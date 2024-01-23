العلا، المملكة العربية السعودية: أعلنت العلا عن إضافة مجموعة من الشركات الجديدة لإدارة الوجهات السياحية إلى قائمة شركائها المفضّلين للسفر، في خطوة تعكس القدرة المتنامية لهذه المدينة العريقة على جذب المزيد من المسافرين الدوليين الذين يبحثون عن تجارب سفر غنية وفريدة من نوعها.

وسوف تساعد هذه الشركات الجديدة بعملها في وجهة العلا مكاتب السفريات وشركات تنظيم الجولات السياحية من حول العالم في تنظيم مسارات السفر المتكاملة بكافة تفاصيلها، بما في ذلك خدمات النقل والإقامة في الفنادق والمطاعم والتجارب المميزة.

يضمّ مجموع الشركات الجديدة خمس شركات وهم: "أبركرومبي آند كينت" و"إكسو للسفريات" و"تترابايلون" و"دي إم سي آرابيا" و"استكشف السعودية"، بالأضافة لشركات إدارة الوجهات السياحية المسجلة من قبل، وهي "جو زاهد" و"ذا ترافيلينج بانثر" و"دليل العلا"، وبذلك، يصبح العدد الإجمالي للشركات المفضّلة لإدارة الوجهات السياحية في العلا ثماني شركات، والتي تزوّد وكلاء السفر والزوّار بمجموعة متنوّعة من الخدمات المتخصّصة.

وصرحت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا قائلة: "شركاؤنا الموثوقون هم واجهتنا التي تعكس مدى غنى وتنوّع التجارب السياحية التي توفّرها العلا للزوّار، والتي تشمل الفنون والثقافة والتراث والمغامرات والمناظر الطبيعية وتجارب الاستجمام وغيرها الكثير.

ويسرّنا جداً أن نرحّب بانضمام هذه الشركات إلى قائمة شركائنا المعتمدين، والذين وقع الاختيار عليهم لما يقدّمونه من خدمات متخصّصة ضمن أسواقنا الجغرافية العشرة التي تحظى بالأولوية للتسويق. وبينما تواصل العلا ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية فاخرة على المستوى العالمي، نتطلع إلى بناء المزيد من الشراكات المثمرة مع كافة الجهات العاملة في مجال السفر."

يذكر أن مطار العلا الدولي يستقبل رحلات محلية مباشرة من العلا إلى الرياض وجدّة والدمام ورحلات دولية من دبي والدوحة، وذلك إلى جانب الرحلات الموسمية المسيّرة من القاهرة وعمّان.

ويمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بتجارب إقامة تُعدّ عنواناً للضيافة الفاخرة من خلال مجموعة واسعة ومتنوّعة من الفنادق والمنتجعات المحلية، بما فيها منتجعات "هابيتاس العلا" و"بانيان تري العلا" و"كلاود 7 ريزيدنس" ومنتجع "شادن"، بينا سيتم قريباً افتتاح فندق دار طنطورة الصديق للبيئة والمُشغَل بإدارة مجموعة ذا هاوس للفنادق في البلدة القديمة، بالإضافة لفندق بوتيك الحِجر.

كما تحظى العلا بأهمية عالمية ملحوظة، حيث تضمّ مجموعة كبيرة من المعالم الرئيسية التي تشمل موقع الحِجر، وهو أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، والبلدة القديمة في العلا، الحاصلة على تصنيف منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022، وموقع جبل عكمة، المكتبة المفتوحة والمعترف به كموقع تراثي مسجل في سجلّ "ذاكرة العالم" لليونسكو، باللإضافة إلى واحة العلا ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والتي تضمّ مسارات مخصّصة للمشي تصطفّ على جانبيها أشجار النخيل وبساتين الفاكهة.

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