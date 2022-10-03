في إطار جهودها ومبادراتها لدعم سياسات التوطين

الدمام، المملكة العربية السعودية: وقعت الشركة العالمية للصناعات البحرية، أكبر حوض لبناء السفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقيتين طويلتي الأجل مع كل من شركة "سيتراكس المملكة المتحدة المحدودة" لتقديم الدعم في بناء الرافعات لمنصات الحفر البحرية، وشركة "جوتن السعودية" لطلاء منصات الحفر البحرية وهياكل السفن.

وقّع الاتفاقية المبرمة مع "سيتراكس" كل من الدكتور عبدالله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية؛ وليام إمريك، مدير تطوير المشاريع لدى سيتراكس، بينما وقع الاتفاقية المبرمة مع "جوتن" كل من الدكتور الأحمري، وياسر حسان، العضو المنتدب لدى جوتن السعودية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر البحري السعودي 2022 الذي انعقد في مدينة الدمام في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر.

ستسهم الاتفاقيتان في دعم جهود الشركة العالمية للصناعات البحرية في مجال التوطين، وتعزيز أنشطة القطاع البحري في المملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص عمل مميزة للمواطنين، وتسهيل نقل المعرفة المتخصصة والتكنولوجيا الحديثة إلى القطاع البحري في المملكة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله الأحمري: "يسعدنا توقيع هاتين الاتفاقيتين مع شركتي ’سيتراكس‘ و’جوتن‘ الرائدتين، لما لهما من أهمية في تعزيز قدراتنا ودعم جهودنا في مجال التوطين. ستساهم هذا الشراكات في الارتقاء بخدماتنا وترسيخ مكانتنا كمساهم رئيسي في مسيرة نمو وتطور القطاع البحري في المملكة. نتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل بشكل وثيق مع الشركتين".

تعتبر الشركة العالمية للصناعات البحرية مشروعاً مشتركاً بين "أرامكو السعودية"، و"البحري"، و"لامبريل"، و"هيونداي للصناعات الثقيلة". وتوفر الشركة خدمات غير مسبوقة لبناء وصيانة وإصلاح السفن التجارية بما في ذلك ناقلات النفط العملاقة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن المساندة البحرية، ومنصات الحفر البحرية. وتعد الشركة الحوض البحري الوحيد الذي لديه اتفاقيات شراء مضمونة بقيمة 37.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل تقريباً 10 مليار دولار) على مدار 10 سنوات، حيث تعمل مع شركائها "أرامكو" و"البحري" لتسليم 20 منصة حفر بحرية و52 سفينة.

يٌشار إلى أن مقرّ شركة "سيتراكس المملكة المتحدة" يقع في مدينة غريت يارموث بإنجلترا، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع الرافعات البحرية عالية الجودة والفعالة من حيث التكلفة. كما تعدّ "جوتن السعودية"، التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، شركة تابعة لمجموعة "جوتن جروب"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الدهانات والطلاء.

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نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية

يقع مقرّ الشركة العالمية للصناعات البحرية بمنطقة رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وتسعى الشركة لأن تكون أكبر مشغل للمرافق البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي أيضاً. وسيكون الحوض البحري متكامل الخدمات التابع للشركة قادراً على بناء أربع منصات حفر بحرية، وأكثر من 43 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجاً من سفن ومنصات حفر سنوياً. كما أن البنية التحتية للحوض البحري مجهّزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومؤشرات القياس الحيوية، مما يمنح العملاء ميزة إضافية لمواكبة احتياجات العصر الرقمي. يذكر أن الشركة العالمية للصناعات البحرية هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية، وهيونداي للصناعات الثقيلة، وبحري، ولامبريل.

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