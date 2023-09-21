شدّدت The Family Office، الشركة الرائدة في إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي بمكاتبها في المنامة والرياض ودبي، على أهمية إدارة الاستثمارات باحترافية لضمان بذل العناية الواجبة وإتاحة الوصول الحصري إلى الاستثمارات البديلة، والتي تختلف عن فئات الاستثمار التقليدية بسبب طبيعتها غير السائلةوتنوعها الكبير، فهي تضمّ الأسهم الخاصة والائتمان الخاصّ والعقارات وصناديق التحوّط وغيرها.

فئة أصولٍ جذابة

لا غنى عن الاستثمارات البديلة في المحفظة المنوّعة، لكن يتعذّر على معظم المستثمرين الوصول إليها في غياب مدير استثمارات محترف. يُمكن أن تتيح هذه الاستثمارات فرص التنويع وعوائد أعلى مُعدّلة حسب المخاطر وتقلبات أقلّ وإمكانية الوصول إلى أسواق متخصّصة وفرص استثمارية فريدة غير متاحة في الأسواق العامة.

إقتصرت الاستثمارات البديلة ر في السابق على المستثمرين المحترفين من المؤسسات والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة ، لكنّ الأوضاعتتغيّر. فوفقاًلاستبيان أجري في عام 2022، يرى أكثر من 83% من الخبراء الماليّين أنّه ينبغي لجميع lمستثمر التجزئة الوصول إلى فئات الأصول البديلة.

الدور الذي يلعبه مديرو الاستثمار المحترفين

هناك مشكلتان رئيسيتان تواجههما الاستثمارات البديلة، وهما عدم إمكانية الوصول إليها وارتفاع الحد الأدنى لمبالغ الاستثمار. لا يُمكن شراء هذه الأصول في السوق المفتوحة وعادة ما تكون متاحة فقط من خلال شبكة من العلاقات، ما يقتصر الوصول إليها على نخبة من المستثمرين.

كشف وسيم جمعة، رئيس الاستثمار لدى The Family Office: "من خلال شبكاتهم الواسعة، يصل مديرو الاستثمار المحترفون إلى فرصٍ استثمارية حصرية وغالباً ما يتفاوضون على شروطٍ أفضل ورسومٍ مُخفّضة لعملائهم".

يساعد مديرو الاستثمار المحترفون المستثمرين على اجتياز تعقيدات الاستثمارات البديلة، كاختيار الفرص الاستثمارية وتقييم مخاطرها وإدارة الاستثمار حتى مرحلة التخارج. يُطبّق مديرو الاستثمار المحترفون استراتيجيةً مُخصّصةً للاستثمار بناءً على أهداف الاستثمار ودرجة تَحمُّل المخاطر والوضع المالي لكل عميل، ويتواصلون مع العملاء بانتظام بشأن أداء استثماراتهم والتغيرات التي قد تؤثر على أهدافهم.

قال عبد المحسن العمران، مؤسس The Family Office ورئيسها التنفيذي، في هذا السياق: "تعد الإدارة الخبيرة للاستثمار أساسيّة في ظلّ محدودية الشفافية ومتطلبات بذل العناية الواجبة المعززة لكلّ فئة من الأصول البديلة. على النقيض من الشركات المدرجة في البورصة فإنتوافر معلومات مُحدّثة عن الشركات الخاصة يعد نادراً. كما يتطلّب تقييم الخصائص المميزة للشركات الخاصّة وبيانات مخاطرها معرفةً متخصّصة. وفي هذا الصدد، يُجري مديرو الاستثمار المحترفون أبحاثاً وتحليلاتٍ مكثفة لتقييم الأداء المالي ومستوى الإدارة واتجاهات الأسواق والبيئات التنظيمية والاستراتيجيات المحتملة للتخارج. ويُمكن الوصول إلى هذه المعلومات عن طريق علاقاتٍ موثوقة طُوّرت مع الوقت مع مديري الصناديق وشركات المحاماة والمستشارين المتمرسين والخبراء في القطاع وغيرهم، ما يقلل كثيراً من مخاطر اتخاذ قرارات غير مدروسة".

العمل مع الشريك المناسب

يلعب مدير الاستثمار المحترف دوراً أساسياً في تحديد الاستثمارات المحتملة وتقييم مخاطرها وفوائدها وتحديد ما إذا كانت تتماشى مع أهداف الاستثمار ودرجة تَحمُّل المخاطر لكلّ مستثمر.

باعتبار The Family Office شركة موثوقة لإدارة الثروات مع سجلّ حافل في الاستثمارات البديلة نساعدكم في تخطّي تعقيدات الاستثمارات البديلة وتخصيص استراتيجيّتكم الاستثماريّة لتتماشى مع احتياجاتكم وأهدافكم.

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لمحة عن شركة The Family Office:

تخضع The Family Office في البحرين ودبي وThe Family Office International Investment Company في الرياض لرقابة مصرف البحرين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدماتها لمئات العائلات والأفراد والمستثمرين. تساعد الشركة عملائها لتحقيق أهدافهم من خلال استراتيجيات استثمارية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة.