الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (ويشار إليها بـ "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المعرفين أدناه).

وقد أعلنت هيئة السوق المالية في يوم 15/06/1446ه (الموافق 16/12/2024م) عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل وطرح 12,000,000 سهم (يشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين ("المساهمون البائعون" أو "المساهمين البائعين"). كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 7 0/06/1446ه (الموافق 08/12/2024م) للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 47 ريال سعودي و50 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر التي تبدأ يوم الثلاثاء 24/10/1446ه (الموافق 22/04/2025م)، وتنتهي يوم الإثنين بتاريخ 30/10/1446ه (الموافق 28/04/2025م).

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