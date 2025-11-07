تمتلك الشركة العالمية القابضة، من خلال شركاتها التابعة، حصة الأغلبية في شركة الدار العقارية

يأتي هذا التأكيد تجسيدًا لثقة «الشركة» المستدامة في قطاع العقارات في إمارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أكدت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، اليوم على عدم نيتها بيع حصتها في شركة الدار العقارية ش.م.ع.

وتحتفظ الشركة العالمية القابضة حاليًا بحصة الأغلبية في شركة الدار العقارية من خلال شركاتها التابعة. وأكدت الشركة أن «الدار» تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد ضمن محفظتها المتنوعة، مما يعكس التزامها المستمر وثقتها الراسخة في قطاع العقارات المتنامي والمستدام في إمارة أبوظبي.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة العالمية القابضة التزامها باستراتيجيتها الشاملة الهادفة إلى تحسين المحفظة وتنفيذ عمليات التخارج المدروسة، فقد أكدت أنها لا تعتزم بيع حصتها في شركة الدار العقارية.

تعد شركة الدار العقارية من أبرز الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات في إمارة أبوظبي، حيث تتصدر الجهود الرامية إلى الابتكار والاستدامة والتحول الحضري في المنطقة. وكإحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري على مستوى المنطقة، تواصل «الدار» تقديم قيمة استثنائية للمساهمين، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الامارات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "نؤكد على استراتيجية الشركة بالتزامها الراسخ بدعم شركة الدار، ونحن على يقين بأن الشركة قادرة على مواصلة دورها البارز في تشكيل مشهد العقارات في أبوظبي، والمساهمة الفعالة في دفع مسيرة التنمية المستدامة في دولة الامارات."

ويجسد هذا التأكيد فلسفة الاستثمار طويلة الأمد التي تنتهجها «العالمية القابضة»، وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات التي تسهم بفاعلية في النمو والتنويع الاقتصادي الوطني. كما تواصل الشركة اتباع نهج منضبط في تخصيص رأس المال، مع التركيز على خلق القيمة وتحقيق النمو المستدام ضمن محفظتها الاستثمارية العالمية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

