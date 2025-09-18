انطلقت الرحلة الأولى للناقلة "ميراك" نحو ساحل خليج الولايات المتحدة لتحميل البروبان والبيوتان .

بهذا التسليم، يبلغ أسطول "الصير مارين" 16 سفينة، مع وجود ناقلتين إضافيتين قيد البناء .

أبوظبي: أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية(ADX: ASM) ، الشركة الرائدة في قطاع الشحن البحري والتابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة "بي جي إن"، عن تسلّم الناقلة "ميراك"، ناقلة الغاز البترولي المُسال العملاقة الثالثة، والمجهزة بقدرات لنقل الأمونيا، ضمن أسطول كيانهما المشترك "إي بي جي سي" في مركز دبي للسلع المتعددة،.

وقد تم بناء وتسليم الناقلة "ميراك" بتاريخ 14 أغسطس 2025، من قبل شركة "هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة" الكورية، وتبلغ سعتها 86,423 مترًا مكعبًا، ما يعزز مكانة "الصير مارين" الريادية عالميًا في صناعة الشحن البحري. وقد تولى بنك أبوظبي الإسلامي قيادة عملية تمويل شراء "ميراك" مع ناقلتين إضافيتين تم تسليمهما سابقًا، عبر تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتم الاتفاق مع شركة "فليت مانجمنت" العاملة في سنغافورة لإدارة الناقلة "ميراك"، والتي بدأت رحلتها الأولى متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة لتحميل شحنتها الأولى من البروبان والبيوتان. ومع انضمام الناقلة الجديدة للأسطول، يتبقى للكيان المشترك استلام ناقلتين إضافيتين من طلبيات بناء السفن التي تم إبرامها عام 2023؛ الأولى ناقلة غاز/أمونيا يتم بناؤها في اليابان من قبل شركة "كاواساكي للصناعات الثقيلة"، والمقرر تسليمها في أكتوبر 2025، والثانية ناقلة غاز بترولي مُسال عملاقة يتم بناؤها من قبل شركة ه"هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة" الكورية، ويتوقع تسليمها في نوفمبر 2025.

حول هذا الإنجاز، قال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية: "أدركنا مبكرًا أهمية قطاع شحن الوقود البديل في تحول إمدادات الطاقة عالميًا. وقمنا بصياغة استراتيجيتنا لامتلاك أسطول من الناقلات المتنوعة في حمولتها وأحجامها، كي نكون على أهبة الاستعداد لتلبية مختلف طلبات الشحن في أسواق سريعة التغير. وقد آتت تلك الرؤية أكلها، وحققت عوائد استثنائية انعكست على نتائجنا المالية للنصف الأول من العام 2025؛ حيث ارتفعت إيراداتنا التشغيلية بنسبة 20.2%، وقفز ربحنا الإجمالي بنسبة 81.7%. وسيسهم تسلّم الناقلة ’ميراك‘ بتعزيز مكانتنا في صدارة مزودي حلول الشحن البحري الشاملة لمنتجات الطاقة والبتروكيماويات."

من جانبها، قالت رؤيا بايغان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي جي إن": "يمثل تسلّم الناقلة ’ميراك‘ حدثًا استثنائيًا في مسيرتنا، باعتبارها السفينة الثالثة ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع الصير مارين. وتُعد هذه السفينة المتطورة إضافة نوعية لأسطولنا المتنامي من ناقلات الغاز ثنائية الوقود، والقادرة على العمل بالوقود التقليدي والبدائل منخفضة الانبعاثات؛ ما يؤكد التزامنا بالجهود العالمية لخفض غازات الدفيئة. وستدعم ’ميراك‘ بإمكاناتها خططنا الاستراتيجية بتوسيع عملياتنا في تجارة الأمونيا، والتي تشكل على الدوام هدفًا رئيسًا في خططنا للنمو."

ويبلغ أسطول "الصير مارين" بانضمام الناقلة "ميراك"، 16 سفينة، سواء بالملكية المباشرة أو عبر كياناتها المشتركة مع رواد قطاع الشحن البحري، ويضم أسطول الشركة مجموعة من ناقلات الغاز البترولي المُسال، وناقلات النفط الخام والمنتجات البترولية، وناقلات النفط العملاقة، إضافة إلى عدد من الناقلات متوسطة المدى، وسفن البضائع السائبة، وناقلات الغاز البترولي المُسال العملاقة. ويستطيع هذا الأسطول المتنوع توفير تغطية شاملة لمختلف طلبات شحن منتجات الطاقة من الأسواق العالمية، ما يحقق إيرادات مستدامة وعوائد مرتفعة للمستثمرين.

نبذة عن الصير للمعدات والتوريدات البحرية:

تعتبر شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية (ADX: ASM) مؤسسة عالمية رائدة في القطاع البحري، ومقرها أبوظبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات الشحن التجاري، وإدارة اليخوت، وبناء القوارب، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمجسمات الضخمة، إضافة إلى قدراتها في تطوير السفن والمنصات غير المأهولة ذاتية القيادة، وعدد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة. تدمج الشركة خدماتها عالية المستوى مع الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتمتلك سجلًا حافلًا بالتميز في أدائها التشغيلي.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 879.6 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل239.3 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

