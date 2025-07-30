رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “العربية للطيران” أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة من رأس الخيمة إلى مدينتي ايكاترينبرج وقازان في روسيا، وذلك اعتباراً من أكتوبر القادم، في خطوة تعزز من توسع شبكة وجهات الشركة انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة.

وستنطلق الرحلات الجديدة إلى مطار كولتسوفو الدولي في ايكاترينبرج بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم اثنين، ابتداءً من 27 أكتوبر 2025، بينما ستنطلق الرحلات المباشرة إلى مطار قازان الدولي اعتباراً من 31 أكتوبر 2025، بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة.

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا إطلاق رحلاتنا المباشرة الجديدة من رأس الخيمة إلى مدينتي ايكاترينبرج وقازان، مما يعزز من توسع شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من الإمارة. وتعكس هذه الخطوة أهمية حضورنا في السوق الروسي والتزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة، إلى جانب دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وروسيا".

يدعم إطلاق الرحلات الجديدة الخطط التوسيعية للعربية للطيران انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة، كما يؤكد التزام الشركة بتوفير رحلات مريحة وبأسعار معقولة إلى روسيا. ومع الرحلات المباشرة الحالية إلى موسكو، تساهم إضافة ايكاترينبرج وقازان بتعزيز حضور الشركة في السوق الروسية وزيادة خيارات السفر المتاحة للمسافرين بغرض العمل أو السياحة على حد سواء.

وبالإضافة إلى هذه الرحلات الجديدة، تسير الشركة رحلات مباشرة إلى ايكاترينبرج من الشارقة وأبوظبي، فضلاً عن رحلاتها المباشرة إلى قازان من الشارقة، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات خيارات متعددة للسفر إلى روسيا عبر شبكة "العربية للطيران".

تسير "العربية للطيران" رحلات مباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى شبكة دولية متنامية تضم 10 وجهات تشمل القاهرة، وجدة، وإسلام آباد، ولاهور، وبيشاور، وكاليكوت، وموسكو، وطشقند، بالإضافة إلى وجهتيها الجديدتين ايكاترينبرج وقازان.

ويضم أسطول مجموعة "العربية للطيران" طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم، وتقدم مقصورة الطائرات راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

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