتميزة والخدمات الاستثنائية التي لطالما اشتهرت بها الخطوط الجوية القطرية. كما وستعزز هذه الباقات من خطط السفر للمسافرين وذلك من خلال توفير إمكانية حجز رحلاتهم والإقامة في الفنادق في معاملة واحدة فقط.

ومن جانبه، قال السيد ستيف رينولدز، نائب الرئيس الأول لاكتشف قطر والقطرية للعطلات: "يسعدنا أن نقدّم باقات التوقف بين الرحلات للمسافرين الكرام في دول مجلس التعاون الخليجي، لكي يكتشفوا التراث الثقافي الغني لدولة قطر فضلاً عن معالمها السياحية المتميزة. كما تقدم هذه الباقات الحصرية فرصة استثنائية وسلسة لمسافري الخطوط الجوية القطرية للتعرف على جمال هذا البلد المذهل."

ويمكن للمسافرين الآن الاستفادة من تقنية الحجز المتطورة الخاصة بالقطرية للعطلات لحجز رحلاتهم وإقامتهم الفندقية من خلال الموقع الإلكتروني للقطرية للعطلات: www.qatarairwaysholidays.com، مع باقات تبدأ من 14* دولاراً أمريكياً للشخص الواحد لمدة تصل إلى أربع ليال.

كما تقدم القطرية للعطلات خيارات تناسب جميع المسافرين من خلال إدراج أربع فئات للفنادق في الباقات الحصرية، بدءاً من فنادق ذات تصنيف أربع نجوم ضمن الباقات الأساسية، مع ميزة الحجز الشامل لتسهيل عملية الحجز أمام المسافرين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين تعديل باقاتهم بالشكل الذي يناسبهم من خلال اختيار الفندق المناسب وتذكرة السفر على أيّ من درجات الطيران للحصول على تجربة سفر تتناسب مع احتياجاتهم.

وتشمل باقات التوقف مرافق تسجيل الوصول على مدار 24 ساعة، مما يزيد من وقت المسافرين في دولة قطر، فضلاً عن إمكانية إضافة خدمات أُخرى بما في ذلك المساعدة في المطار والمواصلات والجولات السياحية في المدينة والتجارب الصحراوية.

ولا بد من الإشارة إلى أن باقات التوقف بين الرحلات تُقدم أيضاً مزايا حصرية لأعضاء نادي الامتياز، حيث بإمكانهم الآن مضاعفة كسب نقاط أفيوس (Avios) وذلك من خلال جمع النقاط على الرحلات الجوية بالإضافة إلى نقاط أفيوس وكيوبوينتز (Qpoints) على القيمة الإجمالية لباقات التوقف بين الرحلات. كما ويمكنهم أيضاً الدفع باستخدام نقاط أفيوس مع العملة النقدية لحجز الباقات بأسعار صرف جديدة ومميزة.

وفي هذا الإطار، تتوفر باقات التوقف بين الرحلات الجديدة للمقيمين والمواطنين في كلٍ من البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، متيحةً المجال أمامهم للاستمتاع بفترة التوقف في قطر قبل وصولهم إلى وجهتهم النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن القطرية للعطلات، الشركة الرائدة في تقديم باقات مميزة وتجارب سفر استثنائية، توفر مجموعة واسعة من حلول السفر، بما في ذلك الباقات الترفيهية وخدمات السفر للشركات، مع التركيز على جودة الخدمة ورضا العملاء.

لمزيد من المعلومات وحجز الباقات، يرجى زيارة www.qatarairwaysholidays.com

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