الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("الشركة" أو "إنتاج")، إحدى العلامات الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

تم تحديد النطاق السعري للطرح بحيث يتراوح ما بين 46 ريال سعودي و50 ريال سعودي للسهم الواحد ("النطاق السعري"). كما تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الفئات المشاركة اليوم الموافق 9 فبراير 2025م، وتنتهي عند الساعة 3 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم 13 فبراير 2025م.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 30 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 9,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

سيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهم البائع وهو الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي عائدات الطرح.

خلفية عامة عن الطرح

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه: يتكون الطرح من 9,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30٪ من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه) في حالة وجود طلب كاف من المستثمرين الأفراد، يحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف و8,100,000 سهم عادي كحد أدنى، تمثل 90٪ من أسهم الطرح . سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المؤسسي . سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب ومستشار مالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

ستعمل جميع البنوك المستلمة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية كجهات مستلمة وتشمل شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ) الفئات المشاركة:



تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر الصادرة عن الهيئة ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة (SWAP) ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ "الفئات المشاركة" ويشار لكل منها بـ "الفئة المشاركة". ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للجهات المشاركة تسعة ملايين (9,000,000) سهم طرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد باستخدام آلية التخصيص الاختيارية من قبل المستشار المالي بالتنسيق مع الشركة. وعليه، فقد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. ويحق للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة إلى ثمانية ملايين ومائة ألف (8,100,000) سهم عادي لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح.

الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد:



تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القُصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة أو الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة.( ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ "المكتتبين الأفراد" ومنفردين بـ "المكتتب الفرد" ويشار إلى المكتتبين الأفراد المشاركين في الاكتتاب مع الجهات المشاركة بـ "المكتتبين"). ويعد لاغيًا اكتتاب مَن اكتتب في أسهم الطرح باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سيعتبر الاكتتاب الثاني لاغيًا ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسيُخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى تسعمائة ألف (900,000) سهم عادي من أسهم الطرح، والتي تمثل نسبة عشرة بالمائة (10٪) من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

-انتهى-

#بياناتشركات