بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف طن سنويًا، وأكثر من 500 فرصة وظيفية مباشرة

تحت رعاية معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وقعت الشركة الوطنية للصناعة ومجموعة دونغ هشين الصينية اتفاقية شراكة صناعية، تهدف إلى إنشاء أول مصنع من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة لإنتاج الصفيح المعدني المقصدر في مدينة رأس الخير الصناعية.

حيث يهدف المشروع إلي تلبية الطلب المتنامي على حلول التعبئة والتغليف المعدنية، حيث يُخصّص نصف الإنتاج للسوق المحلي والنصف الآخر للتصدير. كما سيوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية مباشرة، ويعتمد على تقنيات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. ومن المخطط أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع في منتصف عام 2027 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 400 ألف طن، في خطوة استراتيجية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنيات، وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.

يمثل المشروع نقلة نوعية في توطين سلسلة الإمداد لقطاع التعبئة والتغليف، حيث يغذي الطلب المحلي المتعلق بإنتاج الصفيح المعدني المقصدر والصفيح غير المطلي، وهي من المواد الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الصناعات، خاصة قطاعات الأغذية والمشروبات، والدهانات، والزيوت، والمنتجات الكيميائية. ويأتي تنفيذ المشروع في مدينة رأس الخير الصناعية نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وتكامل لوجستي واتصال مباشر بالموانئ ومصادر الطاقة.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس مساعد بن سليمان العوهلي، رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للصناعة، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أحد أهم أهدافنا التوسعية، والمتمثل في التكامل الرأسي ضمن سلسلة القيمة في قطاع التعبئة والتغليف المعدني. إن تأسيس مصنع لإنتاج الصفيح المعدني على مستوى تقني متقدم هو استثمار طويل الأمد في الأمن الصناعي للمملكة، ويعكس التزامنا العميق بتوطين المعرفة الصناعية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز قدراتنا التصديرية."

من جانبه، قال الدكتور لي دونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة دونغ هشين الصينية: "نفخر بهذه الشراكة مع الوطنية للصناعة لإنشاء أول مصنع من نوعه في المملكة والمنطقة. نحن على ثقة بأن خبرتنا الممتدة في هذا المجال، والتي تزيد عن عقدين، ستسهم في بناء منظومة تصنيع معدني متقدمة تنطلق من المملكة إلى الأسواق الإقليمية. هذا التعاون يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الهادفة لنقل التقنية وتوطينها وفق أعلى المعايير حيث تم تصميم المصنع ليتوافق مع متطلبات الاستدامة، مع الاستعداد مستقبلًا للتحول إلى استخدام الكهرباء الخضراء منخفضة الانبعاثات، بما يعزز التزام الشركاء تجاه البيئة".

وأكد المهندس عبد الرحمن بن مسفر الجعيد، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعة، قائلًا: "يعد هذا المشروع تتويجًا لجهود الشركة في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث نعمل على تنويع الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل نوعية، وزيادة المحتوى المحلي. الشراكة مع مجموعة دونغ هشين ستسهم في نقل تقنيات التصنيع المتقدمة وتدريب الكفاءات الوطنية، بما يعزز من جاهزية المملكة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا رائدًا."

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