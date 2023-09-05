دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم للتكنولوجيا، المزوّد الرائد للحلول التقنية المتكاملة والشاملة في قطاع البناء، عن توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز تعاونها مع سكيوريتي إتش كيو، المزود الرائد عالمياً للخدمات الأمنية المدارة. وتتيح هذه الشراكة للعلامتين توفير حلول أكثر كفاءة وتنافسية في مجال الأمن السيبراني وبأسعار مقبولة للزبائن في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوفر الفطيم للتكنولوجيا باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الموثوقة عالية الجودة، بما فيها خدمات التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية. وبموجب الشراكة الجديدة، ستزود سكيوريتي إتش كيو خدمات الأمن السيبراني لزبائن الفطيم للتكنولوجيا. وتملك سكيوريتي إتش كيو شبكة رائدة من مراكز العمليات الأمنية الموزعة حول العالم والمصممة لتحديد الحوادث الأمنية والحد من أثرها من خلال عمليات الرصد والكشف والاستجابة الموجهة على مدار الساعة.

ويساهم التعاون مع سكيوريتي إتش كيو في تعزيز عروض الفطيم للتكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني لزبائن الشركة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وذلك في ظل النمو المتواصل الذي تسجله الشركة وزيادة الطلب من جانب زبائنها عبر مختلف القطاعات، بما فيها الاتصالات والضيافة والخدمات المالية.

وتعليقاً على ذلك، قال رازي حمادة، مدير عام التحول الرقمي لدى الفطيم للتكنولوجيا: "يمثل أمن الزبائن أولوية قصوى في الفطيم للتكنولوجيا. ويُتيح لنا التعاون مع الشركات الرائدة، مثل سكيوريتي إتش كيو التي تشتهر بخبراتها الكبيرة في مجال الأمن السيبراني، المجال لتحصين البيئة الرقمية لدى زبائننا. وتعزز هذه الشراكة المتينة مع سكيوريتي إتش كيو من التزامنا بتقديم أفضل الحلول في مجال الأمن السيبراني وأكثرها موثوقية من أجل حماية زبائننا والأصول الرقمية لشركائنا التجاريين وسمعتهم".

ومن جانبه، قال أرون هامبلتون، مدير سكيوريتي إتش كيو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسر سكيوريتي إتش كيو تعزيز شراكتها مع علامة مرموقة مثل الفطيم للتكنولوجيا، لا سيما أن الشركتين تجتمعان على الالتزام الكامل بالتميز. لدينا في سكيوريتي إتش كيو بالفعل العديد من الزبائن في دولة الإمارات، ويمثل توسيع عروضنا لتشمل الفطيم الهندسية والتكنولوجيا بهدف تعزيز القدرات الأمنية لزبائنها خطوة طبيعية في مساعينا نحو التطور".

وتتميز الفطيم للتكنولوجيا، الشركة التابعة لشركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، بريادتها في مجال تكامل الأنظمة المتقاربة وتوفير حلول أعمال متكاملة للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة؛ بما يشمل حلول الشبكات والاتصالات الهاتفية القائمة على بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية ومراكز الاتصال وتطبيقات الأعمال ونظم ELV والحلول السمعية البصرية وحلول البث الاحترافية والخدمات المدارة.

ويتم تعزيز الحلول بصورة إضافية من خلال خدمات تتضمن إدارة المشاريع والتركيب والاختبار وبدء التشغيل وعقود الصيانة خلال مرحلة ما بعد البيع. وتوفر شركة الفطيم للتكنولوجيا قائمة شاملة من الحلول من خلال إبرامها لشراكات مع مجموعة أفضل العلامات التجارية من أمثال باناسونيك وألكاتل- لوسنت وإيوتيك وحلول مايكروسوفت للأعمال إلى جانب غيرها من العلامات، وذلك من أجل تقديم طيف شامل من الحلول للزبائن.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول الفطيم للتكنولوجيا:

تُعد الفطيم للتكنولوجيا، التابعة لمجموعة الفطيم، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل الأنظمة.

وتحرص على الاستثمار في حلول الأعمال المستقبلية للشركات، وتساعدها على النمو وتحسين أدائها وتحقيق النجاح الذي تطمح له، من خلال توفير الخبرات والبنية التحتية المناسبة والفرص المواتية لتحويل الأفكار المميزة إلى قيمة تجارية ملموسة.

ويتم تعزيز الحلول بصورة إضافية من خلال خدمات تتضمن إدارة المشاريع والتركيب والاختبار وبدء التشغيل وعقود الصيانة خلال مرحلة ما بعد البيع. وتتضمن قائمة شركائها أفضل جهات البيع بالتجزئة ضمن فئتهم مثل باناسونيك وألكاتل-لوسنت إنتربرايز وحلول مايكروسوفت للأعمال. وتعمل الشركة حالياً في دولة الإمارات، وتملك مكاتب فرعية في باكستان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://afet.com/

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com

لمحة حول سكيوريتي إتش كيو:

تُعد سكيوريتي إتش كيو مزوداً عالمياً رائداً للخدمات الأمنية المدارة، وتعمل على رصد التهديدات والاستجابة لها بشكل فوري. وتتمثل مهمتنا في تحذير شركائنا من التهديدات والتعامل معها بالنيابة عنهم. ويحظى عملاء سكيوريتي إتش كيو بفرصة التعاون مع فريق متمرس من المحللين الذين يوفرون الخدمات على مدار الساعة.

توفر شبكتنا من مراكز العمليات الأمنية الموزعة حول العالم للعملاء فرصة الحصول على الاستشارات المخصصة والرؤية الشاملة وتضمن لهم راحة البال. كما تتيح حلولنا الأمنية الحائزة على الجوائز وغيرها من المعارف والخبرات والإمكانات التشغيلية إمكانية تسريع أعمالهم والحد من المخاطر وخفض إجمالي التكاليف الأمنية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.securityhq.com | لينكدإن | فيسبوك | تويتر