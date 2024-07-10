الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم عن إطلاق رحلات جديدة بين الشارقة والعاصمة النمساوية فيينا. وسوف تنطلق الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيينا الدولي اعتباراً من 20 ديسمبر 2024 وبمعدل 4 رحلات أسبوعياً، وتؤكد هذه الخطوة التزام الناقلة بتعزيز خيارات السفر الجوي معقول التكلفة حول العالم.

جدول الرحلات من وإلى فيينا، اعتباراً من 20 ديسمبر 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم G9 970 الشارقة 08:00 فيينا 11:25 إيرباص A320 الإثنين / الجمعة G9 971 فيينا 12:15 الشارقة 20:50 إيرباص A320 الإثنين / الجمعة G9 970 الشارقة 18:00 فيينا 21:25 إيرباص A320 الأربعاء/ السبت G9 971 فيينا 22:25 الشارقة 07:00 إيرباص A320 الأربعاء/ السبت

وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تؤكد إضافة فيينا إلى شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية في أوروبا التزام الشركة بتوفير خيارات سفر القيمة المضافة إلى مختلف الوجهات العالمية، وتنضوي هذه الخطوة أيضاً على فرص استثنائية للمسافرين لأغراض الترفيه أو العمل على حد السواء. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا لاستكشاف مدينة فيينا التاريخية والنابضة بالحياة".

وتشغل "العربية للطيران" أسطولاً من طائرات الإيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة وفيينا عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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