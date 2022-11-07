العربية للأسمنت تزيد قدرات توليد مشروعها للطاقة الشمسية من خلال إطلاق المرحلة الثانية منه بالتعاون مع أمارنكو سولاريز ايجيبت كجزء من مزيج الطاقة في مصنع الشركة بالسويس، وبما يتوافق مع القواعد التنظيمية الجديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA

القاهرة : أعلنت الشركة العربية للأسمنت اليوم عن توقيعها على تعديل هام في عقدها مع شركة أمارنكو سولاريز ايجيبت الذي تم التوقيع عليه للمرة الأولى عام 2019، لإقامة محطة لتوليد الطاقة الشمسية في مصنع الشركة بمدينة السويس. يأتي تعديل الاتفاقية بين الشركتين للتوافق مع القواعد التنظيمية الجديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA)، والتي تستهدف تشجيع ودعم المشروعات والشركات المُستخدمة للطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتي. تأتي هذه التعديلات التنظيمية أيضًا لمواكبة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ خلال الشهر الحالي.

يشار إلى أن العقد المعدل بين العربية للأسمنت وأمارنكو سولاريز ايجيبت يتوافق مع القواعد التنظيمية المحدثة التي أصدرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي تقضي بألا تتجاوز إجمالي القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام الاستهلاك الذاتي ، والمملوكة لأي جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات توزيع الطاقة والمرتبطة بشبكات التوزيع، 30 ميجاوات وبحد أقصى 25 ميجاوات للمشروع الواحد.

وبذالك يصبح اجمالي مشروع الطاقة الشمسية في مصنع العربية للأسمنت وصل الى قدرة 20.6 ميجاوات بعد ان تم تشغيل المرحلة الأولى و التى تواصل عملها وإنتاجها للطاقة الشمسية بكفاءة منذ عام 2019 بقدرات توليد تصل إلى 7,441 كيلووات أقصى، كما يصل إجمالي الطاقة المولدة إلى 1,000 ميجاوات شهريا، بما يعادل 3% من إجمالي استهلاك العربية للأسمنت من الكهرباء. سبق للشركة تخصيص 110,000 متر مربع لإقامة المرحلة الأولى من المشروع، ثم تم تخصيص مساحة أخرى للمرحلة الإضافية للمشروع تصل إلى 155,000 متر مربع لتركيب ألواح الخلايا الشمسية الخاصة بالمرحلة الثانية. تجدر الإشارة أن إجمالي وفورات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المرحلة الثانية وحدها تصل لحوالي 13,000 طن سنويًا، بالإضافة للوفورات الحالية من الانبعاثات الكربونية بالمرحلة الأولى والتي تصل لحوالي 5,500 طن كل عام.

وطبقًا لبنود التعديل الجديد للعقد بين الشركتين، فمن المقرر بدء الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الثانية خلال 12 أسبوع من تاريخ التوقيع على العقد، كما تصل المدة التقديرية للانتهاء من المشروع إلى 36 أسبوع. ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي والفعلي للمرحلة الثانية في سبتمبر 2023.

يشار إلى أن العربية للأسمنت وقعت عام 2018 على الاتفاقية الأولى لها مع سولاريز ايجيبت باستثمارات إجمالية وصلت إلى 100 مليون جنيه. وتضمنت قيام سولاريز ايجيبت بأعمال الإنشاءات وتشغيل المحطة لمدة 25 عاماً بنظام BOOT (البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية). وبالفعل تمكنت العربية للأسمنت من تحقيق وفورات كبيرة في نفقات الكهرباء على أساس سنوي، حيث تستهدف الشركة تأمين حوالي 10% من الكهرباء التي تستهلكها من خلال محطة الطاقة الشمسية التي تمتلكها بحلول عام.2044

وتعليقًا على تلك الخطوة الهامة، يقول السيد/ سيرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت: "في إطار استراتيجيتنا المتكاملة للتنمية المستدامة، تسعى الشركة العربية للأسمنت بشكل متواصل لتقييم كل الفرص المتاحة والمجدية اقتصاديًا لتطوير صناعة الأسمنت في مصر، عن طريق مشروعات ومبادرات طموحة يتم من خلالها دمج حلول مستدامة وصديقة للبيئة اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بأثرها البيئي والاجتماعي الواسع، وتأثيرها الإيجابي الكبير على الاقتصاد بشكل عام. من ناحية أخرى، وفي إطار الاستراتيجية المصرية للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، فإننا ننظر لهذه الاتفاقية باعتبارها خطوة رائدة في تطوير قطاع الأسمنت المحلي، كما نفخر بدورنا الريادي في قيادة مسيرة تطوير وتقدم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع سولاريز ايجيبت، شريكنا الهام الذي نتطلع لمزيد من التعاون المثمر معه في المستقبل".

يضيف السيد/ياسين عبد الغفار-المؤسس والعضو المنتدب لشركة سولاريز ايجيبت: "نشعر بمزيد من الفخر بمشاركتنا في هذا المشروع الطموح، خاصة ونحن على أعتاب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) وتحت مظلة رؤية مصر 2030، ومن خلال الجهود الحكومية المتواصلة للتحول نحو الطاقة المتجددة والمستدامة والصديقة للبيئة. إنّ الشركة العربية للأسمنت تلعب دورًا محوريًا في تطوير صناعة الأسمنت، والاضطلاع بمسئولياتها البيئية والاجتماعية، من خلال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إنّ الثقة التي أولتها لنا العربية للأسمنت لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع والتي تصل فيها قدرات توليد الطاقة لضعف المرحلة الأولى تقريبًا، تمثل شرفًا كبيرًا لنا واعترافًا هامًا بخبرة وكفاءة العاملين بالشركة وشركائنا الذي نعتز بالعمل والتعاون معهم".

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نبذة عن الشركة العربية للأسمنت

الشركة العربية للأسمنت من الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت بالسوق المصري. يقع مصنع الشركة في محافظة السويس، وينتج حتى 5 ملايين طن سنويًا من الأسمنت عالي الجودة، وهو ما يمثل 8% تقريباً من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر. وخلال السنوات الماضية، حصدت الشركة العديد من شهادات الجودة، منها ISO 9001 للجودة وISO 14001 للتوافق البيئي وOSHAS 18001 لمعايير الصحة والسلامة وISO 50001 لإدارة الطاقة. الشركة مدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 2014. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: ww.arabiancement.comw

نبذة عن شركة أمارنكو سولاريز ايجيبت

أمارنكو سولاريز ايجيبت هي ثمرة الشراكة بين عدد من خبراء الطاقة الشمسية المحليين والعالميين، وهي من الشركات المعتمدة في تمويل وتصميم وإقامة وتشغيل محطات توليد الطاقة الشمسية في مصر. تصل إجمالي قدرات التوليد بمحفظة مشروعات الشركة الحالية إلى 500 ميجاوات، حيث تعتبر أمارنكو سولاريز ايجيبت من كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تقيم مشروعات جديدة بقدرات إجمالية تصل إلى 300 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 255 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. توفر الشركة باقة من حلول الطاقة الشمسية المتطورة للقطاعات التجارية والصناعية والسكنية، مع تقديم طاقة مستدامة أرخص وأنظف وأفضل للمستهلكين كبديل لمصادر الطاقة التقليدية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://solarize.amarencoandco.com/

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