أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، واطّلع معاليه على سير العمل ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة الذي يهدف إلى دعم خطط استمرارية الأعمال في المؤسسات والقطاعات الحيوية أثناء الظروف الطارئة، بما يعزّز قدرة الإمارة على التعامل مع الأزمات بفعالية وكفاءة.

والتقى معاليه خلال الزيارة مجنّدي الخدمة الوطنية البديلة المُفرزين إلى المركز، وحثّهم على المثابرة في أداء مهامهم لرفع جاهزية الإمارة خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. وأكّد معاليه على الدور الهام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في تفعيل وتطبيق برنامج الخدمة الوطنية البديلة، ومتابعة تنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال لمختلف الجهات والشركات العاملة في الإمارة.

وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: "يضطلع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدور محوري في توفير استراتيجيات بديلة لتشغيل العمليات الرئيسية لدى الجهات الحيوية في الإمارة أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز جاهزية الإمارة للتعامل مع مُختلف الظروف الطارئة". وأكد معاليه على أهمية مشاركة الشباب في أداء هذا الواجب الوطني، مثمّناً دور برنامج الخدمة الوطنية البديلة باعتباره استثماراً في شباب الوطن، وخطوةً هامة في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

يُذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي جهة منظّمة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة في القطاعات والمؤسَّسات الحيوية في الإمارة. ويتولّى المركز مسؤولية تحديد الجهات المحلية التي يجب تفعيل الخدمة البديلة فيها وفقاً للمعايير والاشتراطات المحدَّدة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. واستناداً إلى تصنيف الوظائف الحيوية، يتمّ تزويد هذه الجهات بقوائم المجنّدين لمختلف القطاعات والمؤسَّسات، مع متابعة مستمرّة لعملهم اليومي وتقييم دوري لأدائهم، إضافة إلى التأكُّد من إشراك المجنّدين في برنامج التدريب السنوي والتمارين العملية بما يعزّز جاهزيتهم ويسهم في تحقيق أقصى درجات الاستعداد والتأهب لمواجهة الطوارئ والأزمات المحتملة.

نبذة عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:

تأسس مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عام 2019 وفق القانون رقم (22) الصادر عن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه). ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى المركز إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من قدرة مختلف الجهات على مواجهة التحديات ذات الصلة، وتمكينها من التعافي بسرعة، إلى جانب دوره الفعال في تعزيز تبادل الخبرات، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية اعتماداً على منظومته الرائدة لجعل إمارة أبوظبي أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات.

الرؤية:

تعزيز الجاهزية للأزمات.

الرسالة:

العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.

الأولويات الاستراتيجية:

ضمان جاهزية إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ والأزمات.

التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي.

تنمية القدرات.

-انتهى-

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