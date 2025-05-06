جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (ويشار إليها بـ “الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ "المجموعة")، أكبر شركة مصنعة للكرتون المموج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ("المنطقة")، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المعرفين أدناه في فقرة "أبرز المعلومات الخاصة بالطرح") بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح ("السعر النهائي لأسهم الطرح") في الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

و قد أعلنت هيئة السوق المالية في يوم 15/06/1446ه (الموافق 16/12/2024م) عن موافقتها على طلب الشركة لتسجيل وطرح 12,000,000 سهم (يشار إليها فيما بعد بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل ما نسبته 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال بيع أسهم حالية من قبل المساهمين البائعين ("المساهمون البائعون" أو "المساهمين البائعين"). كما حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية المشروطة بتاريخ 7 0/06/1446ه (الموافق 08/12/2024م) للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 2.0 مليار ريال سعودي (533 مليون دولار تقريباً) عند الإدراج. وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يقارب 75.8 مليار ريال سعودي (20.2 مليار دولار تقريباً)، وهو ما يمثل نسبة تغطية تجاوزت 126 مرة.

ومن المقرر أن تستمر فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد لمدة يومين فقط، تبدأ يوم الإثنين 14/11/1446ه (الموافق 12/05/2025م)، وتنتهي يوم الثلاثاء 15/11/1446ه (الموافق 13/05/2025م). ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد 20/11/1446ه (الموافق 18/05/2025م)، على أن يتم رد الفائض في يوم الأحد 20/11/1446ه (الموافق 18/05/2025م). ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة.

بهذه المناسبة، قال موهنيش ريكي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لصناعات الكرتون: "يسعدنا أن نشهد هذه المستويات العالية من الإقبال على الطرح العام الأولي للشركة من قبل المستثمرين من المؤسسات، حيث تمت تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع 126 ضعفاً. ويعكس هذا الأمر ثقة السوق بالإرث المميز للشركة ورؤيتها الطموحة. ومن خلال الالتزام بتعزيز الابتكار، والاستدامة، وتبني استراتيجية واضحة لتحقيق النمو، تطمح الشركة إلى تعزيز مكانتها الراسخة في سوق التغليف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبينما نستعد لبداية هذه المرحلة الجديدة في مسيرة الشركة، نؤكد على التزامنا بتحقيق القيمة لأصحاب المصلحة دون التخلي عن المبادئ التي لطالما ساهمت في تعزيز ثقة عملائنا".

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