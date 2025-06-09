أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن تدشين أولى رحلاتها المباشرة بين مدينتي أبوظبي وألماتي في جمهورية كازاخستان، اعتبارًا من 3 يونيو 2025، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً في أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، لتوفّر للمسافرين خيارًا جديدًا ومريحًا لاستكشاف واحدة من أبرز وجهات آسيا الوسطى.

جدول الرحلات إلى مدينة ألماتي، اعتباراً من 3 يونيو 2025 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):

في هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران :"يسرّنا إطلاق أولى رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي و ألماتي، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتوسيع خيارات السفر الاقتصادي إلى وجهات دولية رئيسية مباشرة من عاصمة دولة الإمارات. وتوفر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين فرصة استكشاف التراث الثقافي الغني لإحدى أكثر مدن آسيا الوسطى حيوية، كما تتيح المسافرين من كازاخستان تجربة سفر سلسة ومباشرة إلى العاصمة الإماراتية."

قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يُمثل إطلاق رحلات العربية أبوظبي المباشرة إلى ألماتي إضافةً قيّمةً إلى شبكتنا المتنامية من مطار زايد الدولي. تُعزز الخدمة الجديدة خيارات السفر لمسافرينا، وتُجسّد جهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطيران. ونتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذا المسار في تعزيز السياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الاقتصادي بين الإمارات العربية المتحدة ومدينة ألماتي في كازاخستان."

تعزز الوجهة الجديدة التزام "العربية أبوظبي" بتوسيع شبكة رحلاتها الدولية من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع دعم السياحة والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين. وتعد ألماتي، المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة وأسواقها الحيوية وإرثها الثقافي الغني، وجهة مثالية للمسافرين بغرض الترفيه أو العمل على حد سواء.

تشغّل "العربية للطيران أبوظبي" أسطولًا حديثًا من طائرات "إيرباص A320"، وهي من بين الطائرات ذات الممر الواحد الأكثر تطوراً ومبيعاً في العالم. وتوفر الشركة تجربة سفر متميزة مع خدمة "SkyTime" للبث الترفيهي المجاني أثناء الرحلات، وقائمة "SkyCafe" لخدمات المأكولات والمشروبات بأسعار مميزة. كما توفر للمسافرين برنامج الولاء "Air Rewards" الذي يتيح لهم كسب النقاط وإنفاقها على الرحلات والخدمات الأخرى.

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