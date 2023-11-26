قطر، عُمان: أعلنت الفردان للسيارات الرياضية والفردان للسيارات، المستوردان الرسميان للعلامات التجارية الإيطالية الراقية في دولة قطر وسلطنة عُمان على التوالي، عن شراكة حصرية مع شركة تورينج سوبرليجرا. تشكل هذه الشراكة فصلاً جديداً في مجال الفخامة، الرفاهية والحرفية، حيث سيتم تقديم خبرة تورينج سوبرليجرا غير المسبوقة لأسواق قطر وعُمَان الراقية.

تحت هذه الشراكة، ستصبح الفردان للسيارات الرياضية والفردان للسيارات الموزعين الحصريين والرسميين لسيارات تورينج سوبرليجرا الفاخرة والمُعدَّلة في قطر وسلطنة عُمان. هذا التعاون يعد تجربة فاخرة لا مثيل لها للعملاء القطريين والعُمَانيين الموقرين، ويتجاوز توقعاتهم بكثير، حيث يتجاوز حدود تجارب القيادة التقليدية. سيتم الإعلان عن تفاصيل المشاريع الأولية قريبًا.

شهدت مراسم التوقيع التي أُقيمت يوم الخميس، التاسع من نوفمبر، حضور ممثلين بارزين، بما في ذلك السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، والدكتور معن الحموي، مدير العمليات في الفردان أوتوموتيف، وحسين عمر الفردان، مدير تطوير الأعمال في الفردان أوتوموتيف ، وفادي سبسبي، مدير الشؤون القانونية في مجموعة الفردان، وشارلي داغر، المدير العام الإقليمي لكل من الفردان للسيارات الرياضية في قطر والفردان للسيارات في عمان، إلى جانب ماركوس تيلينباخ، الرئيس التنفيذي لشركة كاروزيرا تورينج سوبرليجرا، وماتيو جينتيل، رئيس قسم التصميم في تورينج سوبرليجرا، وأندريا دراجوني، مدير العمليات وقسم السيارات الكلاسيكية في تورينج سوبرليجرا.

علق السيد عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، قائلاً: "يسعدني جدًا أن أرى شراكتنا مع تورينج سوبرليجرا تأخذ الشكل الملموس. ستعزز هذه الشراكة مكانة مجموعة الفردان كمقدم رائد لتجارب السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط، وستكون سيارات تورينج سوبرليجرا المصمَّمة حسب الطلب والفريدة إضافة قيمة كبيرة لمحفظتنا."

وأضاف السيد ماركوس تيلينباخ من كاروزيرا تورينج سوبرليجرا: "لقد عُرِفت تورينج سوبرليجرا على مدى القرن السابق بحرفيتها الإيطالية الخالدة وتصميماتها المبتكرة، والتزامها بتقديم تجارب مُعدلة لعملائها المخلصين. شراكتنا مع الفردان للسيارات الرياضية والفردان للسيارات تُمثل فرصة رائعة لعرض خبرتنا العالمية ومنتجاتنا عالية الجودة للعملاء في قطر وعُمان، وستعكس مستويات الفخامة الاستثنائية التي تُجسِّدها هذه الشركات الثلاث."

وعلق السيد شارلي داغر من الفردان للسيارات الرياضية والفردان للسيارات: "شراكتنا مع تورينج سوبرليجرا تعكس بوضوح سمعة الفردان للسيارات الرياضية في قطر والفردان للسيارات في سلطنة عُمان في تقديم مستويات فخامة ورفاهية لا مثيل لها لعملائنا الكرام، وهي شراكة تناسب توجهنا تمامًا وسنكون على يقين بأنها ستفوق توقعات عملائنا المميزين بشكل كبير."

تأسست الفردان للسيارات الرياضية في قطر والفردان للسيارات في عمان في عام 1999 و2012 على التوالي كجزء من مجموعة الفردان، التي تضم العديد من الشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات والأعمال، بهدف توفير تجربة اقتناء عالية الجودة لبعض من أرقى العلامات التجارية الإيطالية الرياضية و الفارهة في الأسواق القطرية والعُمَانية. يتمتع كل منهما بصالات عرض ومراكز خدمة عالمية المستوى في أماكن مرموقة في البلدين.

تمتلك تورينج سوبرليجرا إرثاً طويلًا يعود إلى تأسيسها في عام 1926، حيث اشتهرت بحرفيتها الإيطالية الخالدة في صناعةهياكل السيارات الكلاسيكية والحديثة الفارهة والرياضية، وساهمت في رسم معالم عالم تصميم السيارات الفاخرة. وتستمر تورينج سوبرليجرا بالتزامها بالتراث التاريخي العريق الذي جعلها منارة في عالم السيارات، وذلك من خلال دمج التصميم الكلاسيكي الخالد مع الحرفية الإيطالية الرفيعة والتقنيات المتقدمة.قامت تورينغ سوبرليجيرا بالتعاون مع مصنعين بارزين مثل رولز-رويس للسيارات، وأستون مارتن، ومازيراتي، وألفا روميو، بالإضافة إلى علامات تجارية أخرى مشهورة في مجال السيارات الرياضية والفاخرة، لتخلق تحفًا فنية تمزج بين الجمال الأزلي والحرفية الفائقة. واليوم، لا تزال تورينغ سوبرليجيرا ملتزمة بقيمها التقليدية في دمج التراث مع الطابع العصري، إلى جانب الخبرة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة حصلت العديد من سيارات تورينج سوبرليجرا على جوائز تصميمية مرموقة، بما في ذلك جائزة "إنزو فيراري للسعر المميَّز" ضمن فعاليات أسبوع "بيبيل بيتش كونكورس دي إليجانس" لعام 2023، وجائزة "أفضل سيارة بالمعرض" ضمن فعاليات "زوتي كونكورس دي إليجانس" لعام 2019، وجائزة "أفضل سيارة في فئتها – الفائز مِن سيارات الأربعينيات" بمعرض "كونكورس دي إليجانس، هامبتون كورت بالاس" لعام 2019، والعديد من الجوائز الأخرى.

التعاون مع الفردان للسيارات الرياضية والفردان للسيارات يشكل فصلاً هامًا في تاريخ تورينج سوبرليجرا، مواصلاً إرثًا شكّل عالم السيارات. تعد هذه الشراكة وعدًا بجلب حرفية لا مثيل لها وفخامة فريدة لزبائن قطر وعُمان الذين يتميزون بالحس الرفيع، مما يعزز سمعة تورينج سوبرليجرا كمركز للتميز والابتكار في عالم السيارات.

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