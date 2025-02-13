جرت مراسم التوقيع في منتدى ومعرض اكتفاء الذي أقيم في معرض الظهران إكسبو في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025

الظهران، المملكة العربية السعودية: أبرمت الشركة العالمية للصناعات البحرية، الرائدة في بناء وصيانة السفن البحرية و أكبر حوض بحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية مع شركة أرامكو روان للحفر البحري لبناء منصة حفر بحرية جديدة، تحمل اسم” المملكة 3" ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين مما يساهم في تشكيل مستقبل الصناعات البحرية ويساعد في الارتقاء بالقطاع البحري في المملكة العربية السعودية إلى آفاقٍ جديدة.

واحتفلت الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة أرامكو روان للحفر بتوقيع اتفاقية البدء في بناء منصة الحفر في منتدى ومعرض اكتفاء الذي أقيم في الفترة من 13-16 يناير 2025 في معرض الظهران إكسبو. وباعتبارها أول منصة حفر يتم بناؤها في المملكة العربية السعودية، تمثل منصة "المملكة 3" إنجازًا تاريخيًا للمملكة العربية السعودية، كما تُشكِّل خطوة تشغيلية مهمة للشركة العالمية للصناعات البحرية، مما يعزز هدفها في أن تصبح مزودًا رائدًا للخدمات البحرية على مستوى العالم ويدعم التطور والتقدم في قطاع الصناعات البحرية بالسعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ وائل الجعفري، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية: "يؤكد البدء في بناء المنصة البحرية (المملكة 3) على الرؤية الاستراتيجية للشركة العالمية للصناعات البحرية والتزامها بتعزيز سلسلة توريد بحرية وطنية موثوقة في المملكة العربية السعودية تخدم المنطقة والعالم بأسره. كما يسلط هذا المشروع الضوء على قدراتنا وكفاءة عملياتنا ويعكس أيضًا تفانينا في دعم التطور والتقدم في قطاع الصناعات البحرية بالمملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. ومن خلال تعزيز نمو القطاع ودعم التنويع الاقتصادي، فإننا نساهم في ازدهار المملكة على المدى الطويل وقدراتها التنافسية عالميًا."

وأضاف الأستاذ عبد الحميد الدغيثر، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو روان للحفر البحري:" نفخر في شركة أرامكو روان للحفر البحري بتعزيز تعاوننا مع الشركة العالمية للصناعات البحرية من خلال بناء منصة (المملكة 3)، وهو مشروع يجسد التزامنا بالريادة ودعم مسيرة التطور والنمو في القطاع البحري بالمملكة العربية السعودية. كما يعكس المشروع التزامنا المشترك بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الصناعات البحرية في المملكة العربية السعودية."

وصرح المهندس عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية: "يُعدُّ مشروع بناء منصة (المملكة 3) علامة فارقة في مسيرتنا الساعية للارتقاء بالكفاءات الوطنية ودعم تطور الصناعات البحرية في المملكة العربية السعودية. نعتزُ بشراكتنا الاستراتيجية الدائمة مع شركة أرامكو روان للحفر البحري، حيث نستمر في التزامنا المشترك بتطوير سلسلة توريد بحري عالمية المستوى وتوفير أفضل الخبرات التقنية في المملكة العربية السعودية."

وأضاف الأستاذ محمد حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو روان للحفر البحري: نستمر في العمل المشترك لبناء منصة (المملكة 3)، وتظل شراكتنا مع الشركة العالمية للصناعات البحرية شراكة استراتيجية ذات أهمية كبيرة في الارتقاء بالقدرات البحرية المتقدمة في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الاتفاقية التزام شركة أرامكو روان للحفر البحري بالكفاءة التشغيلية والتقدم التكنولوجي والنمو المستدام بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030“.

وعلى صعيدٍ آخر، تستمر الشركة العالمية للصناعات البحرية التقدم نحو الوصول لمرحلة التشغيل الكامل لحوضها البحري الذي يبلغ مساحته 12 مليون متر مربع في رأس الخير، مما سيمكن الشركة العالمية للصناعات البحرية من بناء ما يصل إلى ست منصات حفر و25 سفينة دعم بحري و18 سفينة تجارية كبيرة سنويًا، بما في ذلك ناقلات الكيماويات، وناقلات البضائع السائبة، وناقلات النفط الخام العملاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن الشركة من توفير خدمات الصيانة والإصلاح لما يصل إلى 250 سفينة و15 منصة حفر بحرية سنويًا.

نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية

يقع مقرّ الشركة العالمية للصناعات البحرية بمنطقة رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لأن تكون أكبر مشغل للمرافق البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي أيضًا. وسيكون الحوض البحري متكامل الخدمات التابع للشركة قادرًا على بناء ست منصات حفر بحرية، وأكثر من 40 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لما يصل إلى 250 سفينة و15 منصة حفر بحرية سنويًا. كما أن البنية التحتية للحوض البحري مجهّزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومؤشرات القياس الحيوية، مما يمنح العملاء ميزة إضافية لمواكبة احتياجات العصر الرقمي. يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وهيونداي للصناعات الثقيلة، والبحري، ولامبريل.

للمزيد من المعلومات: www.imi-ksa.com

نبذة حول شركة أرامكو روان للحفر:

هي شركة حفر بحرية عالمية تمتلك وتدير أسطولا من الحفارات المتميزة عالية المواصفات في المملكة العربية السعودية، وهي مشروع مشترك بين أرامكو إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات في العالم وفالاريس مقاول الحفر البحري العالمي الرائد في الصناعة. ويمثل هذا المشروع المشترك معلمًا رئيسيًا نحو تطوير قطاع طاقة سعودي تنافسي، كما هو موضح في برنامج أرامكو السعودية للقيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) ورؤية السعودية 2030.

للمزيد من المعلومات: www.arodrilling.com

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