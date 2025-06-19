الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة الطبية التخصّصية، ("الشركة")، إحدى الشركات الرائدة ومن بين أهم المراكز الطبية المتميزة في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ضمن تخصصات متعددة على مستوى المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 25.00 ريال سعودي للسهم الواحد، وتغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 64,7 مرة؛ تمت عملية اكتتاب الأفراد خلال الفترة من 15 إلى 16 يونيو 2025م. وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد خمسة عشر مليون (15,000,000) سهم، ما يمثّل 20% من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد إلى 317,820 مكتتباً بقيمة إجمالية بلغت 542.2 مليون ريال سعودي، وبذلك تمت تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 1.45مرة.

وخصّصت الشركة 10 أسهم لكل مستثمر من شريحة الأفراد كحد أدنى، مع تخصيص الأسهم المتبقية بشكل تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها مع ​​عامل تخصيص قدره 63.9%.

وبناءً على نتائج الطرح للمكتتبين الأفراد، سيتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (60,000,000) سهم، تمثّل 80% من إجمالي أسهم الطرح، شريطة ألا يُطبّق هذا التخفيض على المستثمر الرئيسي وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمر الرئيسي خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف (5,875,000) سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً على ذلك، سيتم تخصيص أربعة وخمسين مليون ومائة وخمسة وعشرين ألف (54,125,000) سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة، باستثناء أسهم الطرح المخصصة للمستثمر الرئيسي.

وتعليقاً على انتهاء فترة الطرح للمكتتبين الأفراد واكتمال التخصيص النهائي، قال بسام شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة الطبية التخصصية: "نفخر باستكمال طرحنا العام الأولي بنجاح في ظل ما تشهده السوق من ظروف متغيرة، مما يعكس على ثقة المستثمرين بمسيرة نمو الشركة الطبية التخصصية الطموحة واستراتيجيتها طويلة الأمد. هذا الإنجاز يُعزّز مكانتنا السوقية الراسخة باعتبارنا إحدى الشركات المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويمثل بداية فصل جديد وواعد بالنجاحات في مسيرة الشركة عند ادراجها ".

لمحة عن الطرح

بعد الإدراج، سيبلغ عدد الأسهم المتاحة للتداول الحر خمسة وسبعين مليون (75,000,000) سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة والبالغ عددها مئتان وخمسون مليون (250,000,000) سهم.

شاركت شركة التعاونية للتأمين (التعاونية) بالاكتتاب كمستثمر رئيسي في خمسة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف (5,875,000) سهم من أسهم الطرح (والتي تمثل 2.35% من رأس مال الشركة بعد الطرح)، علماً أن شركة التعاونية للتأمين تعتبر من بين أهم المستثمرين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن من شأن مساهمة شركة التعاونية للتأمين تقديم دافع هام لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات