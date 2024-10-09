[أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة]: شركة فيكس برو للمقاولات وصيانة المباني ذ.م.م (FixPro UAE)، إحدى الشركات الوطنية المنتسبة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الرائدة ومقرها أبوظبي، المتخصصة في قطاع النظافة وإدارة المرافق، تفخر بالإعلان عن توسعها الدولي من خلال مشروع مشترك استراتيجي في جزر المالديف.

حيث يتم تقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة باستمرار لجودة الهواء الداخلي وسلامة المياه والمسطحات البيئية ومتطلبات إدارة المرافق المختلفة، تُعهد إلى فيكس برو من قبل الشركات والمقيمين على حد سواء بحماية البيئات التي يعملون ويعيشون فيها. وقد تحققت علامة على هذه الثقة في عام 2023 عندما مُنحت فيكس برو , الإمارات من قبل مجموعة الاتحاد للطيران كشريك ماسي للمحتوى المحلي. من خلال الاستفادة من المعرفة المحلية المكتشفة حديثًا مع شركائها في جزر المالديف، ستتمكن فيكس برو الآن من تقديم حلول عالية الجودة مماثلة من خلال مشروعها المشترك، فيكس برو المالديف، للشركات والمنتجعات والمقيمين في المالديف.

وقال السيد/ حسين العبيدلي، رئيس مجلس إدارة فيكس برو الامارات: "لقد نمت شركتنا من قوة إلى قوة على مدى السنوات الثماني الماضية، وبفضل حلولنا المبتكرة الناجحة والصديقة للبيئة التي يتم تقديمها وفقًا للمعايير الدولية حصلت الشركة على ثلاث شهادات للجودة مما أكسب الشركة سمعة قوية في قطاع النظافة وإدارة المرافق بين عملائنا من الشركات والأفراد في الامارات. ونحن نفخر بانتسابنا للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ونشكر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على دعمها اللامحدود وعلى جهودها التي ساعدتنا على توسعنا مع شركائنا في جزر المالديف والذي يمثل علامة بارزة في مسار نمو الشركة دوليا".

كما وأفاد السيد/ حسين بأن الشراكة الجديدة ستحمل اسم فيكس برو المالديف ومن خلالها نحن قادرون على الجمع بين التواجد الراسخ لشركائنا في جزر المالديف وتبادل الخبرات الصناعية مع حلولنا المبتكرة، وذلك لتقديم قيمة معززة للشركات والمنتجعات والمقيمين في جزر المالديف."

ومن المقرر أن يركز المشروع المشترك على تقديم أفضل مستوى من خدمات النظافة ورعاية الأصول وفقًا للمعايير الدولية للشركات والمنتجعات المقيمين في جزر المالديف وخلق فرص وظيفية حقيقية للمواطنين والمقيمين فيها.

عن شركة فيكس برو للمقاولات وصيانة المباني – شركة الشخص الواحد ذ م م:

تأسست شركة فيكس برو الامارات في عام 2016، وهي شركة صغيرة / متوسطة مملوكة ومدارة إماراتيًا بالكامل ومقرها أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة. نشأت الشركة من طموح الأم لتوفير بيئة آمنة وصحية لعائلتها للعمل واللعب فيها، وقد نمت الآن لتصبح الشركة الرائدة في مجال توفير السلامة والنظافة وإدارة المرافق في الدولة. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والمنتجات الصديقة للبيئة والمعايير الدولية والفرق المدربة بخبرة، تهدف شركة فيكس برو الامارات إلى توفير مساحات مستدامة وصحية حقيقية للجميع للعيش والعمل والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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