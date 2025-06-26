الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن الشركة الطبية التخصّصية، ("الشركة")، إحدى الشركات الرائدة ومن بين أهم المراكز الطبية المتميزة في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ضمن تخصصات متعددة على مستوى المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن استكمالها بنجاح لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء تداول أسهمها في السوق المالية السعودية ("تداول السعودية") تحت الرمز 4019.

وتعليقاً على الإدراج، قال بسام شاهين، الرئيس التنفيذي في الشركة الطبية المتخصصة: "نحتفل اليوم بإنجاز بالغ الأهمية في مسيرة الشركة الطبية المتخصصة، إذ يعكس الإدراج الناجح لأسهمنا في السوق المالية السعودية مدى ثقة السوق بمساعي شركتنا في طرحها العام الأولي، والتزامنا الحثيث بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومتاحة للجميع ومدعومة بأفضل التقنيات الرقمية في جميع أنحاء المملكة. ولا شكّ أن الإقبال الهائل من جانب المستثمرين، سواء من شريحة المؤسسات أو الأفراد، سيعزّز متانة نموذج أعمالنا التشغيلي وسيدعم خطة نمونا الطموحة وسيرسّخ دورنا الهام للدفع قُدماً بعجلة التحوّل في قطاع الرعاية الصحية بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. وهنا، أودّ أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى موظفينا وشركائنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المتواصلين، كما أودّ أن أرحّب بالمستثمرين الجدد وانضمامهم إلينا لنخوض معاً هذا الفصل الجديد من النمو المستدام".

تألف الطرح من 75,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، علماً أنه تمّ تخصيص 80% منها للمستثمرين من شريحة المؤسسات ("الفئات المشاركة"). وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة مبلغ 121,3 مليار ريال سعودي (ما يزيد عن 32.4 مليار دولار أمريكي تقريباً)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 64,7 مرة، فيما بلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد 15,000,000 سهم، ما يمثّل 20% من إجمالي أسهم الطرح. ووصل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد إلى 317,820 مكتتباً بقيمة إجمالية بلغت 542.2 مليون ريال سعودي، وبذلك تمت تغطية إجمالي عدد الأسهم المطروحة لهذه الشريحة بما يقارب 1.45مرة.

وكان قد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 25.00 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، ما يعني أن إجمالي حجم الطرح بلغ 1,875 مليون ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي) مع وصول القيمة السوقية إلى 6,250 مليون ريال سعودي (1,667 مليون دولار أمريكي) وقت الإدراج.

لمزيدٍ من المعلومات المتعلّقة بالطرح العام الأولي، يُرجى زيارة www.ipo.smc.com.sa.

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