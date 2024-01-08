دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، المزوّد الرائد للحلول المتكاملة والشاملة في قطاع البناء والتابعة لمجموعة الفطيم، عن توقيع شراكة استراتيجية مع يو إل سوليوشنز، الرائدة عالمياً في علوم الأمن والسلامة. وبموجب الاتفاقية، تُصبح الفطيم الهندسية والتكنولوجيا شركة تقييم معتمدة رسمياً من برنامج SPIRE للتأهيل من يو إل سوليوشنز، حيث تعتزم الاستفادة من البرنامج الرائد لتحقيق نتائج أوسع نطاقاً ودعم مساعي الاستدامة والأمن والجودة وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في الدولة.

وتجمع الشراكة خبرات وإمكانات الطرفين لتأكيد التزامهما بالابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توفير العديد من الفرص التي تعود بالفائدة على المؤسسات المشاركة وتضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للدولة بشكل عام.

ويتيح برنامج SPIRE للتأهيل لخبراء التقييم المؤهلين والمدربين من الطرف الثالث إمكانية إجراء تقييمات SPIRE للمباني الذكية، والاطلاع على آراء خبراء المباني الذكية لدى يو إل سوليوشنز. إن برنامج SPIRE للمباني الذكية هو تقييم موضوعي وبرنامج تصنيف مميز للمباني الذكية، كما أن تقييم SPIRE للمباني الذكية جزء من البرنامج الأوسع، وهو تقييم تخضع له المباني الذكية لتدخل تصنيف SPIRE للمباني الذكية المعتمد من يو إل سوليوشنز، فضلاً عن الحصول على خارطة طريق لتحسينات الأداء الموصى بها.

وتسهم المباني الذكية في خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الكفاءة التشغيلية (إنجاز أكبر بمشاركة أفراد أقل)، والحد من المخاطر التشغيلية، وتوفير بيئة أفضل لشاغلي المباني، وتعزيز الغرض الذي تم تشييد المبنى لأجله. وفي دولة الإمارات، سيدفع مؤتمر الأطراف كوب 28 نحو تحسين أداء المباني من أجل تحقيق الأهداف المناخية، كما يساعد برنامج SPIRE على تحديد الفرص الضرورية لتحقيق هذه الأهداف.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مورالي سيرباكام، المدير العام للفطيم الهندسية والتكنولوجيا: "تمنحنا هذه الشراكة الفرصة لتطوير أصول قيّمة بالاستفادة من عروض وخدمات يو إل سوليوشنز المعروفة بموثوقيتها وفعاليتها. ونحن متحمسون بشأن هذا البرنامج، ونثق بأن مالكي العقارات ضمن محفظتنا في المنطقة سيُشاركون بفعالية للاستفادة من مزايا هذه الشراكة".

ومن جانبه، قال رازي حمادة، المدير العام للتحول الرقمي في الفطيم الهندسية والتكنولوجيا: "يسرنا الإعلان عن توقيع هذه الشراكة مع يو إل سوليوشنز. ونؤكد جاهزيتنا لتحقيق متطلبات اعتماد المباني الذكية في المنطقة وفقاً لما جاء في مؤتمر الأطراف كوب 28".

وبدوره، سلط سودهي رانجان سينها، نائب الرئيس لشؤون الأنظمة وتطوير الخدمات الجديدة في يو إل سوليوشنز، الضوء على أهمية الشراكة، حيث قال: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع الفطيم الهندسية والتكنولوجيا في خطوة ستعزز حضورنا العالمي ليشمل دولة الإمارات. ونعتزم العمل معاً لتعزيز سلاسة مشاريع البنية التحتية وضمان انسجامها مع متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة، فضلاً عن الارتقاء بمعايير الأمن السيبراني والاتصال لرسم ملامح مستقبل أفضل للجميع".

ومن ناحيته، قال رايان بياسكوفسكي، رئيس وحدة الأعمال العالمية لأنظمة البناء الذكية في يو إل سوليوشنز: "نحن متحمسون بشأن شراكتنا مع الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، لا سيما وأنها ستطرح برنامجنا في دولة الإمارات ليُسهم في تطوير المباني في المنطقة، بما يضمن تحسين أدائها في مجالات الطاقة والسلامة والاستدامة والاتصال والأمن السيبراني".

وتحرص شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل النظم في المنطقة، على الاستثمار في الحلول الاستباقية التي تواكب احتياجات الشركات في المستقبل، وتساعدها على النمو وتحسين أدائها وتحقيق النجاح الذي تطمح له، من خلال توفير الخبرات والبنية التحتية المناسبة والفرص المواتية لتحويل الأفكار المميزة إلى قيمة تجارية ملموسة.

وتعمل شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، والتي تأسست منذ أكثر من 45 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات فيها، حيث تُعد الخيار الأول في السوق لحلول الهندسة والتكنولوجيا الشاملة. وتُعد شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا المزوّد الرائد في القطاع للمنتجات والخدمات الموثوقة، بما يشمل منتجات الميكانيك والكهرباء والسباكة والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة ومنتجات البناء وإدارة الطاقة وإدارة المرافق والتحول الرقمي وتكنولوجيا البنى التحتية في قطاع البناء. وتركز شركة الفطيم الهندسية والتكنولوجيا على دعم الشركات الباحثة عن التطور والارتقاء بمكانة زبائنها وشركائها وتعزيز موثوقيتها والالتزام بمواعيد الإنجاز.

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لمحة حول الفطيم الهندسية والتكنولوجيا:

تقدم الفطيم الهندسية والتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة للفطيم العقارية، للعملاء حلولاً متكاملة في مجال الهندسة وتكامل النظم تتمحور حول تعزيز أعمال العملاء التجارية. تأسست الشركة قبل أكثر من 45 عاماً، وهي الذراع الهندسية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الرائدة لشركائها، بما في ذلك منتجات الميكانيك والكهرباء والسباكة والسقالات وحلول الوصول والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة التحكم وسلامة الحياة ومنتجات البناء وإدارة الطاقة وإدارة المرافق والتحول الرقمي وتكنولوجيا البنى التحتية في قطاع البناء.

وتواصل الشركة دورها كشريك موثوق لأهم العلامات التجارية العالمية في مجال منتجات البناء في دولة الإمارات، بما في ذلك توتو، وووتر ووكر، وإيريديل، وكرانتز، وإل جي. كما تعمل الشركة بصفتها الوكيل الحصري لعلامات تجارية معروفة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة، مثل هيتاشي وبي إل تي، بينما تتعاون فروع الشركة في المملكة العربية السعودية وقطر مع علامات تجارية عالمية موثوقة مثل توشيبا.

وتعمل وحدة التقنيات في الشركة على توفير حلول أعمال متكاملة للشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة؛ بما يشمل حلول الشبكات والاتصالات الهاتفية القائمة على بروتوكول الإنترنت والبنية التحتية ومراكز الاتصال وتطبيقات الأعمال ونظم الجهد الكهربائي شديد الانخفاض ELV والحلول السمعية البصرية الاحترافية والخدمات المدارة.

ويتم تعزيز الحلول بصورة إضافية من خلال خدمات تتضمن إدارة المشاريع والتركيب والاختبار وبدء التشغيل وعقود الصيانة خلال مرحلة ما بعد البيع. وتتضمن قائمة شركائها أفضل جهات البيع بالتجزئة ضمن فئتهم مثل باناسونيك وألكاتل-لوسنت إنتربرايز وحلول مايكروسوفت للأعمال وغيرها الكثير، وتعمل الشركة حالياً في دولة الإمارات، وتملك مكاتب فرعية في باكستان.

لمحة حول مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا.