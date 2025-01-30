الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("الشركة"، أو "إنتاج") إحدى العلامات الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية عن نيتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أولي (ويشار إليه بـ "الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") في 30 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 9,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من إجمالي المال المصدر للشركة. مع الإعلان عن سعر الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. كما حصلت الشركة على موافقة تداول المشروطة بتاريخ 22 سبتمبر 2024م لإدراجها في السوق الرئيسية.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي عائدات الطرح.

لمحة عامة عن "إنتاج"

تعد "إنتاج" واحدة من أبرز الشركات المنتجة للدواجن في المملكة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة تشمل الدجاج الطازج والمجمد والمغلفة لقطاعي التجزئة وخدمات الطعام في جميع أنحاء المملكة. وتعود أعمال الشركة إلى العام 2004م، عندما قامت وحدة أعمال الأغذية التابعة إلى الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) بتأسيس العلامة التجارية "إنتاج" لإنتاج وتسويق الدجاج اللاحم.

ومنذ ذلك الحين، شهدت "إنتاج" نموًا كبيرًا، وبعد عملية إعادة هيكلة استراتيجية من قبل أراسكو في عام 2021م، أصبحت تعمل تحت مظلة الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي كعلامة تجارية رئيسية في قطاع إنتاج الأغذية.

تدير الشركة جميع مراحل الإنتاج الحيوية داخل منشآتها، بدايةً من التربية والتفريخ وحتى التصنيع والتغليف. وبفضل هذه السيطرة الشاملة على كافة العمليات الإنتاجية، مع قدرة إنتاجية تبلغ 185 مليون طائر سنويًا، تتمتع الشركة بأساس قوي للنمو والتوسع المستقبلي لمزارع التربية ومرافق المعالجة. وبفضل مواقعها الاستراتيجية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، تضمن "إنتاج" وصولاً واسعًا للسوق الوطني وكفاءة عالية في التوزيع.

وتعمل محطة المعالجة التابعة للشركة بمستوى كفاءة استغلال يزيد على 90%، حيث تقوم بمعالجة حوالي 226,000 منتج دجاج طازج و74,000 منتج دجاج مجمد و100,000 منتج دجاج مقطع يوميًا. وحاليًا، تعالج "إنتاج" ما يصل إلى 390,000 طائر يوميًا، وبحلول ديسمبر 2024م أكملت الشركة مشروع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 600,000 طائر يوميًا، مما يعكس التزامها بتلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين.

وتولي "إنتاج" اهتمامًا كبيرًا للاستدامة في عملياتها، إذ تحافظ على معدل نفوق سنوي يبلغ 6.4%، مدعومة بفريق عمل يضم 1,755 موظفًا يساهمون في الحفاظ على جودة الشركة ومعايير خدمتها العالية.

وترتكز الشركة على الابتكار والجودة كأحد أهم مقومات نجاحها في سوق الدواجن بالمملكة، مواصلة تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمار في تقنيات المعالجة المتقدمة، وتوسيع شبكة التوزيع، وتطبيق بروتوكولات صارمة لضمان الجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، لضمان تقديم منتجات طازجة وموثوقة لعملائها في جميع أنحاء المملكة.

زياد آل الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة

"يشكل إعلان نيتنا الإدراج في السوق السعودية محطة رئيسية في مسيرة شركة إنتاج، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو. على مدار السنوات، نجحنا في بناء علامة تجارية راسخة تقوم على الجودة والكفاءة التشغيلية، مما مكننا من تلبية احتياجات المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.

ويؤكد هذا الطرح العام الأولي التزامنا بدعم أجندة الأمن الغذائي في المملكة، وسيمكننا من تعزيز استثماراتنا في البنية التحتية وتنمية كوادرنا البشرية لتحقيق نمو مستدام. ونحن على أتم الاستعداد لاستثمار هذه الفرصة لتعزيز حضورنا في السوق وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة."

رجاء بن محمد الحربي، الرئيس التنفيذي

"استند نجاح شركة إنتاج حتى الآن إلى ركائز قوية من المعايير، والكفاءة التشغيلية، والتركيز الدائم على تلبية احتياجات عملائنا. ويمثل قرار الإدراج خطوة استراتيجية لتوفير الموارد اللازمة لتوسيع طاقتنا الإنتاجية، وتعزيز شبكة التوزيع، وتطوير منتجاتنا لتلبية الطلب المتزايد على الدواجن عالية الجودة في جميع أنحاء المملكة.

كما نطمح للمضي قدمًا في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية التي تضمن تقديم أعلى مستويات التميز، وتوفير إمدادات موثوقة للمستهلكين، مع إنشاء قيمة مضافة لمساهمينا ودعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي للمملكة.

نحن نؤمن أن هذا هو الوقت المناسب لمشاركة رؤيتنا مع السوق العامة، مما يعزز شفافية أعمالنا ويتيح لنا الوصول إلى موارد أكبر. ومعًا، سنعمل على تحقيق نمو مستدام يسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030."

أبرز المزايا الاستثمارية

بيئة اقتصادية كلية داعمة وإمكانات نمو كبيرة للقطاع

تعمل "إنتاج" في بيئة اقتصادية كلية داعمة للنمو. من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة من 33.1 مليون نسمة في عام 2023م إلى 37.7 مليون نسمة بحلول عام 2028م، مع تزايد الإنفاق الاستهلاكي خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات. وهو ما يتيح أساسًا قويًا لاستراتيجية "إنتاج" المركزة على الدواجن الطازجة، حيث يُتوقع أن ترتفع قيمة المبيعات من 18.3 مليار ريال في 2023م إلى 26.7 مليار ريال بحلول 2028، مع وصول حجم المبيعات إلى 1.22 مليون طن.

إحدى الشركات الرائدة في قطاع الدواجن بسمعة قوية وحضور واسع

تحتل "إنتاج" مكانة رائدة في سوق الدواجن الطازجة في المملكة بحصة سوقية تبلغ 7.6%. ورغم المنافسة فإن قوة علامة "إنتاج" وسمعتها تتطوران بسرعة بفضل الجودة المتسقة والابتكار وتوطيد الثقة مع المستهلكين. كما أن الجهود الأخيرة لتعزيز صورة العلامة التجارية قد دعمت مكانتها بشكل أكبر.

قدرات تشغيلية متقدمة ونموذج أعمال متكامل يتسم بالكفاءة

تمتاز "إنتاج" بقدرات تشغيلية متقدمة مدعومة بنموذج أعمال متكامل يضمن التميز في كافة القطاعات. وتلتزم الشركة بأعلى معايير الأمان الحيوي، مستخدمة مرافق التفريخ المتقدمة والمزارع ذات الموقع الاستراتيجي، ولديها فريق إداري محترف لقيادة العمليات بكفاءة وفعالية. وقد تم تجهيز مرافق الإنتاج بأحدث التقنيات التي تلبي معايير الصناعة وتتجاوزها. بينما يتم توزيع منتجاتها من الدواجن واللحوم الحمراء والبيض عبر شبكة إقليمية قوية ومنصة متنامية للتجارة الإلكترونية. وقد أكسبها التزامها بالابتكار والتميز التشغيلي اعترافا محليًا ودوليًّا مع شهادات الحلال ومنظمة الأيزو، إلى جانب شهادة "ممارسات الاستزراع الجيدة" في المملكة العربية السعودية وشهادة FSSC 22000، مما يؤكد ريادتها في السوق.

الوصول القوي للمستهلك النهائي

تضمن "إنتاج" وصولًا فعالا للمستهلكين من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل محلات البقالة، والسوبرماركت، والمجمعات التجارية الكبرى في أنحاء المملكة. والتي تستفيد من خدمات تسليم مبرّد يومية والدعم داخل المتجر. وبصفتها المورد المفضل للمطاعم ومتعهدي تقديم الطعام والفنادق، فإنها تقدم منتجات مخصصة وتوزيعًا يوميًا مباشرًا. تضمن منصتها المخصصة للتجارة الإلكترونية وشراكاتها مع تجار التجزئة عبر الإنترنت التوافر المستمر. كما تعمل على توسيع قدراتها التوزيعية من خلال مراكز جديدة وأسطول محسن للوصول إلى المزيد من المناطق، لا سيما في جنوب وشمال المملكة.

نمو مالي جذاب مع استدامة في الربحية

تتمتع "إنتاج" بمكانة مالية قوية مع تحقيق نمو سنوي مركب في الإيرادات بنسبة 23٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، مدفوعا بالطلب القوي على الدواجن المحلية ودعم المبادرات الحكومية. ورغم بعض التحديات المتعلقة بالقدرة الإنتاجية في 2023م، تعمل "إنتاج" على تطوير مرافقها لتلبية الطلب المتزايد. ولا تزال الدواجن جوهر أعمال الشركة، حيث تساهم بنسبة 96.6٪ من الإيرادات.

فريق قيادة عليا متمرّس

تعتمد "إنتاج" على فريق عمل ذي خبرة واسعة ومساهمين مؤهلين لدفع نجاحها التشغيلي. حيث يجلب الفريق التنفيذي خبرات طويلة تساهم في دعم نجاح العمليات بسلاسة وفعالة. وبدعم من أراسكو، التي تمتلك حصة 100٪ بشكل مباشر وغير مباشر، تستفيد "إنتاج" من موارد وخبرات واحدة من أبرز الشركات في المملكة. ليدعم هذا التوافق القوي النمو الإقليمي والدولي على حد سواء.

استراتيجية "إنتاج"

تسعى "إنتاج" لتعزيز تواجدها في السوق وتوسيع الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على منتجات الدواجن عالية الجودة. وتتماشى استراتيجية الشركة مع أهداف رؤية 2030، التي تدعم المحتوى المحلي في قطاع الدواجن لتعزز الاكتفاء الذاتي الوطني. وترتكز استراتيجية إنتاج على الركائز التالية:

توسيع الحصة السوقية من خلال زيادة الإنتاج والتوزيع

تخطط "إنتاج" للاستفادة من قوة علامتها التجارية وتوسيع حصتها السوقية عبر مبادرات إنتاجية وتوزيعية مستهدفة، بما في ذلك زيادة القدرة الإنتاجية من خلال الاستثمار في مرافق جديدة وتطوير الحالية منها، وتعزيز الشراكات مع قنوات البيع بالتجزئة وخدمات الطعام الرئيسية، وإطلاق حملات تسويقية لتعزيز تفضيل المستهلكين لمنتجاتها.

تعزيز المعرفة بالعلامة التجارية وشهرتها

تلتزم "إنتاج" بتعزيز سمعة علامتها التجارية من خلال رفع الوعي بها، والمشاركة في الفعاليات الصناعية، والانخراط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تركز على المشاركة المجتمعية، والاستدامة البيئية، ودعم الزراعة المحلية. وستسهم هذه المبادرات في بناء قيمة طويلة الأمد للعلامة التجارية وتعزيز ثقة المستهلكين في "إنتاج".

تحقيق نمو مستمر عبر التكنولوجيا والابتكار

تدعم "إنتاج" نموها من خلال الاستثمار في التقنيات المتطورة عبر عمليات المزارع والمعالجة. وتشمل التطورات المخطط لها تبني تقنيات تربية حديثة للدواجن، وتطوير خطوط المعالجة، واستكشاف التكامل بين القطاعات الرأسية مع مزارع تربية أمهات الدجاج، مما يتيح للشركة التحكم بشكل أفضل في سلسلة الإمداد وتكامل عملياتها.

تبني التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية

تدرك "إنتاج" أهمية التحول الرقمي في تعزيز عملياتها وتعزيز تنافسيتها. وتخطط الشركة لتبني تحليلات البيانات المتقدمة، وتحسين منصة التجارة الإلكترونية لتوفير تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت، وتطبيق حلول إنترنت الأشياء والزراعة الذكية لمراقبة عمليات المزارع في بشكل آني.

إعطاء الأولوية للبحث والتطوير والابتكار في المنتجات

استجابة لتغيرات تفضيلات المستهلكين، تركز "إنتاج" على البحث والتطوير لتقديم منتجات جديدة وقيمة مضافة. وتشمل المبادرات تطوير منتجات متبلة وجاهزة للطهي، والتعاون مع مؤسسات بحثية محلية ودولية، والاستثمار في البحث والتطوير المستدام لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

تحسين عمليات سلسلة الإمداد لتحقيق كفاءة التكلفة

تكرس "إنتاج" جهودها لتبسيط عمليات سلاسل الإمداد لتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة. ويشمل ذلك تطبيق أنظمة إدارة اللوجستيات والمخزون المتقدمة، وتشكيل شراكات استراتيجية مع الموردين للحصول على مواد خام عالية الجودة بأسعار تنافسية.

تطوير المواهب المحلية من خلال التدريب والنمو المهني

تلتزم إنتاج بتطوير المواهب المحلية من خلال توفير برامج تدريب شاملة ومسارات مهنية واضحة، إضافة إلى شراكات مع المؤسسات التعليمية. وتهدف هذه المبادرات إلى بناء قوة عاملة ماهرة وتعزيز التميز التشغيلي عبر الشركة.

من خلال هذه الركائز الاستراتيجية، تسعى إنتاج لترسيخ مكانتها كأحد مقدمي الدواجن عالية الجودة في المملكة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني، وضمان نمو مستدام وطويل الأمد.

خلفية عامة عن الطرح

قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب ومستشار مالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

تم تعيين شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار ، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه: يتكون الطرح من 9,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30٪ من إجمالي رأس المال المصدر للشركة . سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه) في حالة وجود طلب كاف من المستثمرين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف و8,100,000 سهم عادي كحد أدنى، تمثل 90٪ من أسهم الطرح . سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المؤسسي . سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الهيئة") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP) ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ "الفئة المشاركة". ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للجهات المشاركة تسعة ملايين (9,000,000) سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وعليه، فقد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف (8,100,000) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:



تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة أو الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة.(ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" ومنفردين بـ "المكتتب الفرد" ويشار إلى المكتتبين الأفراد المشاركين في الاكتتاب مع الجهات المشاركة بـ "المكتتبين"). ويعد لاغيًا اكتتاب مَن اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى تسعمائة ألف (900,000) سهم عادي من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

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