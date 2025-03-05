الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي ("الشركة" أو "إنتاج")، إحدى العلامات الرائدة في مجال الدواجن في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريالاً سعودياً للسهم الواحد ("سعر الطرح النهائي")، وتغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 208.4 مرة؛ تمت عملية اكتتاب الأفراد خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2025. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد 900,000 سهم، ما يمثل 10٪ من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد إلى 499,021 مكتتب بقيمة إجمالية بلغت 1,4 مليار ريال سعودي، وبذلك تمت تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 30.2 مرة.

خصصت الشركة سهم واحد كحد أدنى لكل شخص من شريحة المكتتبين الأفراد. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع عامل تخصيص بنسبة 1.5%.

وبناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 8,100,000 سهماً، تمثل ما يعادل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.

تفاصيل الطرح

تحديد سعر الطرح النهائي عند 50 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتجاوز 1.5 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل أكثر من 400 مليون دولار أمريكي) عند وقت الإدراج.

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة المملوكة من قبل الجمهور بعد الإدراج مباشرةً 30% والتي تمثل (9,000,000) سهم من إجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها (30,000,000) سهم.

سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

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