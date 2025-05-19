الرياض، المملكة العربية السعودية ونيويورك: أعلن الصندوق العربي للطاقة المعروف سابقًا باسم "ابيكورب"، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمختصة في الاستثمار في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن دخوله في شراكة استراتيجية مع شركة "ستون بيك"، أكبر شركة مستقلة عالمياً في مجال الاستثمار في البنية التحتية وإحدى أبرز الشركات الأمريكية المستثمرة في هذا القطاع، وذلك بهدف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن الشراكة تهدف إلى التركيز على الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يسهم في بناء بنية تحتية استراتيجية تدعم احتياجات المنطقة المستقبلية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد خالد علي الرويّغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، قائلًا: "تُشكّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مفصلية في سعينا لحشد رؤوس الأموال العالمية لدعم مشهد الطاقة المتغير في المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع ستون بيك، نهدف إلى تسريع تطوير منظومة طاقة مرنة ومواكبة للمستقبل، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة في منطقة الشرق الأوسط."

من جانبه، قال السيد ماهر المورالي، رئيس الاستثمارات والشراكات في الصندوق العربي للطاقة: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بدعم أصول الطاقة عالية الجودة بالتعاون مع مستثمرين عالميين ذوي خبرة. تمتلك ستون بيك خبرات متقدمة تتماشى مع رؤيتنا لتحقيق الأثر والقيمة من خلال استثمار منضبط في البنية التحتية الأساسية."

بدوره، قال السيد مايك دوريل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك لشركة ستون بيك: "أولت دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، أهمية كبرى لتنويع مصادر الطاقة، وحددت أهدافًا طموحة في هذا الإطار. ويسرّنا أن نتعاون مع الصندوق العربي للطاقة للمساهمة في بناء وتطوير شركات تركز على هذا القطاع الحيوي."

كما أضاف السيد هاجر نغدي، المدير الإداري الأول ورئيس قسم آسيا والشرق الأوسط في شركة ستون بيك: "ستدعم هذه الشراكة النمو والتطور المستمر لقطاع الطاقة في المنطقة. ومع تواجدنا المحلي في المنطقة وخبرتنا العالمية في قطاع الطاقة، فإن ستون بيك في موقع متميز لإضافة قيمة حقيقية لهذا التعاون الواعد."

نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة (طيف/ الصندوق)، مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. ويسعى الصندوق من خلال رسالته إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسعى الصندوق إلى إحداث أثر ملموس عبر الإسهام في ازدهار الاقتصاد وتمكين المجتمعات المحلية من خلال تطوير الكفاءات وتنمية المعرفة. ويطبق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 20% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الوحيدة عبر قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

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نبذة عن ستون بيك:

ستون بيك شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة، متخصصة في البنية التحتية والأصول العقارية، وتُدير أصولًا بقيمة تقارب 73 مليار دولار. ومن خلال استثماراتها في شركات الأصول الدفاعية حول العالم، تسعى ستون بيك إلى تقديم قيمة حقيقية لمستثمريها وشركات محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على الحماية من المخاطر وتحقيق عوائد قوية معدّلة حسب المخاطر. وبصفتها راعية لصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة والائتمان، توفّر ستون بيك رأس المال والدعم التشغيلي والشراكات طويلة الأمد لتنمية استثماراتها في القطاعات التي تستهدفها، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة والتحول في مجال الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعقارات. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، ولها حضور عالمي في كل من هيوستن، وواشنطن العاصمة، ولندن، وهونغ كونغ، وسول، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو، وأبوظبي، والرياض

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