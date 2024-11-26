مسقط، سلطنة عمان: أعلنت شركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية (ش.ش.و)، التابعة لشركة صناعة الكابلات العمانية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إندور سبشيلتي ماتيريالز، التابعة بالكامل لمجموعة إندور كومبوزيت (Indore Composite) الهندية، تهدف إلى تمكين الشركة العمانية من إنتاج موصلات HTLS الكهربائية ذات قدرة التحمل العالية والمدعومة بنواة ACER، في سلطنة عمان.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب العالمي المتزايد على تأسيس بنية تحتية أكثر استدامة وكفاءة لشبكات الطاقة. وأكدت العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية التزامها بتلبية هذه الاحتياجات عبر تنفيذ استثمارات جديدة، تمهيداً لبدء إنتاج موصلات HTLS في الفترة المقبلة، خاصة أنها تتميز بقدرتها على تحسين تيار الكهرباء المار بها مقارنة بالموصلات التقليدية، مع قدرة تشغيلية عالية في درجات حرارة مرتفعة، مما يجعلها خياراً مثالياً للبنية التحتية المتقدمة.

بموجب الاتفاقية، سوف تزود إندور سبشيلتي ماتيريالز الشركة العمانية بنواة الطاقة المركبة المتطورة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم للتصنيع. وتتمتع هذه النواة بخصائص استثنائية مثل الثبات الحراري، وخفة الوزن، والقوة الفائقة، وهي عوامل رئيسية لتحسين كفاءة خطوط نقل الطاقة وموثوقيتها. ومن المتوقع أن تُسهم موصلات HTLS المدعومة بنواة الطاقة EnergyCore ACERفي تأسيس بنية تحتية للطاقة أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

في تعليق له على هذه الشراكة، قال جيهان الاجابان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية "يمثل تعاوننا مع إندور سبشيلتي ماتيريالز خطوة استراتيجية لدخول مجال تصنيع الموصلات الكهربائية المتقدمة، مما يتيح للمرافق تحسين كفاءة شبكات الطاقة وزيادة سعتها ورفع موثوقيتها وقدرتها على التحمل. كما يُعزز هذا الاستثمار جهود الشركة في تنويع منتجاتها وتطوير قدراتها على تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية داخل السلطنة. ونحن فخورون بشراكتنا مع إندور لدعم مسيرة التحول في قطاعي الطاقة والكهرباء".

من جهته، أشاد موكيش سانغفي، العضو المنتدب في شركة إندور سبشيلتي ماتيريالز، بتوقيع مذكرة التفاهم، قائلاً: "تأتي شراكتنا مع العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية ضمن إطار التزامنا بتطوير مواد عالية الأداء تلبي الاحتياجات المتنامية لقطاع الطاقة. ونحن متحمسون لتقديم نواة الطاقة لمشاريع تصنيع الموصلات، مع توفير الدعم الفني اللازم، وفق رؤية الشركة العمانية لتقديم حلول مستدامة وفعالة لصناعة الطاقة".

يشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية وإندور سبشيلتي ماتيريالز تؤكد التزام الطرفين بتعزيز كفاءة شبكات الطاقة ودعم التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة. وبفضل الموصلات المتطورة التي تقلل من خسائر نقل الطاقة وتُحسّن كفاءة العمليات، تتجه الشركة العمانية نحو تعزيز دورها كمزود رئيسي للحلول المبتكرة لقطاع الطاقة على المستوى العالمي.

حول شركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية

تعتبر الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية (ش.ش.و) شركة رائدة في تصنيع قضبان الألمنيوم وموصلات الخطوط العلوية. وقد تأسست الشركة في عام 2008 كمشروع مشترك بين شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) وتكامل للاستثمار(ش.م.ع.م)، لتؤدي دوراً محورياً في قطاع الألمنيوم ونقل الكهرباء في سلطنة عمان من خلال المساهمة في حركة التصنيع الجارية و تعزيز تكوين قوة عاملة عالمية ماهرة في سلطنة عمان. وقد أعلنت الشركة عن إنتاجها أول كمية تجارية في يوليو 2010، ومن حينها وهي تقوم بدورها الهام في تشكيل صناعات نقل الطاقة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي وأسواق عالمية أخرى. وبتركيز استراتيجية على عملائها، تلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة صممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها حول العالم. ومنذ ديسمبر 2019، أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لشركة صناعة الكابلات العمانية.

حول شركة صناعة الكابلات العمانية:

تعتبر "صناعة الكابلات العمانية"، شركة رائدة في توفير حلول الكابلات ومقرها سلطنة عمان. وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX). وتتخصص الشركة في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية، بما في ذلك كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، ​​وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه، وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية، وأسلاك البناء. وتتوزع مكاتب الشركة على سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى شبكة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا والهند، وتعتبر شركة "صناعات الكابلات العمانية" جزءاً من مجموعة "بريسميان" التي تُعد رائدة عالمياً في صناعة الكابلات.

حول مجموعة إندور:

تعد مجموعة إندور رائدة عالمياً في تصنيع قضبان FRP والمواد المركبة، حيث تخدم مجموعة واسعة من الصناعات تشمل كابلات الألياف الضوئية، وكابلات الطاقة، وموصلات الألمنيوم، والكابلات البحرية، وريش التوربينات الهوائية. وللمجموعة مشاريع في الهند والمغرب، بالإضافة إلى مستودعات في الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وتركيا، والصين، وهولندا. وقدمت إندور العديد من الابتكارات الرائدة التي عرفت عالمياً لجودة موادها العالية. للحصول على مزيد من المعلومات: www.indore.co.in

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