دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت العلا، الوجهة التراثية المتواجدة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، اليوم عن عقد شراكة استراتيجية مع "المسافر للأنشطة"، أول منصة سعودية متخصصة في الجولات والأنشطة السياحية، والتي تمثل مشروعًا مشتركًا بين "المسافر" – الشركة السعودية الرائدة في مجال السفر والتابعة لمجموعة "سيرا" – ومنصة "كلوك"، الرائدة آسيويًا في تجارب السفر.

وتُعد هذه الشراكة أول اتفاقية توزيع تجارية إلكترونية للعلا، حيث توفر الهيئة الملكية لمحافظة العلا محتوى منسقًا لمجموعة من الجولات والأنشطة السياحية، يتم عرضه عبر منصة "المسافر للأنشطة" المتقدمة. ستُمكّن هذه الخطوة كلاً من "المسافر" و"كلوك" من تسويق وبيع عروض العلا بفعالية لقاعدة عملائهما الواسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للشراكة الاستراتيجية المعلنة سابقًا بين العلا و"المسافر".

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم "المسافر للأنشطة" بتوزيع تجارب العلا عبر مختلف وحدات أعمال السفر التابعة لها، بما في ذلك العلامة التجارية الرائدة للمستهلكين في المنطقة، وشركة "اكتشف السعودية" المتخصصة في إدارة الوجهات. كما سيتاح محتوى العلا عبر منصات الحجز التابعة لـ"كلوك" ذات الانتشار الواسع.

وستوفر الشراكة وصولاً سلسًا للجمهور المحلي والزوار القادمين من الخارج لحجز مجموعة مختارة من أبرز تجارب العلا، التي تشمل المواقع التراثية، والأنشطة المغامراتية، والمعالم الطبيعية الخلابة. ومن بين التجارب المتاحة: جولة اليوم الواحد في موقع الحجر، وجولة الحياة البرية والطبيعة في الحجر وجولة دادان وجبل عكمة ومسار الواحة التراثي وجولة البلدة القديمة. كما تشمل الأنشطة المغامراتية التي يمكن حجزها: تجربة الهبوط بالحبال من قمم الجبال وسلم العلا وتجربة الأرجوحة العملاقة، بالإضافة إلى تجربة "فيا فيراتا" وتسلق الصخور.

وعلق رامي المعلم، نائب الرئيس لإدارة الوجهات والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلاً: "إنطلاقًا من الزخم الذي شهدناه خلال مشاركتنا في سوق السفر العربي لهذا العام، يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع "المسافر للأنشطة"، إحدى المنصات البارزة في قطاع السفر المتطور في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة لتوسيع نطاق وصول تجارب العلا الفريدة من نوعها، والتي تحتفي بالإرث والتاريخ والثقافة والمغامرة. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستُسهم في تعزيز مكانة العلا كوجهة فاخرة ذات طابع تراثي فاخر، وتوفر للمسافرين تجربة سلسة لاكتشاف تاريخ الحِجر، ومتعة الانزلاق الهوائي، وسحر الطبيعة الصحراوية والمزيد."

ومن جانبها، قالت سارية الدرهلي، المدير العام لـ"المسافر للأنشطة" ":

"نفخر بهذه الشراكة مع العلا، والتي ستُتيح لعملائنا اكتشاف هذه الوجهة الاستثنائية. ومن خلال دمج تجارب العلا ضمن منصتنا، نتيح وصولاً أفضل من أي وقت مضى إلى أبرز معالم الشرق الأوسط. ونحن متحمسون لدعم نمو السياحة في المملكة والمساهمة في إبراز ما تملكه العلا من مقومات فريدة أمام جمهور أوسع."

وقد أُعلن عن هذه الشراكة من جناح العلا في معرض سوق السفر العربي، حيث تواصل الوجهة لقاءها مع أبرز المتخصصين في صناعة السفر من مختلف أنحاء العالم، لعرض آخر مستجداتها، وتأكيد التزامها بالسياحة المستدامة والمسؤولة.

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عن العُلا:

تقع العُلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمالي غرب المملكة العربية السعودية، وهي موقع ذو تراث طبيعي وإنساني متميّز. وتغطّي المنطقة الشاسعة مساحة 22.561 كيلومتراً مربعاً، وتشمل واحة خصبة وجبالاً عالية من الحجر الرملي، ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حيث حكمت مملكتا لحيان والأنباط.

وتعدّ "الحِجْر" الموقع الأكثر شهرة في العُلا، وموقع التراث العالمي الأول لليونسكو في المملكة العربية السعودية. وهي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتاراً، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسة للمملكة النبطية، وتضمّ 111 مدفناً محفوظاً بشكل جيّد، والعديد منها ذات واجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية المسوّرة.

وتشير الأبحاث الحالية أيضاً إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد أن غزا الرومان الأنباط في عام 106م.

بالإضافة إلى الحِجر، تُعَدّ العُلا أيضاً موطناً لدادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعدّ واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية، وموقع جبل عكمة، والذي يَعد بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات من النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة، وقد تم تسجيلها مؤخراً على قائمة اليونسكو لسجل ذاكرة العالم.

إضافة إلى بلدة العُلا القديمة، وهي تمثّل متاهة تضمّ أكثر من 900 منزل من الطوب اللّبن تم بناؤها في القرن الثاني عشر على أقلّ تقدير، والتي تم اختيارها كإحدى أفضل القرى السياحية في العالم للعام 2022م من قبل منظمة السياحة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: experiencealula.com



عن المسافر للأنشطة:

منصة رقمية متكاملة مخصصة للأنشطة والجولات والفعاليات والمعالم السياحية والتجارب

تُعد المسافر للأنشطة منصة موحدة للأعمال (B2B) تقدّم حلولاً شاملة لإدارة المحتوى والمخزون، وتدعم مزودي الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الموزعين حول العالم، مما يتيح مجموعة واسعة ومميزة من المنتجات للمسافرين إلى المملكة وداخلها.

هي مشروع مشترك بين "المسافر" – الشركة الرائدة في قطاع السفر في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا – و"Klook"، المنصة الآسيوية الرائدة في مجال السفر والتجارب، حيث يجتمع الخبراء المحليون والدوليون في منصة واحدة شاملة لتقديم أفضل ما في عالم السفر.

المسافر للأنشطة هي منصة رقمية موحدة توفّر حلولاً متكاملة لإدارة المحتوى والمخزون، تدعم مزوّدي الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة، بالإضافة إلى الشركاء العالميين، لتقديم تجربة غنية وغير مسبوقة للمسافرين إلى ومن وداخل السعودية.

للمزيد، يُرجى زيارة: almosafer-activities.com

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