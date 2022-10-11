· كوكا-كولا الشرق الأوسط الشريك الرسمي للمشروبات في الوجهة الترفيهية الرائدة ابتداءً من الموسم 27

· الاتفاقية تمتد لعدة أعوام وتشمل تقديم تجارب متنوعة وحصرية لضيوف القرية العالمية مع مجموعة من الفعاليات الخاصة والترفيهية سيتم الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة

الإمارات العربية المتحدة، دبي : وقّعت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وشركة كوكا-كولا الشرق الأوسط اتفاقية استراتيجية تمتد لعدة أعوام أصبحت بموجبها الأخيرة الشريك الرسمي للمشروبات الغازية والمياه للقرية العالمية.

وستتولى كوكا-كولا الشرق الأوسط من خلال هذه الاتفاقية تزويد جميع منافذ القرية العالمية بمشروباتها التي تشمل كوكا-كولا، وسبرايت، وفانتا، ومياه أروى ابتداءً من 25 أكتوبر الجاري وهو موعد الافتتاح الرسمي للموسم 27.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان أيضاً في تقديم مجموعة من الأنشطة التسويقية توفّر للضيوف تجارب حصرية فريدة وفعّاليات خاصة ومميزة، كما ستساهم كوكا-كولا الشرق الأوسط بإثراء هذا التعاون من خلال أصول علامتها التجارية العالمية وبرامج الرعاية التي تدعمها بما يشمل كأس العالم FIFA ™قطر 2022، الذي تُعتبر شركة كوكا-كولا راعي رسمي له منذ عام 1978 وستعلن القرية العالمية عن مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة قريباً.

قال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دبي القابضة للترفيه: "يسعدنا أن يقع اختيار كوكا-كولا الشرق الأوسط على القرية العالمية لتكون شريكاً لها في النمو والتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة حيث أن القرية العالمية

وكوكا-كولا الشرق الأوسط تشتركان في هدفٍ أساسيٍ واحد؛ وهو توحيد الثقافات وضمان ذكريات فريدة من خلال تقديم أروع التجارب لضيوفنا."

وأضاف شرف: "لطالما تمحورت رؤيتنا في دبي القابضة للترفيه حول تعزيز مكانة إمارة دبي كوجهة سياحية رائدة توفر تجارب ترفيهية متطورة. نتطلع للإعلان عن المزيد من الأنشطة والفعاليات الشيّقة بالتعاون مع كوكا-كولا الشرق الأوسط التي ستمنح ضيوفنا المزيد من الأسباب لزيارة الموسم 27."

من جانبه قال تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة كوكا-كولا: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع القرية العالمية كونها ستدعم دعم نمو علامتنا التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. لقد جاءت هذه الشراكة بصورة طبيعية تجسيداً لكون كوكا-كولا أحد أشهر العلامات التجارية في العالم، التي تجمع الملايين معاً للاستمتاع بشرب الكولا، وكون القرية العالمية أيضاً وجهة تحتضن الملايين من الضيوف للاستمتاع معاً بالثقافات الغنية، والمطابخ العالمية، والترفيه من حول العالم."

كما أضاف محمد عقيل، الرئيس التنفيذي لشركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات، شركة تعبئة مشروب كوكا-كولا في دولة الإمارات العربية المتحدة: "ستتسنى لنا الفرصة من خلال هذه الاتفاقية متعددة المجالات إلى التواصل مع ضيوف القرية العالمية بطرق مبتكرة تثري تجربتهم مثل الأنشطة التفاعلية في الموقع والفعاليات الترفيهية التي ستمنحهم تجارب فريدة تبقى في ذاكرتهم. نتطلع بحماس للعمل مع فريق القرية العالمية، الوجهة العائلية والترفيهية الرائدة عالمياً."

تستمر القرية العالمية بالإعلان عن المزيد من الفعاليات الشيقة خلال الأسابيع القادمة قبيل انطلاق الموسم 27 في 25 أكتوبر 2022.

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نبذة عن القرية العالمية

القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وتعتبر من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

نبذة عن كوكا كولا الشرق الأوسط

شركة كوكا كولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KO) هي شركة مشروبات تضمّ أكثر من 500 علامة تجارية تقدّم المشروبات على أنواعها في أكثر من 200 دولة.

تتواجد شركة كوكا كولا الشرق الأوسط في 12 سوقاً، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. تملك كوكا كولا 23 مصنعاً لتعبئة الزجاجات في مختلف أنحاء المنطقة وتضمّ محفظة العلامات الجارية التابعة لها ما يقارب 20 علامة تجارية للمشروبات الغازية، بما فيها "كوكا كولا" و"سبرايت" و"فانتا" و"ثومز أب" و"كيو جي" و"كندا دراي" و"شويبس". أما علاماتها التجارية للمرطبات والعصائر، فتشمل "أروا" و"كريستال" و"الواحة" و"داساني مينيرا" و"صافية" و"مينوت مايد" و"كابي" و"فيوز تي" و"جلاسو فيتامين ووتر".

ويتمثل هدف كوكا كولا الشرق الأوسط في توفير المرطبات للأفراد حول العالم وإحداث فرق في حياتهم. لذلك، تحرص الشركة دوماً على تحديث محفظة علاماتها التجارية لابتكار منتجات جديدة تلبي أذواق الجميع. وتطمح إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات والبيئة من خلال مبادراتها المرتبطة بالاستدامة، مثل تغذية المياه الجوفية وإدارة النفايات وإعادة التدوير، ومبادرات تمكين المرأة. وتواصل كوكا كولا الشرق الأوسط العمل على توفير منظومة فعّالة تعود بالفائدة على الموظفين والشركاء والمستهلكين والعملاء.

المزيد من المعلومات متوفرة عبر الموقع الإلكتروني Cola Middle East-Coca

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كارين الناطور

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شركة كوكا-كولا الشرق الأوسط cola.com-zmotiwala@coca