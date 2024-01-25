الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى العاصمة اليونانية أثينا ابتداءً من 28 يونيو 2024. وتؤكد هذه الخطوة من جديد التزام الشركة بتعزيز خيارات السفر الجوي معقول التكلفة حول العالم.

جدول الرحلات من وإلى أثينا، اعتباراً من 28 يونيو 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة

الثلاثاء/ الخميس/ الجمعة/ الأحد إيرباص A320 13:05 أثينا 09:00 الشارقة G9 684

الثلاثاء/ الخميس/ الجمعة/ الأحد إيرباص A320 19:50 الشارقة 13:55 أثينا G9 685

وستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر جوي مباشرة بين المدينتين العريقتين. ومن خلال هذه الإضافة الجديدة إلى شبكة وجهاتها، تهدف "العربية للطيران" إلى المساهمة في دعم حركة السياحة والسفر بين البلدين وتزويد المسافرين بخيارات جديدة للسفر بغرض العمل والترفيه على حد سواء، بالاضافة الى تعزيز التواصل الثقافي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان.

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا إطلاق رحلاتنا المباشرة بين مدينة الشارقة ومدينة أثينا المعروفة بتاريخها العريق وثقافتها الغنية حيث تؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد المسافرين بخيارات سفر سلسة ومدفوعة بالقيمة المضافة. ونتطلع قدمنا إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا لاستكشاف روائع مدينة أثينا".

تشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر المقصورة عبر الأسطول راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب الوصول إلى مجموعة واسعة من وسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية بين الوجبات الخفيفة والوجبات والسندويشات من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة بأسعار معقولة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وأثينا عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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