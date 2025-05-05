الرياض، المملكة العربية السعودية : تعلن الشركة الطبية التخصّصية، ("الشركة")، إحدى الشركات الرائدة ومن بين أهم المراكز الطبية المتميزة في تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة ضمن تخصصات متعددة على مستوى المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نيتّها المضي قُدماً في عملية الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية ("تداول السعودية").

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد أعلنت بتاريخ 26 مارس 2025م عن موافقتها على طلب الشركة بتسجيل أسهمها وطرح 75,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، والتي تمثّل 30% من إجمالي رأس مال الشركة. وسيتم تحديد سعر الطرح عند نهاية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

سيتم طرح أسهم الطرح على المستثمرين من شريحتي الأفراد والفئات المشاركة، بما يشمل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة التي تتواجد خارج الولايات المتّحدة الأمريكية وذلك حسب "اللائحة إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.

لمحة عامة عن الشركة

تعتبر الشركة الطبية التخصّصية، التي تأسست عام 1999م، أحد الرواد في تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدّة تخصّصات من القطاع الخاص على مستوى العاصمة الرياض، وتمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات على مدار 25 عاماً، حيث حرصت الشركة على توفير رعاية صحية عالية الجودة تضع المريض في المقام الأول.

تشغّل الشركة مستشفيين حديثين في الرياض وهما: "إس إم سي 1 – طريق الملك فهد" و"إس إم سي 2 – طريق الملك عبدالله"، بقدرة استيعابية إجمالية تبلغ 578 سريراً و266 عيادة خارجية.

تباشر الشركة توسّعها الاستراتيجي نحو منطقة شمال الرياض التي تشهد طلباً قوياً لخدمات الرعاية الصحية نتيجة التطوير العمراني والحضري بوتيرة متسارعة. ومن خلال تأسيس ثلاثة مستشفيات إضافية، تتوقّع الشركة أن تستحوذ على نسبة تزيد عن 25% من القدرة الاستيعابية للمستشفيات الخاصة في تلك المنطقة لتعزز مكانتها الريادية في واحدةٍ من المناطق غير المخدومة والتي تحوي في الوقت الراهن بنية تحتية محدودة ضمن مجال الرعاية الصحية، ومن المتوقّع لها أن تصبح الوجهة الحضرية الجديدة للرياض. وحين تدخل هذه المرافق الجديدة حيز التشغيل، من المتوقع أن تزيد القدرة الاستيعابية الحالية للشركة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يُقارب من 1,276 سريراً و770 عيادة خارجية.

تمتلك الشركة فريقاً طبياً متمرساً يضم 443 طبيباً و960 ممرضاً و494 متخصّصاً في الخدمات الطبية الملحقة، يؤدي كلّ منهم دوراً بالغ الأهمية في مساعدة الشركة على تقديم خدماتها المتنوعة والمتخصصة في الرعاية الصحية. وتدير الشركة مراكز تميز في تخصصات رئيسية، بما في ذلك: قسم الأمراض القلبية : حيث يتم إجراء أكثر من 2,000 عملية تدخل قلبي سنوياً. قسم الجراحة العامة والمتخصّصة: حيث يتم إجراء أكثر من 24,000 عملية جراحة عامة سنوياً، بما فيها أكثر من 400 إجراء طبّي معقّد للعمود الفقري. قسم طب الأورام: حيث تستقبل العيادات الخارجية أكثر من 15,000 زيارة سنوياً، تشمل 4,000 مريض أورام. قسم غسيل الكلى: حيث يتم إجراء أكثر من 11,000 عملية غسيل سنوياً. ويُشار إلى أن الشركة تعتبر المستشفى الأول على صعيد المملكة في علاج حصى الكلى لدى المرضى من الأطفال دون عمر الـ 18 شهراً، ما يعكس خبرتها الجراحية وتميّزها في الابتكار في مجال رعاية الأطفال. قسم طب العيون: حيث يتم إجراء أكثر من 5,000 عملية جراحية للعين سنوياً من ضمنها نحو 50 عملية نقل وزراعة القرنية، ما يجعل من الشركة واحداً من المستشفيات الخاصة القليلة التي توفّر هذه الخدمة المتطوّرة. مركز طب الإخصاب وزرع الأجنة : حيث يتم استقبال أكثر من 4,500 مراجعة سنوياً، وإجراء نحو 2,000 عملية تخصّصية. قسم خدمات المختبرات : حيث تقوم الشركة باجراء أكثر من 1,600,000 فحص مخبري سنوياً، وذلك بدعم من البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تتمتع بها الشركة . .

تحظى الشركة بسمعة قوية في جودة الخدمات والتميّز السريري، ويتجلّى ذلك من خلال الاعتمادات الاستثنائية التي حصدتها من أهم الهيئات المحلية والدولية المرموقة في مجال الرعاية الصحية، بما فيها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض، والجمعية الأمريكية لبنوك الدم، والهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، والجمعية الدولية لنظم المعلومات والإدارة للرعاية الصحية.

تواصل الشركة ريادتها في تبنّي التقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك التطبيق الإلكتروني الخاص بها، وحرصها على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات التشخيص وتحليل نتائج المختبر، بهدف الارتقاء برحلة المرضى وتحسين الكفاءة التشغيلية. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، بلغ عدد مستخدمي تطبيق الشركة الإلكتروني 83,000 مستخدم جديد، كما تمّ حجز 62% من المواعيد إلكترونياً باستخدام التطبيق. ونتيجة لذلك، تم تخفيض فترات انتظار المرضى بنسبة 50%، كما ساهمت المبادرات الرقمية الجديدة مثل خدمة الطب عن بعد، في تعزيز إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية خارج نطاق المستشفى.

حقّقت الشركة نمواً قوياً وواصلت في تعزيز هوامش أرباحها، مدفوعةً بالتحول الاستراتيجي نحو تخصّصات أكثر ربحية، والتركيز على خدمات مرضى العيادات الخارجية، والتوسعة الناجحة لمستشفى "إس إم سي 2 – طريق الملك عبدالله": ارتفع صافي الإيرادات من 1,053 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 1,368 مليون ريال سعودي في عام 2023م (بمعدل نمو سنوي مركب للفترة بين عامي 2021م و2023م بلغ 14.0%)، نتيجة التركيز المستمر على الخدمات مرتفعة العوائد. واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، ليبلغ صافي الإيرادات 1,111 مليون ريال سعودي، رغم الخصومات المتعلقة بالالتزامات التعاقدية ورسوم المنصة الوطنية لخدمات تبادل الصحة والتأمين "نفيس". ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من 181.1 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 310.9 مليون ريال سعودي في عام 2023م (بمعدل نمو سنوي مركب للفترة بين عامي 2021م و2023م بلغ 31.0%)، مع زيادة هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 17.2% في عام 2021م إلى 22.7% في عام 2023م، لتشهد تحسناً أكبر في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م وتصل إلى 24.2%. ارتفع صافي الربح من 56.0 مليون ريال سعودي في عام 2021م إلى 168.7 مليون ريال سعودي في عام 2023م (بمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة بين عامي 2021م و2023م بلغ 73.6%)، مع زيادة الهوامش بأكثر من الضعف من 5.3% إلى 12.3%، لتصل إلى 14.3% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، ما يعكس متانة العمليات التشغيلية والإدارة الفعالة للتكاليف.

يستند نمو الشركة إلى فريق إداري متمرس يمتلك خبرة تراكمية تزيد عن 50 عاماً في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب مجموعة من الرؤساء المخضرمين ومجلس إدارة مرموق يركز على تنفيذ الخطط الاستراتيجية المحددة وضمان خلق قيمة حقيقية مستدامة على المدى البعيد.

تقديم خدمات الرعاية الصحية على نطاق واسع

تحظى الشركة الطبية التخصّصية بموقع استراتيجي بارز في طليعة مشهد الرعاية الصحية المتطور في مدينة الرياض. وبصفتها العاصمة وأكبر مدن المملكة العربية السعودية، تمثل الرياض محور التحول الاقتصادي والاجتماعي في إطار رؤية المملكة 2030. ويسهم النمو السكاني السريع ومشاريع البنية التحتية الكبرى والاستثمارات واسعة النطاق في مجال الرعاية الصحية في تسجيل زيادة ملحوظة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، ومن المتوقع أن يرتفع تعداد سكان الرياض من 7,3 مليون نسمة إلى 9,5 مليون نسمة بين عامي 2023م و2035م، ومن المتوقّع أيضاً أن تبرز الحاجة لتأمين نحو 1,500 سرير إضافي في المستشفيات لتلبية التغطية الصحية المستهدفة في المملكة.

ورغم هذه الاستثمارات ، لا تزال الفجوة قائمة بين العرض من أسرّة المستشفيات والطلب عليها ، لا سيما في منطقة واعدة بالنمو مثل شمال الرياض التي تشهد تطوّراً متسارعاً في مشاريعها العمرانية. وتلبي خطة التوسع التي وضعتها الشركة، والتي تشمل ثلاثة مستشفيات جديدة في مواقع استراتيجية هامة ذات مستويات نمو مرتفعة، هذه الحاجة بشكل مباشر ومدروس بعناية. وبمجرد تشغيلها، من المتوقّع لهذه المستشفيات أن تمكّن الشركة من الاستحواذ على أكثر من 25% من القدرة الاستيعابية لمستشفيات القطاع الخاص الجديدة في شمال الرياض، ما سيضع الشركة في مصاف أفضل مقدّمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في أحد أسرع أحياء العاصمة نمواً.

ومن جهة أخرى، يعمل برنامج تحوّل القطاع الصحي، التابع للحكومة السعودية، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تسريع خطى التحول نحو تقديم الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص. وتحظى الشركة بمكانة مرموقة تؤهلها للاستفادة من هذا التحول، مدعومةً بسمعتها القوية، وعلاقاتها المتينة مع أبرز شركات التأمين، وقدرتها المُثبتة على تقديم رعاية صحية مُتكاملة وعالية الجودة، سواء للمرضى المقيمين أو مرضى العيادات الخارجية. ويتماشى تركيز الشركة على توسيع نطاق عياداتها الخارجية مع توجه المملكة نحو نماذج رعاية صحية وقائية قائمة على تحقيق القيمة، ما يُعزز إمكانية الوصول للخدمات، وتحسين النتائج الصحية، ورفع الكفاءة التشغيلية. يعكس النطاق التشغيلي للشركة حجم انتشارها وريادتها عبر سلسلة القيمة الكاملة ضمن قطاع الرعاية الصحية، إذ تقوم بإجراء أكثر من 24,000 عملية جراحية في السنة وأكثر من 1,6 مليون فحص مخبري، كما قدّمت خدماتها خلال فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م إلى أكثر من مليون مريض.

وبفضل انتشارها الواسع وتميزها التشغيلي وإمكاناتها الطبية البارزة ونهجها المبتكر في رعاية المرضى، تتمتع الشركة بمكانة استثنائية تتيح لها تلبية متطلبات الرعاية الصحية المتنامية للعاصمة الرياض التي يشهد تعداد سكانها تزايداً متسارعاً، ولعب دور رائد في رسم معالم مستقبل تقديم الرعاية الصحية الخاصة في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال بسام شاهين الرئيس التنفيذي في الشركة الطبية التخصّصية: "على مدار أكثر من 25 عاماً، كانت ولا تزال الشركة الطبية التخصّصية فخورةً بتقديم خدماتها إلى مجتمع الرياض، لترسّخ إرثاً عريقاً كأحد أبرز مقدمي الرعاية الصحية الموثوق بهم من القطاع الخاص في العاصمة. تتفرّد مسيرة شركتنا بالتميز في الجوانب السريرية والتشغيلية مع الالتزام الراسخ بتقديم رعاية طبية عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التعداد السكاني المتزايد.

واليوم، مع توسع الرياض شمالاً وتطور قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، نباشر فصلاً جديداً وواعداً في مسيرتنا هذه مع الطرح المرتقب لأسهمنا في السوق الرئيسية لتداول السعودية والذي سيُمكننا من تسريع خطى استراتيجيتنا التنموية بمضاعفة قدرتنا الاستيعابية مع تشييد ثلاثة مستشفيات جديدة في شمال الرياض، ما يخوّلنا تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة في المملكة. نتطلّع قُدماً نحو العمل على خطط التوسع المدروس والطموح، وترسيخ أثرنا في المجتمع السعودي، ومواصلة مساعينا في إعادة تعريف سبل توفير خدمات الرعاية الصحية للأجيال القادمة في المملكة".

ومن جانبه، قال هاني الشعراني، المدير التنفيذي المالي في الشركة الطبية التخصّصية:"أثبتت الشركة الطبية التخصّصية جدارتها المالية بشكل متواصل، مع تحقيق نمو مضاعف في إيراداتها وتحسّن هوامش أرباحها وإدارتها الحكيمة والمنضبطة لرأس المال. وبالتوازي مع سعينا للحفاظ على كفاءتنا التشغيلية والارتقاء بها، فإن قدرتنا على تحقيق النمو المستدام تؤكد متانة نموذجنا في أداء الأعمال.

سيتيح لنا الطرح العام الأولي المرونة اللازمة لتسريع خطانا في النمو الاستراتيجي والاستثمار المكثّف في توسعة قدرتنا الاستيعابية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز مكانتنا الريادية في إحدى أنشط أسواق خدمات الرعاية الصحية على صعيد المنطقة وأكثرها ديناميكيةً. نخطو هذه الخطوة الهامة مع إدراج أسهمنا في السوق المالية السعودية، بكل طموح ومرونة، مدفوعين برؤية واضحة المعالم تجاه تحقيق النمو على المدى البعيد".

أهم المعالم الاستثمارية

بيئة راسخة في الاقتصاد الكلي وتركيبة سكانية مواتية، مدعومة برؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030م

يُتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة نمواً مستداماً، نتيجة التنوّع في الاقتصاد الكلّي في ظل رؤية المملكة 2030. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية مدفوعاً بنمو التعداد السكاني، من 36,9 مليون نسمة في عام 2023م إلى 42,8 مليون نسمة حسب التوقّعات بحلول عام 2035م – ومع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، فإن شركات القطاع الخاص، مثل الشركة الطبية التخصّصية، في وضع مثالي يؤهلها الاستفادة من السوق السعودية التي من المتوقّع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4,6% خلال الفترة نفسها.

مكانة راسخة في مدينة الرياض معززة بإمكانية وصول متميزة للمرضى، ما يجعل الشركة أحد رواد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في شمال الرياض

تربط علاقة متجذّرة ما بين الشركة الطبية التخصصية والعاصمة الرياض، وهي مدينة تشهد إصلاحات عمرانية وتطويراً متسارعاً في بناها التحتية، في إطار خطط التوسّع العمراني واسعة النطاق باتجاه شمال العاصمة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات رعاية صحية عالية الجودة. وفي ظل التوقّعات التي تشير إلى ارتفاع التعداد السكاني للرياض من 7,3 مليون نسمة في عام 2023م إلى 9,4 مليون نسمة بحلول عام 2035م، تعمل الشركة على اغتنام الفرص الهامة التي يتيحها هذا التحول الديموغرافي عبر تأسيس ثلاثة مستشفيات في شمال الرياض. وعند دخول هذه المستشفيات حيز التشغيل، من المتوقّع أن تستحوذ الشركة على الحصة الأكبر من القدرة الاستيعابية لمستشفيات القطاع الخاص والتي ستزيد عن 25% في هذه المنطقة ذات النمو المرتفع، ما سيرسّخ ريادتها في منطقة ذات بنية تحتية محدودة وتشهد طلباً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية.

خدمات شاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة في مجال الرعاية الصحية

تقدّم الشركة خدمات شاملة ومتكاملة في الرعاية الصحية للمرضى المقيمين ومرضى العيادات الخارجية، ضمن مجالات تخصّص متقدمة مثل طب الأورام وجراحة العظام وزرع الأجنة وطب العيون وزراعة الأعضاء، كما تشغّل الشركة أول مركز مرخص ومعتمد من القطاع الخاص على صعيد المملكة في زراعة قرنية العين، وتُجري أكثر من 24,000 عملية جراحية سنوياً. ويُجري قسم غسيل الكلى لدى الشركة أكثر من 11,000 جلسة لغسيل الكلى في العام، أما قسم الأمراض القلبية فيُجري أكثر من2,000 إجراء طبي تدخّلي سنوياً. ويقوم قسم طب العيون التابع للشركة بإجراء أكثر من 5,000 عملية جراحية للعين سنوياً، بما يشمل نحو 50 عملية زراعة لقرنية العين. وتحظى الشركة بتصنيف رائد في مجال رعاية الإخصاب، إذ يتم فيها إجراء نحو 2,000 عملية إخصاب سنوياً. وتعمل المستشفيات التابعة للشركة مجتمعةً على تقديم خدماتها إلى ما يزيد عن مليون مريض سنوياً، ما يؤكد مكانتها كأحد أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في الرياض.

فريق متمرّس من أفضل خبراء الرعاية الصحية يحرص على اعتماد أحدث الإمكانات التقنية لتقديم تجربة سلسة وميسّرة للمرضى

يضم فريق الشركة الاستثنائي، حتى شهر سبتمبر من عام 2024م، أكثر من 1900 خبير طبي متمرّس، بما يشمل 443 طبيباً و960 ممرضاً و494 متخصّصاً في الخدمات الطبية الملحقة، يعملون على توفير خدمات طبية وسريرية متميزة، تتجلى في النتائج المذهلة التي حقّقتها الشركة، مثل تسجيل أدنى معدلات الالتهابات الناجمة عن الموقع الجراحي عند حد 0,08% فقط، ونسبة 99,6% من النجاح في إجراءات القسطرة القلبية. وقد عملت الشركة كذلك على تأسيس واحد من أكثر النظم الرقمية تطوراً على مستوى هذا القطاع، إذ يتم عبر تطبيقها الإلكتروني المطوّر داخل الشركة، والذي يستخدمه 83,000 مريض، حجز 62% من جميع المواعيد بزيادةً ملحوظة عن نسبة 31% المسجّلة في عام 2020م. وتُعد الشركة كذلك من بين أوائل المؤسسات الصحية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها لدعم إجراءات التشخيص وتحليل نتائج المختبر.

السعي المتواصل للارتقاء بالأداء المالي وتعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الأرباح وضمان تحقيق ميزانية عمومية قوية

حققت الشركة زيادةً متواصلة في إيراداتها، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14% خلال الفترة بين عامي 2021م و2023م، لتصل إلى 1,37 مليار ريال سعودي في عام 2023م و1,1 مليار ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م. وحقّق صافي الربح زيادةً ملحوظة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 73,6% خلال نفس الفترة، مع زيادة هوامش الأرباح من 5,3% في عام 2021م إلى 14,3% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م. وتحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية، وقد سجّلت معدلات غير مسبوقة على مستوى السوق في التدفقات النقدية، مدعومةً بزيادة هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 17,2% في عام 2021م إلى 24,2% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م، نتيجة زيادة التركيز على الخدمات المخصّصة للعيادات الخارجية، والانتقال الاستراتيجي نحو التخصّصات الطبية الحادة مرتفعة الهوامش، ووجود بنية تحتية مركزية راسخة تتيح الاستفادة من مزايا الرافعة التشغيلية وتدعم النمو القابل للتوسّع.

اعتماد خطط تنموية محددة وواضحة المعالم وقابلة للتطبيق، لترسيخ حضور الشركة في السوق

تعمل الشركة في الوقت الراهن على تنفيذ خطتها التوسعية التي تتضمن ثلاثة مستشفيات قيد التطوير حالياً وهي "إس إم سي (3) – الطريق الدائري الشمالي" و"إس إم سي (4) – ضاحية خزام – طريق الأمير فيصل بن بندر" و"إس إم سي (5) – حي الملقا"، وقد حصلت بالفعل على تمويل القروض. من المتوقّع لهذه المشاريع الرائدة أن تقوم بتعزيز القدرة الاستيعابية من عدد الأسرّة بأكثر من الضعف من 578 سريراً إلى نحو 1,275 سريراً بحلول عام 2029م، ما سيُعزز مكانة الشركة في سوق شمال الرياض، وهي منطقة ذات معدلات نمو مرتفعة وبنية تحتية محدودة في مجال الرعاية الصحية. وإلى جانب خططها لتوسعة مستشفياتها، تهدف الشركة إلى تشغيل منشأة لتقديم خدمات الصحة النفسية في إطار أول شراكة تجمع ما بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية على مستوى المملكة، والتي طُوّرت بالشراكة مع شركة د. إيبيل كلينيكن إنترناشونال الألمانية وشركة هيلث جيت. من المقرر إطلاق هذا المشروع في عام 2026م، وقد صُمم خصيصاً لمعالجة النقص الحاد في خدمات الصحة النفسية في المملكة، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي المتزايد.

فريق قيادي استثنائي يضم أهم الخبراء تدعمه قاعدة قوية من المساهمين ومجلس إدارة مرموق

تحظى الشركة بسجل مشهود له في النمو والازدهار، بفضل فريقها القيادي المتمرس الذي يمتلك خبرة تراكمية تزيد عن 50 عاماً في مجال الرعاية الصحية، إذ يمتلك السيد بسام شاهين، الرئيس التنفيذي، 30 عاماً من الخبرة المكثّفة في قطاع الرعاية الصحية، يدعمه السيد هاني الشعراني، المدير التنفيذي المالي، بخبرته التي تمتد لـ 20 عاماً في المجال المالي. يضم مجلس إدارة الشركة مساهمين استراتيجيين ومدراء مستقلين يتمتعون بخبرة مكثّفة في الحوكمة تغطي مختلف القطاعات، ما يرسّخ التزام الشركة تجاه التميز وخلق قيمة مستدامة بعيدة المدى للمساهمين.

لمحة عن الطرح

قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية بصفة المستشارين الماليين ومدراء سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية المشتركين، كما قامت بتعيين شركة الأهلي المالية بصفة مدير الاكتتاب.

قامت الشركة أيضاً بتعيين كل من شركة الأهلي المالية وشركة الأول للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الإنماء للاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة العربي المالية وشركة دراية المالية وشركة يقين المالية وشركة الخبير المالية وشركة البلاد المالية وجي آي بي كابيتال وشركة سهم كابيتال المالية بصفة الجهات المستلمة للمستثمرين الأفراد.

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من الهيئة وتداول السعودية للمضي قدماً في عملية الطرح وإدراج الأسهم كما هو موضح أدناه : سيتألف الطرح من 75,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح")، تمثل 30% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة . سيتم طرح الأسهم للاكتتاب على المكتتبين من شريحة الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه) . سيتم تخصيص 75,000,000 سهم عادي كحد أقصى، تمثل 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي بعد نهاية فترة الطرح للمكتتبين من شريحة الأفراد . في حال وجود طلب كافٍ من جانب المستثمرين الأفراد، فيحق للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 60,000,000 سهم كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد . سيتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمكتتبين من شريحة الفئات المشاركة. سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية. سيكون الاكتتاب على أسهم الطرح مقتصراً على المجموعتين التاليتين من المستثمرين :



الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الهيئة") بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتاريخ 15/10/1437ه (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-103-2022 وتاريخ 02/03/1444ه (الموافق 28/09/2022م) (ويشار إليها فيما يلي بـ"تعليمات بناء سجل الأوامر") ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة SWAP Agreements (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ"الفئات المشاركة") (لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم ‏‏1 "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (75,000,000) سهمٍ من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (60,000,000) سهمٍ من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون .

(ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما يلي بـ"الفئات المشاركة") (لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم ‏‏1 "التعريفات والمصطلحات" من هذه النشرة). يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وسبعون مليون (75,000,000) سهمٍ من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستين مليون (60,000,000) سهمٍ من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ"المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين"). ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص خمسة عشر مليون (15,000,000) سهمٍ من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد. في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم .

للاطلاع على نشرة الإصدار الكاملة وكافة المعلومات المتعلّقة بالطرح العام الأولي، يُرجى زيارة www.ipo.smc.com.sa.

-انتهى-

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